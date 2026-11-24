Nuove e clamorose rivelazioni sulla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale ha deciso di raccontare senza filtri alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita privata nel documentario Chiara, disponibile su Netflix dal 23 novembre. Una testimonianza nella quale ripercorre la relazione con il rapper, dagli inizi della loro storia d’amore fino alla separazione, passando per i tradimenti, le bugie e le difficoltà vissute lontano dai riflettori. Tra i passaggi più sorprendenti c’è sicuramente quello relativo a una collaboratrice dell’ex marito, che secondo il racconto dell’influencer avrebbe avuto un ruolo nel facilitare le sue infedeltà. Una scoperta arrivata in maniera del tutto inaspettata, dopo che la stessa Ferragni aveva cercato di consolare la donna per una vicenda sentimentale personale. «Ho scoperto che lei era una che aiutava Federico a tradire», ha raccontato. Parole pesanti, che aggiungono un nuovo capitolo a una vicenda sentimentale già finita al centro del gossip italiano e che contribuiscono a mostrare quanto, secondo la versione dell’imprenditrice, fosse distante la realtà privata della coppia dall’immagine perfetta mostrata sui social.

Chiara Ferragni, la rivelazione sulla collaboratrice di Fedez: «Lo aiutava a tradire»

È proprio nel documentario che Chiara Ferragni ha deciso di raccontare alcuni retroscena che, fino a questo momento, non aveva approfondito pubblicamente con altrettanta precisione. L’influencer ha spiegato di aver scoperto che le infedeltà dell’ex marito non sarebbero state episodi isolati, ma una dinamica che, secondo quanto le sarebbe stato riferito, andava avanti da tempo. «Ho scoperto che per lui era abituale tradirmi, mi hanno addirittura detto che pensavano che fossimo una coppia aperta perché tutti lo sapevano che lui andava con altre», ha dichiarato. Una frase che restituisce il senso dello shock provato dall’imprenditrice quando ha iniziato a mettere insieme diversi tasselli della sua relazione.

Ma il retroscena più particolare riguarda proprio una collaboratrice di Fedez. Ferragni ha raccontato di aver trovato un giorno questa donna in lacrime, dopo aver scoperto che il proprio fidanzato la tradiva. Vedendola in difficoltà, l’imprenditrice avrebbe deciso di starle vicino e consolarla, senza immaginare quello che avrebbe scoperto successivamente. «Una volta ho trovato una sua collaboratrice in lacrime perché aveva scoperto che il suo fidanzato le faceva le corna e l’ho consolata. E poi ho scoperto che lei era una che aiutava Federico a tradire», ha rivelato nel documentario. Una circostanza che, nel racconto di Chiara, rende ancora più dolorosa la scoperta, considerando il rapporto di fiducia che pensava di poter avere con quella persona.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di presunte infedeltà che l’imprenditrice sostiene di aver scoperto soltanto successivamente. Ferragni ha spiegato di aver vissuto a lungo senza conoscere quella che considera una realtà parallela dell’ex marito. La scoperta l’avrebbe portata a mettere in discussione non soltanto il matrimonio, ma anche molti ricordi che fino a quel momento aveva considerato autentici. «Era tutta una farsa, non avevo più certezze», ha confessato, aggiungendo di essersi sentita trattata come una persona alla quale ci si affeziona senza provare un amore realmente profondo. Dichiarazioni che rappresentano uno dei momenti più duri del suo racconto.

Chiara Ferragni e Fedez, sette anni di presunti tradimenti: il retroscena su Angelica Montini

Nel documentario, l’imprenditrice torna anche sulla vicenda di Angelica Montini, il cui nome era già finito al centro delle indiscrezioni sulla separazione dei Ferragnez all’inizio del 2025. Secondo quanto raccontato da Chiara Ferragni, il rapper le avrebbe confessato il tradimento il 19 dicembre 2024, svelandole una situazione che lei non avrebbe mai immaginato potesse essere così radicata nel tempo. L’influencer ha spiegato di aver scoperto che i contatti tra l’ex marito e la ragazza risalivano addirittura al 2018, quando i due si sarebbero conosciuti a Miami, circa un mese prima della proposta di matrimonio arrivata all’Arena di Verona.

Un particolare che ha inevitabilmente cambiato il modo in cui Ferragni guarda oggi alla propria storia d’amore. La proposta, il matrimonio, la nascita dei figli e tutti i momenti condivisi pubblicamente hanno assunto un significato differente alla luce delle informazioni che sostiene di aver appreso soltanto dopo. Nel documentario l’imprenditrice racconta anche di aver trovato sul telefono del marito conversazioni e screenshot che l’avrebbero insospettita, alimentando i suoi dubbi sulla fedeltà del rapper. A quel punto avrebbe cercato spiegazioni, senza però riuscire a ottenere immediatamente le risposte che desiderava.

