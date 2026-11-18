Dopo quasi due anni di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare finalmente la propria versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Fedez, svelando alcuni retroscena inediti sulla scoperta della relazione tra il rapper e Angelica Montini. Nell’intervista concessa a Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia, l’imprenditrice digitale è tornata su uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata, raccontando come è venuta a conoscenza della storia parallela dell’ex marito. Una rivelazione arrivata attraverso una telefonata avvenuta il 19 dicembre 2024, quando ormai il matrimonio era finito e la coppia aveva già attraversato mesi particolarmente complicati. A colpire maggiormente è un dettaglio: Chiara Ferragni conosceva già Angelica e l’aveva incontrata appena un mese prima del suo matrimonio con Fedez, celebrato nel settembre 2018. «Scoprire che c’era una relazione con lei è stato scioccante», ha raccontato. Parole che aggiungono nuovi elementi a una vicenda che aveva già fatto discutere per mesi, tra indiscrezioni, ricostruzioni e dichiarazioni pubbliche. Questa volta, però, a parlare è direttamente la protagonista, che ha deciso di ripercorrere quei momenti senza nascondere la sofferenza provata.

Chiara Ferragni racconta la telefonata di Fedez: “Mi racconta di Angelica”

Il momento della scoperta è uno dei passaggi più significativi dell’intervista. Chiara Ferragni ha ricostruito con precisione come sarebbe avvenuto il confronto con l’ex marito, spiegando che tutto è iniziato con uno scambio di messaggi. Era il 19 dicembre 2024 quando Fedez le avrebbe comunicato di avere qualcosa di importante da raccontarle. «Non ricordo se mi avesse scritto o telefonato e io gli rispondo: “Ma tutto bene?”. E lui: “No, ti devo raccontare, se hai tempo ti chiamo”», ha spiegato l’imprenditrice. La curiosità ha avuto la meglio e lei ha deciso di accettare la telefonata, senza immaginare probabilmente quanto dolorosa sarebbe stata quella conversazione.

«Quindi gli scrivo: “Va bene, chiamami”. E lui mi racconta di Angelica», ha aggiunto Chiara Ferragni, ricostruendo il momento in cui avrebbe appreso direttamente da Fedez dell’esistenza della relazione con Angelica Montini. Un particolare, quest’ultimo, che rende la vicenda ancora più delicata: l’imprenditrice conosceva già la donna e l’ultima volta che l’aveva vista risaliva a circa un mese prima delle nozze con il rapper. «L’ultima volta che l’avevo vista era un mese prima del mio matrimonio. Scoprire che c’era una relazione con lei è stato scioccante», ha raccontato.

La rivelazione ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulla storia parallela che, secondo quanto riferito da Chiara Ferragni, sarebbe andata avanti per anni. Già nel gennaio 2025, quando aveva deciso di rompere il silenzio attraverso una serie di storie Instagram, l’imprenditrice aveva raccontato che l’ex marito le aveva confessato una relazione che sarebbe iniziata nel 2017, prima ancora del loro matrimonio. Nello stesso sfogo aveva rivelato anche che Fedez le avrebbe detto di aver pensato di non sposarla pochi giorni prima delle nozze, senza però sapere come tirarsi indietro pubblicamente.

Nell’intervista a Vanity Fair, Chiara Ferragni è tornata anche sulla sensazione di incredulità provata davanti a quelle rivelazioni. Non si trattava soltanto di apprendere dell’esistenza di un’altra donna, ma di riconsiderare alcuni momenti della propria storia d’amore alla luce di informazioni che fino a quel momento le erano state nascoste. La vicenda ha inevitabilmente cambiato il modo in cui l’imprenditrice guarda a quegli anni, soprattutto considerando il progetto familiare che aveva costruito insieme al rapper.

Chiara Ferragni e Fedez, un matrimonio segnato da litigi e solitudine

Nel corso della lunga intervista, Chiara Ferragni non si è limitata a raccontare la scoperta di Angelica Montini, ma ha ripercorso anche le difficoltà che avrebbero caratterizzato il rapporto con Fedez fin dall’inizio. Dietro le fotografie perfette, i viaggi, le dichiarazioni d’amore e la quotidianità condivisa sui social, secondo il suo racconto, esistevano tensioni e incomprensioni che spesso venivano messe da parte nella speranza di salvare la relazione.

L’imprenditrice ha ricordato anche il periodo precedente alla proposta di matrimonio, arrivata nel 2017 sul palco dell’Arena di Verona. Secondo quanto raccontato, proprio in quei giorni i due avevano avuto discussioni particolarmente accese. Nonostante le difficoltà, Chiara Ferragni continuava a credere nel progetto di coppia e nella possibilità che l’amore potesse superare qualsiasi ostacolo. Una convinzione che, con il senno di poi, ha iniziato a mettere in discussione.

