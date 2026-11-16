GF Vip, chi sarà eliminato stasera? I risultati dei sondaggi sono sorprendenti: Andreas e Federica dominano, mentre Megan e Varsi rischiano grosso.

La diciannovesima puntata del GF Vip, in onda lunedì 16 novembre 2026 su Canale 5, si preannuncia particolarmente movimentata. Questa sera, infatti, uno dei quattro concorrenti finiti al televoto dovrà abbandonare definitivamente la Casa, rinunciando così alla possibilità di arrivare alla finalissima del 30 novembre. A contendersi la permanenza nel reality condotto da Ilary Blasi sono Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi. In attesa del verdetto ufficiale, cresce la curiosità per i risultati dei sondaggi, che offrono una prima indicazione sulle preferenze dei telespettatori. Stando alle rilevazioni pubblicate alla vigilia della diretta, la situazione sembra piuttosto delineata: Andreas e Federica dominano la classifica, mentre Megan e Varsi appaiono decisamente più distanti. Ma chi sarà davvero il prossimo eliminato del GF Vip? Ecco tutte le percentuali e cosa potrebbe succedere durante la puntata di questa sera.

GF Vip, sondaggi del 16 novembre: tutte le percentuali del televoto

Secondo la rilevazione pubblicata da TorreSette e realizzata attraverso Forum Free, il concorrente attualmente più votato è Andreas Muller, che conquista il 44,08% delle preferenze. Il ballerino si conferma dunque uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione, riuscendo a mantenere un vantaggio importante sugli altri nominati. A poca distanza, però, troviamo Federica Morello, che raccoglie il 41,75% dei voti. La differenza tra i due è di appena 2,33 punti percentuali: un margine che potrebbe ancora cambiare e che rende particolarmente interessante il confronto tra i due concorrenti.

Molto diversa, invece, la situazione degli altri due protagonisti del televoto. Alessandro Varsi si ferma al 9,33%, mentre Megan Ria occupa l’ultima posizione con appena il 4,83%. Se queste percentuali dovessero essere confermate anche dal voto ufficiale, sarebbe proprio la ballerina a rischiare maggiormente l’eliminazione. Non si può tuttavia escludere un possibile recupero nelle ultime ore, soprattutto considerando che il pubblico può ancora esprimere la propria preferenza attraverso i canali ufficiali del programma.

Ecco nel dettaglio i risultati dei sondaggi pubblicati da Forum Free e riportati da TorreSette:

Andreas Muller: 44,08%.

Federica Morello: 41,75%.

Alessandro Varsi: 9,33%.

Megan Ria: 4,83%.

Il dato più significativo riguarda proprio la distanza tra i primi due classificati e gli ultimi due. Andreas e Federica raccolgono insieme quasi l’86% delle preferenze, mentre Megan e Varsi si dividono una percentuale decisamente più contenuta. Una situazione che, almeno sulla carta, sembra delineare una sfida a due per il primato e una possibile battaglia per evitare l’eliminazione.

Anche altre rilevazioni pubblicate nelle ultime ore confermano sostanzialmente questo scenario, pur con percentuali leggermente differenti. I numeri riportati da Blog Tivvù, per esempio, attribuiscono ad Andreas il 44,38% e a Federica il 42,32%, mentre Varsi raggiunge il 9,19% e Megan il 4,11%. Anche in questo caso, dunque, la concorrente meno votata risulta essere proprio Megan Ria.

È importante ricordare che si tratta di rilevazioni online e non del risultato ufficiale del televoto. I sondaggi coinvolgono soltanto gli utenti che decidono volontariamente di partecipare e non rappresentano necessariamente l’intero pubblico televisivo. Il verdetto del GF Vip arriverà soltanto durante la diretta di Ilary Blasi.

GF Vip, Andreas e Federica dominano: Megan e Varsi rischiano l’eliminazione

Analizzando i risultati dei sondaggi, emerge chiaramente come Andreas Muller continui a godere di un sostegno particolarmente consistente. Il ballerino, già conosciuto dal pubblico televisivo per la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e per la sua storia con Veronica Peparini, ha costruito all’interno della Casa un percorso caratterizzato da numerosi confronti e discussioni. Non sono mancati momenti di tensione, soprattutto nelle ultime settimane, ma il suo consenso sembra rimanere molto elevato.

Tra gli episodi che hanno fatto discutere maggiormente c’è stato il confronto con Megan Ria sulla gestione della carne scongelata, una vicenda che ha provocato diverse reazioni tra gli inquilini. La questione è arrivata anche in puntata, con Selvaggia Lucarelli che ha criticato alcuni atteggiamenti del ballerino, invitandolo a rapportarsi con maggiore delicatezza ai concorrenti più giovani. Nonostante le polemiche, Andreas continua a occupare la prima posizione nelle rilevazioni online del GF Vip.

