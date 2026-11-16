«Oggi mi basto da sola». È questo il messaggio che sembra emergere dalle ultime dichiarazioni e dai racconti condivisi da Giulia Salemi, finita nuovamente al centro del gossip per la situazione sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Da settimane, infatti, intorno alla coppia circolano indiscrezioni sempre più insistenti su una possibile separazione, alimentate anche da alcuni dettagli social e dalle fotografie pubblicate dai settimanali. A far discutere sono soprattutto le ultime parole dell’influencer, che durante la presentazione della seconda stagione di The Traitors Italia ha affrontato il tema della fiducia e dei tradimenti, pronunciando una frase destinata a far parlare: «Dal punto di vista sentimentale non sono stata tradita, dal punto di vista dell’amicizia mi è successo». Una precisazione che ha ridimensionato alcune delle ricostruzioni circolate nelle settimane precedenti, ma che non ha chiarito quale sia oggi la situazione con il padre di suo figlio. Nel frattempo, Giulia Salemi ha scelto di raccontare un altro aspetto della propria vita, quello legato alla maternità e alla crescita del piccolo Kian. Un racconto personale nel quale il bambino occupa il posto centrale, mentre il rapporto con Pierpaolo Pretelli rimane fuori dalla narrazione.

Giulia Salemi rompe il silenzio sui tradimenti: la frase che riaccende il gossip su Pretelli

Le ultime settimane sono state particolarmente movimentate per i fan dei cosiddetti Prelemi. Dopo sei anni di relazione, la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finita al centro di numerose indiscrezioni, con diverse testate che hanno parlato di una possibile crisi profonda e persino di una separazione. A rilanciare le voci era stato inizialmente il settimanale Chi, secondo il quale i due avrebbero temporaneamente smesso di vivere sotto lo stesso tetto, pur continuando a incontrarsi per occuparsi del figlio. Successivamente, Dagospia aveva pubblicato ulteriori indiscrezioni, arrivando a ipotizzare che dietro la presunta rottura potesse esserci anche un tradimento. Una ricostruzione che ha inevitabilmente coinvolto l’influencer, rimasta a lungo in silenzio sulle questioni sentimentali.

A interrompere almeno in parte questo riserbo è stata proprio Giulia Salemi, durante la conferenza stampa di presentazione di The Traitors Italia. Intervistata da Leggo, la conduttrice ha parlato del proprio rapporto con la fiducia, spiegando di aver imparato a essere molto più selettiva nelle amicizie e nelle frequentazioni. «Ho pochissimi amici di cui mi fido davvero e non ho più voglia di allargare la cerchia», ha raccontato. Poi è arrivata la precisazione che ha attirato maggiormente l’attenzione: «Dal punto di vista sentimentale non sono stata tradita, dal punto di vista dell’amicizia mi è successo».

Una dichiarazione che ha rappresentato una doccia fredda rispetto alle indiscrezioni che avevano parlato di presunte infedeltà nella relazione con Pierpaolo Pretelli. È importante, tuttavia, sottolineare che l’influencer non ha confermato né smentito direttamente una separazione e non ha raccontato nel dettaglio quale sia attualmente il suo rapporto con il compagno. Le sue parole riguardano la propria esperienza sentimentale e non costituiscono un annuncio sulla situazione della coppia.

Giulia Salemi ha inoltre spiegato come sia cambiato il suo modo di rapportarsi alle persone nel corso degli anni. In passato tendeva ad aprirsi facilmente, cercando di instaurare un rapporto di amicizia con chiunque le mostrasse un minimo di attenzione. Oggi, invece, preferisce proteggersi e concedere la propria fiducia soltanto a chi ritiene davvero meritevole. «Quando siamo più piccoli abbiamo tante aspettative verso gli altri. Quando impari ad averne di minori riesci in qualche modo a proteggerti e a preservarti», ha aggiunto. Parole che hanno inevitabilmente assunto un significato particolare nel momento delicato che starebbe attraversando la sua vita privata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, cosa sta succedendo alla coppia? Gli ultimi indizi

Per comprendere il clamore intorno alle dichiarazioni di Giulia Salemi bisogna ripercorrere gli ultimi sviluppi della vicenda. I due si sono conosciuti nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è nata una storia d’amore seguita da milioni di telespettatori. Dopo la fine del reality, la relazione è proseguita lontano dalle telecamere, tra convivenza, progetti professionali e momenti condivisi sui social. Nel corso degli anni non sono mancati periodi complicati, ma entrambi avevano raccontato di essere riusciti a superare le difficoltà attraverso il confronto e la volontà di rimanere uniti.

La nascita del piccolo Kian, arrivata il 10 gennaio 2025, aveva rappresentato un nuovo capitolo della loro storia. Sembrava l’inizio di una fase ancora più solida per la famiglia, ma negli ultimi mesi qualcosa avrebbe cambiato gli equilibri. Le indiscrezioni sulla presunta crisi sono diventate particolarmente insistenti dopo la pubblicazione, da parte di Chi, di alcune fotografie che ritraevano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme al bambino durante una passeggiata a Milano. Al termine dell’incontro, i due si erano salutati con un abbraccio e un bacio sulla guancia, prima di proseguire separatamente la giornata.