«Con Federico mi sentivo sola», ha ammesso, descrivendo una relazione nella quale i momenti felici si alternavano ad altri decisamente più complicati. La paura di rimanere sola l’avrebbe portata ad accettare situazioni che oggi riconosce come poco sane. «Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore», ha spiegato, raccontando quanto sia stato difficile rendersi conto di alcune dinamiche mentre era ancora coinvolta sentimentalmente.

Anche la fine del matrimonio ha rappresentato un momento estremamente doloroso. Chiara Ferragni ha spiegato di aver vissuto la separazione come la perdita di una famiglia nella quale aveva creduto profondamente. Fedez, infatti, non era soltanto il suo compagno, ma la persona con cui aveva costruito un progetto di vita e avuto due figli, Leone e Vittoria. Accettare che quel percorso fosse arrivato al capolinea non è stato semplice, soprattutto perché la crisi sentimentale si è intrecciata con uno dei periodi più difficili della sua carriera, quello dello scandalo legato al Pandoro Gate.

L’imprenditrice ha inoltre raccontato di aver seguito le successive dichiarazioni pubbliche dell’ex marito e di aver letto il suo libro, scegliendo di affrontare quei contenuti insieme alle persone più vicine. Alcuni capitoli li avrebbe condivisi con gli amici, mentre l’intervista del rapper sarebbe stata guardata insieme alla famiglia e al suo gruppo di fiducia. Un modo per non affrontare da sola un racconto che inevitabilmente riportava alla luce una parte dolorosa del suo passato.

Chiara Ferragni, la verità sulla separazione e il rapporto con i figli

Un altro aspetto particolarmente delicato affrontato da Chiara Ferragni riguarda le conseguenze della separazione sui figli. L’imprenditrice ha raccontato quanto sia stato difficile spiegare a Leone e Vittoria che mamma e papà non avrebbero più vissuto insieme. I bambini, soprattutto all’inizio, avrebbero sofferto per la fine del matrimonio e avrebbero posto diverse domande ai genitori. Per Chiara Ferragni la difficoltà maggiore è stata quella di non poter raccontare loro ogni dettaglio di quanto accaduto, cercando allo stesso tempo di proteggerli dalle polemiche pubbliche.

Nel racconto trova spazio anche un episodio relativo alla nuova vita sentimentale di Fedez. L’imprenditrice ha spiegato di aver scoperto dai figli che il padre stava per avere un altro bambino dalla sua attuale compagna, Giulia Honegger. Sarebbero stati proprio Leone e Vittoria a raccontarle la notizia, parlando anche della possibilità di prendere un nuovo cane insieme al papà. Una sorpresa che, come ha spiegato, ha affrontato cercando di mettere al primo posto la serenità dei bambini.

Oggi, secondo quanto raccontato, la situazione sarebbe decisamente più tranquilla e i figli avrebbero accolto positivamente i cambiamenti nella vita del padre. Chiara Ferragni ha inoltre riconosciuto alcuni errori commessi durante gli anni del matrimonio, soprattutto per quanto riguarda la sovraesposizione mediatica dei bambini. All’epoca, condividere momenti della quotidianità familiare le sembrava un modo spontaneo per raccontare la parte della propria vita di cui andava maggiormente orgogliosa. Oggi, invece, guarda a quelle scelte con una consapevolezza diversa.

L’intervista arriva in un momento importante anche sul piano professionale: Chiara Ferragni si prepara infatti a raccontare ulteriormente la propria storia attraverso un documentario Netflix a lei dedicato, nel quale verranno ripercorsi gli anni più complicati, dal Pandoro Gate alla fine del matrimonio. Un progetto che promette di mostrare anche aspetti meno conosciuti della sua vita privata e professionale.

Le nuove dichiarazioni hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sul rapporto con Fedez e sulla vicenda di Angelica Montini. La telefonata del dicembre 2024, l’incontro con la donna poco prima delle nozze e la sensazione di solitudine vissuta durante il matrimonio sono dettagli che contribuiscono a delineare una versione più articolata di quanto accaduto. Chiara Ferragni, dal canto suo, sembra voler archiviare definitivamente quel capitolo, senza però rinunciare a raccontare ciò che ha vissuto. E proprio questa intervista rappresenta un nuovo passo nel suo percorso di ricostruzione personale, dopo una separazione che ha segnato profondamente la sua vita.