Alle sue spalle troviamo Federica Morello, protagonista di un recupero particolarmente interessante. L’influencer è finita direttamente al televoto dopo la decisione di Giulia Provvedi, diventata terza finalista nella precedente puntata. Una scelta che aveva sorpreso Federica e che aveva contribuito ad alimentare alcune tensioni nella Casa. Adesso, però, i risultati dei sondaggi sembrano premiare il suo percorso, tanto da portarla vicinissima ad Andreas.

Più complicata, invece, la situazione di Alessandro Varsi. Il concorrente raccoglie meno del 10% delle preferenze e si trova quindi in una posizione decisamente delicata. Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé soprattutto per il rapporto con Megan Ria, con la quale si è progressivamente avvicinato fino a condividere momenti di tenerezza e alcuni baci. La loro complicità ha attirato l’attenzione del pubblico, ma non sembra aver garantito a entrambi un sostegno particolarmente elevato nelle votazioni online.

La situazione peggiore è quella di Megan, che secondo le rilevazioni disponibili sarebbe attualmente la principale candidata a lasciare la Casa. La ballerina è stata coinvolta in diverse dinamiche sentimentali e in numerosi confronti con gli altri concorrenti, ma il suo 4,83% rappresenta un risultato decisamente basso. Anche la vicinanza con Varsi, anziché trasformarsi in un vantaggio, potrebbe non essere sufficiente a garantirle la permanenza nel reality.

GF Vip, ultime nomination e cosa succederà nella puntata del 16 novembre

Per comprendere come si è arrivati a questo televoto bisogna tornare alla puntata di venerdì 13 novembre. Dopo l’elezione di Giulia Provvedi come terza finalista, la concorrente ha avuto la possibilità di mandare direttamente qualcuno al televoto eliminatorio. La sua scelta è ricaduta su Federica Morello, con la quale non aveva instaurato un rapporto particolarmente stretto e nei confronti della quale aveva manifestato alcune perplessità.

Successivamente sono arrivate le nomination palesi nella Mystery Room. Megan Ria ha indicato Andreas Muller, contestando il suo atteggiamento durante la discussione sulla carne scongelata. Guendalina Tavassi ha scelto Alessandro Varsi, spiegando che si trattava di una decisione strategica. Valeria Marini ha nominato Andreas, mentre Alessandro Roncaccia ha fatto lo stesso, precisando che avrebbe preferito indicare Federica, già al televoto.

Anche Andreas ha scelto di nominare Megan, ritenendo poco genuini alcuni suoi comportamenti. Piera Meloni ha indicato il ballerino per esclusione, così come Alessandro Varsi, che ha preferito non nominare alcuni dei concorrenti con cui ha instaurato un rapporto di amicizia. Marina La Rosa ha invece votato Varsi, mentre Federica Morello ha scelto Megan, collegando la propria decisione alla precedente eliminazione di Danto.

Il risultato è stato quindi un televoto a quattro che potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri del GF Vip, soprattutto considerando quanto la finale del 30 novembre sia ormai vicina. Attualmente nella Casa sono rimasti dieci concorrenti e, dopo il verdetto di questa sera, il gruppo scenderà a nove.

La domanda più interessante riguarda proprio l’eventuale eliminazione di Megan o Alessandro. I due hanno recentemente attirato l’attenzione per il loro avvicinamento sentimentale e un’eventuale uscita di uno dei due potrebbe inevitabilmente cambiare le dinamiche della loro frequentazione. Se dovesse essere Megan a lasciare il programma, Varsi perderebbe una delle persone con cui ha costruito il rapporto più stretto nelle ultime settimane. Al contrario, un’eliminazione di Alessandro potrebbe rappresentare un momento difficile anche per la ballerina.

Attenzione, però, a non considerare definitive le percentuali pubblicate online. Nel corso delle precedenti puntate del GF Vip, infatti, le rilevazioni della vigilia non sempre hanno anticipato correttamente il risultato ufficiale. Le preferenze possono cambiare nelle ultime ore e il televoto potrebbe riservare una sorpresa proprio quando tutto sembra già deciso.

L’appuntamento è quindi per questa sera, lunedì 16 novembre 2026, con una nuova puntata del GF Vip su Canale 5. Ilary Blasi comunicherà il verdetto e scopriremo se Andreas riuscirà a mantenere il primato, se Federica riuscirà a superarlo oppure se sarà proprio uno tra Megan e Varsi a dover abbandonare definitivamente la Casa. Per il momento, i sondaggi sembrano indicare una direzione precisa, ma soltanto il pubblico da casa avrà l’ultima parola.