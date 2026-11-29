Chi vincerà il Grande Fratello Vip 9? Classifica e previsioni degli scommettitori: Federica Morello in pole position

Manca ormai pochissimo alla finale del GF Vip 9 e cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Dopo oltre due mesi di convivenza, discussioni, alleanze, televoti e colpi di scena, i concorrenti rimasti in gioco si preparano all’ultimo appuntamento, in programma lunedì 30 novembre su Canale 5. Ma chi riuscirà a conquistare il montepremi e soprattutto il titolo di vincitore? A fornire un’indicazione interessante sono le quote dei principali bookmaker, che nelle ultime settimane hanno registrato un vero e proprio ribaltone. Se inizialmente Andreas Muller sembrava essere uno dei candidati più accreditati alla vittoria, nelle ultime rilevazioni è Federica Morello ad aver conquistato il ruolo di super favorita. Una crescita che non sembra casuale, considerando i risultati ottenuti dalla concorrente negli ultimi televoti. Anche gli appassionati di scommesse sembrano avere cambiato idea, premiando proprio la gieffina e ridimensionando le possibilità degli altri protagonisti. Vediamo quindi qual è la situazione alla vigilia della finalissima e chi, secondo gli esperti, avrebbe maggiori possibilità di alzare la coppa.

GF Vip 9, Federica Morello supera Andreas Muller: il ribaltone nelle quote dei bookmaker

La vera sorpresa di questa fase conclusiva del GF Vip è senza dubbio la crescita di Federica Morello. La concorrente, che per buona parte del percorso non sembrava avere le stesse possibilità di vittoria di alcuni suoi compagni, ha cambiato completamente passo proprio nelle ultime settimane. A fare la differenza sono stati soprattutto i risultati dei televoti, nei quali è riuscita a imporsi anche contro avversari particolarmente competitivi. Come riportato da Agipronews il 29 novembre, i principali bookmaker la considerano ormai la candidata numero uno alla vittoria. Su William Hill la sua affermazione è quotata a 1,55, mentre su Better si attesta a 1,85. Numeri che la collocano davanti a tutti gli altri concorrenti e che testimoniano il cambiamento delle previsioni in vista della finale.

A inseguirla troviamo proprio Andreas Muller, che per diverse settimane era stato indicato come uno dei principali favoriti per la vittoria del GF Vip. Il ballerino, che ha costruito un percorso particolarmente movimentato all’interno della Casa, resta comunque uno dei concorrenti più accreditati. Secondo le rilevazioni riportate da Agipronews, la sua vittoria è quotata a 2,50 su Better, mentre William Hill la propone a 3,50. Una differenza significativa rispetto alla posizione occupata dalla Morello, che nelle ultime settimane è riuscita a guadagnare terreno. Il percorso di Andreas, tuttavia, non può essere considerato concluso: il concorrente deve ancora conquistare ufficialmente l’accesso alla finalissima attraverso il televoto contro Alessandro Roncaccia.

La situazione è quindi molto diversa rispetto a quella che si immaginava nelle prime fasi del reality. Andreas Muller sembrava avere dalla sua parte una fanbase particolarmente forte, ma i risultati ottenuti da Federica hanno modificato gli equilibri. Secondo gli analisti delle scommesse, la concorrente avrebbe oggi un vantaggio importante, anche grazie alla capacità di raccogliere consensi nei momenti decisivi. Naturalmente le quote non rappresentano una certezza sul risultato finale, ma permettono di capire quali siano le aspettative degli operatori e degli scommettitori a poche ore dalla proclamazione del vincitore.

GF Vip, la classifica degli scommettitori: chi può ancora vincere?

Ma come si posizionano gli altri concorrenti nella classifica dei bookmaker? Secondo i dati pubblicati da Agipronews il 29 novembre, dopo Federica e Andreas troviamo Alessandro Roncaccia, quotato a 6,00. Il concorrente rappresenta quindi il terzo nome più accreditato per il successo finale, anche se la sua permanenza nella competizione dipende ancora dal televoto che decreterà il quinto finalista. Più distanti troviamo Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, entrambe quotate a 12,00, mentre Giulia Provvedi chiude questa particolare graduatoria con una quota di 13,00. Una classifica che fotografa abbastanza chiaramente il momento dei sei protagonisti rimasti in gara nel GF Vip.