Secondo la ricostruzione del settimanale, i due avrebbero scelto di vivere temporaneamente in abitazioni diverse, continuando comunque a incontrarsi per il bene del figlio. Successivamente, le indiscrezioni di Dagospia hanno ulteriormente alimentato il dibattito, parlando di una possibile fine della relazione. Nessuno dei diretti interessati, però, ha ufficializzato pubblicamente la separazione.

Anche alcuni dettagli sui social sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. Tra like, contenuti pubblicati e successivamente rimossi e fotografie condivise separatamente, i fan hanno cercato di interpretare ogni piccolo gesto. Il 3 novembre, inoltre, RDS ha raccontato un episodio curioso avvenuto durante il Lagonegro Music Festival: il cantante Moreno avrebbe nominato Giulia Salemi in una rima pronunciata davanti a Pretelli, che avrebbe reagito con una risata. Nello stesso periodo, un like di Pierpaolo a un contenuto pubblicato dall’influencer con Kian ha attirato l’attenzione dei follower.

Sono dettagli che, tuttavia, non consentono di stabilire quale sia il futuro della coppia. Giulia Salemi continua a mantenere una certa riservatezza, evitando di trasformare le indiscrezioni in un argomento di discussione pubblica. E anche Pierpaolo Pretelli, almeno per il momento, non ha fornito un chiarimento definitivo. Il pubblico resta quindi in attesa di capire se si tratti di una crisi temporanea oppure di una decisione ormai maturata.

Giulia Salemi parla del figlio Kian: la maternità ha cambiato completamente la sua vita

Mentre il gossip continua a interrogarsi sulla sua relazione, Giulia Salemi ha deciso di condividere con i follower un racconto decisamente più personale: quello della sua esperienza da mamma. In un post pubblicato su Instagram il 6 novembre, l’influencer ha raccontato alcune delle lezioni che ha imparato dalla nascita di Kian, mostrando il lato più quotidiano e autentico della maternità. Un racconto accompagnato dalla consueta ironia, nel quale non mancano riferimenti alle difficoltà organizzative, agli imprevisti e alle piccole rinunce che accompagnano la crescita di un bambino.

«Diventare mamma è stata una grande lezione per una maniaca del controllo come me!», ha scritto Giulia Salemi, spiegando quanto l’arrivo del piccolo abbia rivoluzionato le sue abitudini. Abituata a programmare appuntamenti, impegni professionali e giornate particolarmente intense, oggi deve fare i conti con una quotidianità nella quale non tutto può essere previsto. Anche uscire di casa rispettando gli orari è diventato più complicato e quelle che prima erano semplici attività si sono trasformate in piccoli esercizi di organizzazione.

Tra gli aneddoti condivisi, Giulia Salemi ha scherzato anche sui vestiti bianchi, diventati una scelta decisamente rischiosa quando si trascorre molto tempo con un bambino piccolo. E poi ci sono i parchi, ormai diventati una tappa fondamentale delle sue giornate con Kian. I fine settimana, che in passato potevano rappresentare un’occasione per riposarsi e concedersi qualche momento di relax, hanno assunto un significato completamente diverso.

La maternità, inoltre, le ha insegnato quanto possa essere difficile dire di no a un figlio. Un aspetto sul quale l’influencer si è soffermata, raccontando la necessità di trovare un equilibrio tra il desiderio di accontentare il bambino e quello di stabilire regole e limiti. Giulia Salemi non ha cercato di dipingere la maternità come un’esperienza sempre perfetta: nel suo racconto ci sono la stanchezza, gli imprevisti, le rinunce, ma anche tantissima dolcezza.

Il messaggio pubblicato aveva anche una finalità di sensibilizzazione. L’influencer ha infatti partecipato a una campagna promossa con Sanofi dedicata al virus respiratorio sinciziale, conosciuto come RSV, richiamando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della salute dei bambini nei primi anni di vita. Un tema particolarmente vicino alla sua esperienza personale, che l’ha portata a riflettere sulle responsabilità legate alla crescita di Kian.

E proprio parlando del bambino è arrivata una delle considerazioni più significative del suo post. Giulia Salemi ha definito il prendersi cura di suo figlio il proprio «superpotere», una frase che racchiude il senso di questo nuovo capitolo della sua vita. Per l’influencer, diventare mamma ha significato imparare a lasciare andare il bisogno di controllare ogni dettaglio e accettare che le giornate possano prendere direzioni impreviste.

A colpire alcuni osservatori è stato anche il fatto che nel lungo racconto dedicato alla maternità non ci fosse alcun riferimento a Pierpaolo Pretelli. Una scelta che ha alimentato ulteriori commenti, soprattutto considerando il momento delicato che la coppia starebbe attraversando secondo le indiscrezioni. Tuttavia, il silenzio sul compagno all’interno di un post dedicato esclusivamente alla maternità non può essere interpretato come una conferma della rottura.

Per adesso, quindi, Giulia Salemi sembra voler concentrare l’attenzione sulla propria quotidianità, sul lavoro e soprattutto sulla crescita del piccolo Kian. La sua frase sui tradimenti ha ridimensionato alcune delle voci circolate, ma non ha risolto tutti gli interrogativi sul futuro sentimentale. E mentre i fan continuano a chiedersi che cosa stia realmente succedendo tra lei e Pierpaolo Pretelli, l’influencer sembra aver scelto di raccontare soprattutto la propria nuova dimensione personale: quella di una mamma che sta imparando, giorno dopo giorno, a bastare a se stessa e a trovare un nuovo equilibrio.