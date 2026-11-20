Andreas Müller è ancora il favorito, ma Federica Morello sta recuperando terreno e Marina La Rosa può sorprendere: le quote del GF Vip svelano un testa a testa

La finale si avvicina e la corsa alla vittoria del GF Vip entra nella sua fase più decisiva. Con il conto alla rovescia per l’ultima puntata, prevista lunedì 30 novembre 2026 su Canale 5, cresce la curiosità del pubblico su chi riuscirà a conquistare il montepremi e soprattutto il titolo di vincitore di questa edizione. Nel frattempo, fuori dalla Casa, anche gli esperti di scommesse hanno iniziato a delineare i possibili scenari, aggiornando le quote e individuando i concorrenti che sembrano avere maggiori possibilità di trionfare. E tra i nomi più accreditati spiccano soprattutto quelli di Andreas Müller e Federica Morello, protagonisti di un testa a testa che nelle ultime rilevazioni ha riservato alcune sorprese.

Il percorso verso la finale, tuttavia, non è ancora completo. Prima dell’ultimo appuntamento ci sarà infatti la semifinale di lunedì 23 novembre, durante la quale verrà definito il gruppo definitivo dei concorrenti che potranno contendersi la vittoria. Intanto, alcune inquilini hanno già conquistato matematicamente un posto nell’ultima puntata, mentre altri dovranno ancora superare il giudizio del pubblico. Una situazione che rende particolarmente interessante il confronto tra le previsioni degli operatori e le preferenze dei telespettatori, soprattutto considerando le dinamiche e le alleanze che hanno caratterizzato le ultime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Andreas Müller è il favorito secondo le quote dei bookmaker

A guidare attualmente le previsioni è Andreas Müller. Il ballerino, che nel corso di questa edizione si è fatto notare per il suo carattere diretto e per le numerose dinamiche che lo hanno coinvolto, risulta tra i concorrenti maggiormente accreditati per la vittoria finale. Secondo le rilevazioni riportate da TorreSette il 19 novembre, Bwin lo proponeva a quota 2,50, davanti a Marina La Rosa, quotata a 4,50, e Federica Morello, a 5,00. Più distanti Alessandro Roncaccia, a 7,50, e Guendalina Tavassi, a 9,00.

Ma il quadro diventa ancora più interessante osservando le altre piattaforme. Secondo quanto riportato da Agipronews, infatti, Andreas Müller e Federica Morello sarebbero arrivati a condividere la stessa quota di 2,25 su Betpassion. Un dato particolarmente significativo, soprattutto perché Federica ha visto migliorare sensibilmente le proprie possibilità di vittoria nelle ultime rilevazioni, passando da una quota iniziale di 8,00 a una valutazione decisamente più favorevole. Un cambiamento che testimonia come la concorrente abbia guadagnato terreno nelle previsioni degli operatori.

Anche le rilevazioni pubblicate da Top10Scommesse il 19 novembre confermano questa tendenza, collocando Andreas intorno a quota 2,00 e Federica a 2,25. Naturalmente, le valutazioni possono cambiare da un operatore all’altro e soprattutto aggiornarsi in seguito alle eliminazioni e ai risultati delle prossime puntate. Resta comunque evidente che, almeno per quanto riguarda le previsioni degli esperti, il ballerino e Federica sembrano essere i due nomi da tenere maggiormente d’occhio.

GF Vip, Federica Morello recupera terreno: chi sono gli altri concorrenti in corsa

Se Andreas Müller continua a essere uno dei principali candidati al trionfo, la vera sorpresa delle ultime ore è rappresentata proprio da Federica Morello. La concorrente, che ha attraversato diversi momenti complicati durante la sua esperienza televisiva, sembra aver conquistato una posizione sempre più importante nelle previsioni. Secondo Agipronews, il suo recente recupero sarebbe legato anche al superamento di due nomination, un risultato che potrebbe aver rafforzato la percezione delle sue possibilità di arrivare fino in fondo.