Ecco la graduatoria delle quote riportate da Agipronews su Better:

Federica Morello – 1,85 Andreas Muller – 2,50 Alessandro Roncaccia – 6,00 Guendalina Tavassi – 12,00 Marina La Rosa – 12,00 Giulia Provvedi – 13,00

Anche le rilevazioni di altri operatori confermano la posizione di vantaggio della Morello, seppure con alcune differenze nei valori. Secondo i dati riportati da Biccy, per esempio, Betsson propone Federica a 1,55 e Andreas a 3,50, mentre BetFlag quota rispettivamente 1,85 e 2,50. Le quote possono quindi variare da un operatore all’altro, ma la tendenza generale appare piuttosto evidente: Federica Morello è attualmente la favorita, con Andreas Muller nella posizione di principale inseguitore. Per Guendalina, Marina e Giulia, invece, la strada verso la vittoria appare decisamente più complicata.

C’è però un altro dato interessante che emerge dalle rilevazioni di Agipronews: le preferenze di chi ha effettivamente puntato sulla vittoria dei concorrenti non coincidono completamente con le previsioni dei bookmaker. Secondo il portale, il 34% degli italiani che hanno effettuato una giocata ha scelto Andreas Muller come vincitore, mentre Federica Morello raccoglie il 12% delle giocate. Marina La Rosa si avvicina invece al 10%. Un elemento che dimostra come il ballerino conservi ancora un seguito importante tra gli appassionati, nonostante il sorpasso della sua rivale nelle quote. Nel GF Vip, dunque, la sfida tra i due potrebbe rivelarsi molto più combattuta di quanto suggeriscano le sole valutazioni dei bookmaker.

GF Vip 9, chi vincerà la finale? Federica Morello favorita, ma Andreas può ribaltare tutto

A rendere ancora più interessante il quadro della finalissima c’è la situazione del televoto tra Andreas Muller e Alessandro Roncaccia. I due si stanno giocando l’ultimo posto disponibile per accedere alla finale, dove li attendono già Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello. Secondo i sondaggi pubblicati il 29 novembre da Angolo delle Notizie, Andreas sarebbe in vantaggio su Roncaccia, con percentuali che in alcune rilevazioni lo vedono al 65% contro il 35%. Si tratta naturalmente di rilevazioni non ufficiali, che non anticipano necessariamente il risultato del televoto Mediaset, ma che suggeriscono una possibile conferma del ballerino tra i finalisti.

Se dovesse riuscire a superare questo ultimo ostacolo, Andreas Muller avrebbe ancora la possibilità di giocarsi tutto nella serata conclusiva. Il suo percorso è stato caratterizzato da momenti di grande esposizione televisiva, discussioni e confronti con gli altri concorrenti. Non sono mancati neppure gli sfoghi contro la produzione e le tensioni con alcuni coinquilini. Elementi che hanno contribuito a renderlo uno dei protagonisti più discussi del GF Vip, ma che non gli hanno impedito di mantenere un importante sostegno da parte del pubblico. La sua fanbase potrebbe quindi rivelarsi decisiva proprio nel momento più importante.

Dall’altra parte c’è una Federica Morello che arriva alla finale con un entusiasmo e una forza elettorale difficili da ignorare. La concorrente ha conquistato diversi televoti consecutivi, riuscendo a superare avversari importanti e a costruire un consenso sempre più ampio. Non a caso, anche Guendalina Tavassi avrebbe espresso una previsione molto precisa all’interno della Casa, indicando proprio Federica come possibile vincitrice di questa edizione. Un’investitura che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e che sembra trovare conferma anche nelle quote delle scommesse.

La finale del GF Vip 9, in programma lunedì 30 novembre 2026 in prima serata su Canale 5, promette quindi una sfida particolarmente interessante. Al momento i bookmaker sembrano avere pochi dubbi e indicano Federica come la concorrente da battere, mentre Andreas resta il principale antagonista. Ma nei reality show il risultato può cambiare anche all’ultimo momento: il sostegno dei fan, le dinamiche della diretta e il televoto finale potrebbero riservare sorprese. Riuscirà Federica a confermare i pronostici oppure sarà Andreas a ribaltare le previsioni degli scommettitori? Per scoprirlo bisognerà attendere la proclamazione ufficiale del vincitore.

Fonti utilizzate:

Agipronews, 29 novembre 2026, quote dei bookmaker e percentuali delle giocate.

Biccy, 29 novembre 2026, classifica e previsioni degli scommettitori.

Angolo delle Notizie, 29 novembre 2026, sondaggi sul televoto tra Andreas Muller e Alessandro Roncaccia.