La crisi sarebbe poi diventata sempre più evidente dopo il Festival di Sanremo 2023. In quell’occasione Ferragni aveva chiesto al marito di sostenerla durante un’esperienza professionale particolarmente importante per lei. L’episodio che ha coinvolto Fedez e Rosa Chemical, con il bacio sul palco dell’Ariston, avrebbe rappresentato un ulteriore momento di rottura. «A Federico avevo chiesto semplicemente di venire per me, di applaudirmi anche se non voleva e questa non è una cosa che una persona dovrebbe chiedere al proprio marito», ha ricordato. L’imprenditrice ha spiegato di essersi sentita profondamente ferita, soprattutto perché alcune dinamiche private erano diventate improvvisamente visibili anche agli occhi del pubblico.

Nonostante le difficoltà, Ferragni ha ammesso di non aver trovato subito il coraggio di interrompere la relazione. Continuava a sperare che le cose potessero cambiare e che la famiglia costruita insieme potesse superare i momenti complicati. Nel suo racconto emerge anche il peso delle continue discussioni, che inizialmente interpretava come manifestazioni di un amore particolarmente passionale. «Abbiamo sempre litigato tanto ed erano sempre litigate inutili, le interpretavo come un grandissimo amore passionale che provava per me, ma in realtà era una cosa tossicissima», ha spiegato. Una consapevolezza maturata soltanto con il passare del tempo.

La favola dei Ferragnez era soltanto un’immagine social? La confessione sulla vita privata

Un altro aspetto centrale del documentario riguarda la differenza tra la coppia che milioni di persone seguivano quotidianamente sui social e quella che, secondo il racconto di Chiara Ferragni, esisteva realmente quando le telecamere e gli smartphone erano spenti. Per anni i Ferragnez erano stati considerati una delle famiglie più amate e influenti del panorama italiano. Viaggi, regali, feste, momenti con i figli e dichiarazioni romantiche avevano contribuito a costruire un’immagine di felicità che sembrava quasi irraggiungibile. Dietro quella rappresentazione, però, l’imprenditrice sostiene che ci fossero difficoltà profonde che preferiva non mostrare.

«C’era la volontà di nascondere le parti brutte perché la paura era che nessuno avrebbe amato la coppia se avessimo mostrato cosa succedeva a social spenti», ha raccontato. Chiara Ferragni ha spiegato che il pubblico desiderava vedere una favola e che anche lei, in fondo, avrebbe voluto vivere davvero quella storia d’amore perfetta che raccontava attraverso Instagram. La necessità di proteggere quell’immagine avrebbe quindi contribuito a farle tenere per sé molte sofferenze, evitando di mostrare le fragilità del matrimonio.

Nel documentario emerge anche un altro dettaglio relativo al rapporto professionale e personale tra i due. Ferragni ha raccontato di essersi spesso sentita in competizione con il marito, arrivando persino a nascondergli i propri guadagni. «Io a Federico non dicevo mai i miei cachet e spesso mentivo riducendoli perché lo sentivo competitivo. Con lui dovevo essere più piccola anche in questo», ha dichiarato. Una confessione che aggiunge un ulteriore elemento alla ricostruzione del loro rapporto e che mostra come, secondo la sua testimonianza, alcune difficoltà non riguardassero soltanto la sfera sentimentale, ma anche quella professionale.

Oggi, dopo la separazione e un periodo particolarmente complicato, l’imprenditrice sembra voler voltare pagina. Nel corso del racconto ha parlato anche delle difficoltà psicologiche affrontate negli ultimi anni, della necessità di ricorrere alla terapia e del sostegno ricevuto dalle persone più vicine, soprattutto dai figli Leone e Vittoria. Nella sua vita sentimentale, inoltre, è arrivata una nuova relazione con José Hernández, della quale ha raccontato anche alcuni dettagli, compreso il primo bacio avvenuto il 1° gennaio 2026.

Il documentario rappresenta quindi un tentativo di ricostruire pubblicamente una vicenda che per molto tempo è stata raccontata soprattutto attraverso indiscrezioni, retroscena e ricostruzioni esterne. Questa volta è stata direttamente Chiara Ferragni a prendere la parola, offrendo la propria versione dei fatti e soffermandosi su aspetti particolarmente dolorosi del matrimonio con Fedez. Le dichiarazioni sulla collaboratrice e sui presunti tradimenti sono destinate inevitabilmente a far discutere, anche perché aggiungono nuovi particolari a una separazione che continua ad attirare l’attenzione del pubblico. Resta naturalmente il fatto che si tratta della ricostruzione personale dell’imprenditrice, mentre non tutti i dettagli raccontati hanno ricevuto una verifica indipendente.