Alle loro spalle troviamo Alessandro Roncaccia, che fino a pochi giorni fa veniva considerato uno dei principali antagonisti di Andreas. Le ultime rilevazioni, però, sembrano aver ridimensionato le sue possibilità: secondo Agipronews, su Sisal la sua quota sarebbe salita da 4,50 a 7,50. Una variazione che lo allontana dai primi due posti e che rende ancora più interessante il confronto in vista della semifinale.

Tra i concorrenti già qualificati per la finale ci sono anche Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Le tre concorrenti hanno conquistato il pass per l’ultima puntata, ma le rispettive quotazioni raccontano scenari differenti. Marina, che nel corso del reality ha avuto un ruolo importante nelle dinamiche della Casa, continua a essere un nome particolarmente apprezzato. Guendalina, invece, può contare sulla sua esperienza nei reality e sulla capacità di creare momenti di intrattenimento. Giulia Provvedi rappresenta invece una possibile sorpresa, anche se le sue possibilità vengono attualmente considerate inferiori rispetto a quelle dei principali favoriti.

Non bisogna dimenticare neppure Piera Meloni e Alessandro Varsi, che dovranno ancora affrontare il passaggio decisivo della semifinale. Secondo le rilevazioni pubblicate da Agipronews, entrambi risultavano particolarmente distanti dalla vetta, con una quota di 50,00. Una valutazione che, almeno sulla carta, li colloca tra i concorrenti meno accreditati per la vittoria. Tuttavia, nel meccanismo del reality, il sostegno del pubblico può ribaltare qualsiasi previsione, soprattutto quando si arriva alle ultime puntate.

GF Vip, cosa succederà nella semifinale del 23 novembre? La finale si avvicina

A rendere ancora più incerta la corsa al titolo ci sono anche le preferenze espresse dagli stessi concorrenti. Come raccontato da Fanpage, nella Casa è stato chiesto ai vipponi di fare un pronostico sul possibile vincitore di questa edizione. Il nome maggiormente indicato è stato quello di Marina La Rosa, sostenuta in particolare da Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Federica Morello. Per alcuni, la sua eventuale vittoria rappresenterebbe anche una sorta di rivincita personale, considerando il suo ritorno nel reality dopo tanti anni dalla prima esperienza televisiva.

Non sono mancati, però, i sostenitori di Andreas Müller. Piera Meloni e Giulia Provvedi hanno indicato proprio il ballerino come possibile vincitore, sottolineando la sua spontaneità e il modo diretto con cui ha affrontato le situazioni all’interno della Casa. Marina La Rosa, invece, ha fatto il nome di Guendalina Tavassi, mentre Andreas stesso ha individuato nell’ex protagonista dei reality una possibile vincitrice. Alessandro Varsi, infine, ha espresso la propria preferenza per Giulia Provvedi.

Insomma, le opinioni all’interno della Casa non sembrano coincidere completamente con le previsioni degli operatori. Ed è proprio questa differenza a rendere la fase conclusiva del reality particolarmente interessante. Da una parte ci sono i pronostici dei bookmaker, che al momento sembrano premiare soprattutto Andreas Müller e Federica Morello; dall’altra ci sono i giudizi dei concorrenti e le preferenze dei telespettatori, che potrebbero riservare qualche colpo di scena.

La semifinale di lunedì 23 novembre sarà quindi fondamentale per capire quali saranno gli ultimi protagonisti della corsa al titolo. La finale, inizialmente prevista con una programmazione diversa, andrà invece in onda lunedì 30 novembre, quando Ilary Blasi proclamerà finalmente il vincitore di questa edizione. Andreas riuscirà a confermare i pronostici oppure Federica Morello completerà la sua rimonta? E Marina La Rosa, già finalista, riuscirà a trasformare il sostegno ricevuto anche dagli altri concorrenti in una vittoria? Per scoprirlo bisognerà attendere il verdetto del pubblico.