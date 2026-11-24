Nel 2020 ha partecipato all’antologia collettiva Quarantena diVersi. Due anni dopo ha pubblicato con Kimerik Mia sete, raccolta poetica che nel 2024 ha ottenuto il primo premio nella categoria Poesia edita al concorso letterario Un libro per l’estate.

Con A spasso col cuore, uscito nel 2025, è passato al romanzo sentimentale. Ambientata tra la Provenza e la Liguria di Levante, la storia affronta l’amore, la perdita e la possibilità di ricominciare. Nello stesso anno è stata annunciata una sua partecipazione a Story Time di Radio Canale Italia.

Il tema delle relazioni torna in Non lasciarti indietro – Come uscire da una relazione che ti spegne e tornare a scegliere te stessa, dedicato ai legami emotivamente difficili e alla riconquista della propria autonomia. Al libro La Nazione ha riservato spazio nel febbraio 2026. Anche La donna che si è salvata da sola affronta la forza necessaria per ricostruire la propria vita dopo un’esperienza dolorosa.

Sono opere diverse, accomunate dall’attenzione per le dinamiche dei rapporti umani. Molti testi nascono da esperienze autobiografiche, poi rielaborate attraverso la scrittura, lasciando ai lettori la possibilità di riconoscersi nelle storie. Nella vita dello scrittore c’è Marinella, sua compagna, che compare occasionalmente nelle fotografie di gite fuori porta e trova spazio anche in alcuni versi. Una presenza raccontata attraverso momenti della quotidianità, senza particolare esposizione mediatica.

Accanto alla letteratura c’è la musica. Tra i suoi brani figurano Mia signora, Un’estate fantastica e Madrepadre. Gli ultimi due hanno trovato spazio anche in televisione, rispettivamente a Pomeriggio Cinque e al TG3 Liguria. Un altro capitolo della sua storia si trova nel Sannio.

A Fragneto Monforte, il paese dove è cresciuto, i genitori gestiscono l’agriturismo Nonna Cecilia. Qui Palladino conserva un legame con l’infanzia e, quando torna a trovare la famiglia, ama talvolta dare una mano servendo ai tavoli, proprio come faceva da bambino. Un particolare che racconta il rapporto con le proprie origini più di molte dichiarazioni: il piacere di ritrovare gesti familiari, indipendentemente dagli impegni e dai riconoscimenti ottenuti altrove.

Il 14 novembre ha inoltre partecipato a una festa popolare a Fragneto l’Abate, durante un soggiorno nel Beneventano. Ha anche due fratelli, lontani dalla sua attività pubblica. Tra presentazioni letterarie, appuntamenti culturali e momenti trascorsi con Marinella o con la famiglia, emerge una preferenza per i rapporti sinceri e per le situazioni spontanee, piuttosto che per le apparenze.

La sua attività quotidiana comprende inoltre l’impegno nella FLP DIFESA, organizzazione sindacale nella quale opera a tutela dei lavoratori civili del Ministero della Difesa. Un ruolo che lo porta a confrontarsi con amministrazioni, esigenze del personale e questioni concrete legate al lavoro. È forse il contrasto più interessante del suo percorso: la sensibilità dello scrittore e la determinazione richiesta dalla rappresentanza sindacale. Due attività differenti, nelle quali la capacità di ascoltare e di dare voce alle persone assume significati diversi.

Dalle poesie condivise con le sue Anime Belle ai romanzi, dalla musica alle battaglie sindacali, Christian Palladino continua così a muoversi tra creatività e impegno. E mentre i numeri sui social raccontano la diffusione dei suoi testi, i libri e le esperienze personali restituiscono una storia più articolata, fatta di luoghi, affetti e scelte.