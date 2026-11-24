Christian Palladino, 140mila visualizzazioni per una poesia: libri, amore e la storia dello scrittore delle «Anime Belle»
Quasi 40mila follower, premi letterari, musica e una vita tra Liguria e Sannio. Dalla compagna Marinella ai ricordi nell’agriturismo di famiglia, il percorso di un autore che racconta le emozioni senza perdere il contatto con la quotidianità.
Una poesia che continua a essere letta e condivisa a distanza di anni, libri dedicati all’amore e alla rinascita, una comunità di quasi 40mila follower. Il percorso di Christian Palladino dimostra che, anche nell’epoca dei contenuti veloci, la parola scritta può trovare un pubblico numeroso.
Chi è Christian Palladino
Scrittore, poeta, musicista e dirigente sindacale, Palladino ha costruito negli anni un’attività che attraversa ambienti differenti. Sulla sua pagina Facebook ufficiale chiama affettuosamente i lettori «Anime Belle», un nome diventato familiare a chi segue le sue poesie, i racconti e le riflessioni.
Tra i contenuti più apprezzati figura T’ho trovata, poesia che già nel 2021 aveva superato le 117mila visualizzazioni, attirando l’attenzione della stampa. Dai dati aggiornati delle statistiche Facebook del contenuto risultano oggi circa 140mila visualizzazioni, 2.254 reazioni, 912 condivisioni, 579 commenti e oltre 21mila clic.
Un risultato significativo per un componimento poetico, che conferma come i social possano diventare anche uno spazio di incontro tra letteratura e pubblico.
Nato a Pescia, in Toscana, cresciuto a Fragneto Monforte, nel Beneventano, e residente da anni alla Spezia, Palladino ha trascorso quattordici anni nella Marina Militare prima di dedicarsi all’attività sindacale, affiancata nel tempo alla produzione artistica.
Nel 2020 ha partecipato all’antologia collettiva Quarantena diVersi. Due anni dopo ha pubblicato con Kimerik Mia sete, raccolta poetica che nel 2024 ha ottenuto il primo premio nella categoria Poesia edita al concorso letterario Un libro per l’estate.
Con A spasso col cuore, uscito nel 2025, è passato al romanzo sentimentale. Ambientata tra la Provenza e la Liguria di Levante, la storia affronta l’amore, la perdita e la possibilità di ricominciare. Nello stesso anno è stata annunciata una sua partecipazione a Story Time di Radio Canale Italia.
Il tema delle relazioni torna in Non lasciarti indietro – Come uscire da una relazione che ti spegne e tornare a scegliere te stessa, dedicato ai legami emotivamente difficili e alla riconquista della propria autonomia. Al libro La Nazione ha riservato spazio nel febbraio 2026. Anche La donna che si è salvata da sola affronta la forza necessaria per ricostruire la propria vita dopo un’esperienza dolorosa.
Sono opere diverse, accomunate dall’attenzione per le dinamiche dei rapporti umani. Molti testi nascono da esperienze autobiografiche, poi rielaborate attraverso la scrittura, lasciando ai lettori la possibilità di riconoscersi nelle storie. Nella vita dello scrittore c’è Marinella, sua compagna, che compare occasionalmente nelle fotografie di gite fuori porta e trova spazio anche in alcuni versi. Una presenza raccontata attraverso momenti della quotidianità, senza particolare esposizione mediatica.
Accanto alla letteratura c’è la musica. Tra i suoi brani figurano Mia signora, Un’estate fantastica e Madrepadre. Gli ultimi due hanno trovato spazio anche in televisione, rispettivamente a Pomeriggio Cinque e al TG3 Liguria. Un altro capitolo della sua storia si trova nel Sannio.
A Fragneto Monforte, il paese dove è cresciuto, i genitori gestiscono l’agriturismo Nonna Cecilia. Qui Palladino conserva un legame con l’infanzia e, quando torna a trovare la famiglia, ama talvolta dare una mano servendo ai tavoli, proprio come faceva da bambino. Un particolare che racconta il rapporto con le proprie origini più di molte dichiarazioni: il piacere di ritrovare gesti familiari, indipendentemente dagli impegni e dai riconoscimenti ottenuti altrove.
Il 14 novembre ha inoltre partecipato a una festa popolare a Fragneto l’Abate, durante un soggiorno nel Beneventano. Ha anche due fratelli, lontani dalla sua attività pubblica. Tra presentazioni letterarie, appuntamenti culturali e momenti trascorsi con Marinella o con la famiglia, emerge una preferenza per i rapporti sinceri e per le situazioni spontanee, piuttosto che per le apparenze.
La sua attività quotidiana comprende inoltre l’impegno nella FLP DIFESA, organizzazione sindacale nella quale opera a tutela dei lavoratori civili del Ministero della Difesa. Un ruolo che lo porta a confrontarsi con amministrazioni, esigenze del personale e questioni concrete legate al lavoro. È forse il contrasto più interessante del suo percorso: la sensibilità dello scrittore e la determinazione richiesta dalla rappresentanza sindacale. Due attività differenti, nelle quali la capacità di ascoltare e di dare voce alle persone assume significati diversi.
Dalle poesie condivise con le sue Anime Belle ai romanzi, dalla musica alle battaglie sindacali, Christian Palladino continua così a muoversi tra creatività e impegno. E mentre i numeri sui social raccontano la diffusione dei suoi testi, i libri e le esperienze personali restituiscono una storia più articolata, fatta di luoghi, affetti e scelte.
Perché il successo di una parola non si misura soltanto da quante persone raggiunge, ma anche da ciò che riesce a lasciare in chi la legge.