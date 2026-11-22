Dopo quasi due anni di indiscrezioni, ricostruzioni e pettegolezzi, Chiara Ferragni ha finalmente deciso di intervenire pubblicamente su una delle voci più chiacchierate legate alla fine del suo matrimonio con Fedez. Al centro della vicenda c’è Achille Lauro, il cantante che, secondo alcune ricostruzioni circolate tra il 2024 e il 2025, avrebbe avuto un presunto flirt con l’imprenditrice digitale quando quest’ultima era ancora sposata con il rapper. Un’indiscrezione che aveva fatto rapidamente il giro del web, diventando uno degli argomenti più discussi della cronaca rosa italiana. Adesso, però, è arrivata la versione della diretta interessata. L’occasione è stata quella dei Vanity Fair Stories 2026, l’evento organizzato a Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber, dove l’influencer si è raccontata davanti al pubblico e ha risposto anche alle domande sulla sua vita privata. Quando le è stato chiesto direttamente che cosa ci fosse di vero nella presunta relazione con il cantante, l’imprenditrice non si è tirata indietro, scegliendo di affrontare l’argomento con una risposta ironica e piuttosto esplicita.

Chiara Ferragni smentisce il flirt con Achille Lauro: «Siamo solo amici»

La domanda è arrivata senza troppi giri di parole: tra Chiara Ferragni e Achille Lauro c’è stata davvero una storia oppure si è trattato soltanto di un’indiscrezione? L’influencer, prima di rispondere, ha reagito con un sorriso, per poi chiarire definitivamente la propria posizione. «No, no, io e lui siamo solo amici», ha dichiarato, smentendo quindi qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l’artista. Una presa di posizione importante, soprattutto considerando quanto questa vicenda abbia alimentato per mesi il dibattito sui social e sulle principali testate di gossip. Ma a rendere ancora più particolare la sua risposta è stato il commento successivo, nel quale ha raccontato anche la reazione delle persone che le stavano vicino quando la notizia aveva cominciato a circolare.

«Questa cosa mi ha fatta ridere perché quando è uscito questo gossip, invece di dirsi dispiaciuti, quelli intorno a me mi dicevano: “Però è un figo, avresti dovuto”», ha raccontato divertita. Una battuta che ha immediatamente attirato l’attenzione e che ha permesso all’imprenditrice di affrontare un argomento piuttosto delicato senza mostrare particolare imbarazzo. Insomma, nessuna relazione segreta e nessun tradimento con il cantante: almeno secondo la versione fornita pubblicamente dalla diretta interessata, tra i due ci sarebbe stata soltanto un’amicizia. La risposta, pronunciata davanti al pubblico dei Vanity Fair Stories, rappresenta uno dei primi chiarimenti diretti dell’influencer su una vicenda che per lungo tempo era stata raccontata soprattutto attraverso indiscrezioni e ricostruzioni di terze persone.

Achille Lauro e le rivelazioni di Fabrizio Corona: come è nato il gossip

Per comprendere la portata della dichiarazione bisogna tornare indietro al periodo in cui il matrimonio dei Ferragnez stava attraversando una delle fasi più difficili. Le prime indiscrezioni su un possibile avvicinamento tra l’imprenditrice e Achille Lauro erano circolate già nel 2024, ma è stato soprattutto nel gennaio 2025 che la vicenda è diventata un vero e proprio caso mediatico. A rilanciare pesantemente il presunto retroscena era stato Fabrizio Corona attraverso il suo format Falsissimo, nel quale aveva raccontato una serie di presunti tradimenti e retroscena legati alla relazione tra Fedez e l’ex moglie. Tra i nomi tirati in ballo c’era proprio quello del cantante, con l’ipotesi di una relazione clandestina durante il matrimonio. Le ricostruzioni avevano fatto rapidamente discutere, anche perché arrivavano in un momento in cui la separazione della coppia era già al centro dell’attenzione mediatica. Le accuse e le indiscrezioni, tuttavia, non erano state accompagnate da conferme pubbliche dei diretti interessati.

Anche il cantante era stato interpellato sulla questione e aveva scelto di rispondere in occasione della conferenza stampa organizzata durante il Festival di Sanremo 2025. In quell’occasione, Lauro aveva preso le distanze dalle ricostruzioni circolate, pronunciando parole piuttosto dure nei confronti di chi alimentava il gossip: «Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere». L’artista aveva poi aggiunto di non seguire particolarmente queste vicende e di preferire concentrarsi sulla propria musica e sui suoi progetti. Pochi giorni dopo, il 14 febbraio 2025, era tornato sull’argomento, definendo il caso una «roba montata da terzi» e sottolineando che nessuno aveva mai confermato quanto raccontato. Dichiarazioni che già allora avevano contribuito a ridimensionare la vicenda, senza però riuscire a spegnere completamente la curiosità del pubblico.

Chiara Ferragni, la nuova vita dopo Fedez e il documentario in arrivo su Netflix

Con la risposta arrivata ai Vanity Fair Stories, Chiara Ferragni ha quindi scelto di affrontare direttamente uno dei capitoli più discussi della sua vita sentimentale, affidandosi all’ironia anziché a una lunga ricostruzione dei fatti. Il momento non è casuale: l’imprenditrice si trova infatti nuovamente sotto i riflettori anche per l’uscita del documentario CHIARA, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026. Un progetto nel quale si racconterà ripercorrendo alcuni dei momenti più complessi degli ultimi anni, dalla fine del matrimonio con Fedez alle conseguenze personali e professionali del Pandoro-gate. Dopo un periodo particolarmente difficile, segnato da polemiche, critiche e attenzione mediatica, l’influencer sembra intenzionata a riprendere in mano il racconto della propria storia, mostrando anche aspetti della sua quotidianità rimasti finora lontani dai social.

La vicenda del presunto flirt con Achille Lauro rappresenta soltanto una parte di una storia molto più ampia, che ha coinvolto due personaggi estremamente popolari e ha generato un’enorme attenzione da parte del pubblico. La separazione da Fedez, le dichiarazioni di Fabrizio Corona e le successive ricostruzioni hanno contribuito a trasformare la crisi dei Ferragnez in uno dei casi mediatici più seguiti degli ultimi anni. Adesso, però, l’imprenditrice ha voluto mettere in chiaro almeno un punto: nessuna relazione clandestina con il cantante, ma soltanto un’amicizia. E lo ha fatto con una battuta che ha inevitabilmente fatto sorridere i presenti, lasciando anche emergere quanto alcune delle indiscrezioni circolate in passato siano state accolte con ironia dalle persone a lei vicine. Resta da vedere se nel documentario in arrivo su Netflix verranno affrontati ulteriori retroscena sulla fine del matrimonio e sulle tante voci che hanno accompagnato quel periodo. Per il momento, la risposta è arrivata direttamente dalla protagonista e sembra non lasciare spazio a interpretazioni: tra lei e il cantante non ci sarebbe mai stata la storia raccontata dal gossip.