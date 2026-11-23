La semifinale del GF Vip è arrivata e cresce l’attesa per scoprire chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa a un passo dalla finalissima. Nella puntata di lunedì 23 novembre, infatti, il pubblico sarà chiamato a decidere il destino di tre concorrenti: Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Uno di loro dovrà dire addio alla possibilità di conquistare la vittoria, mentre gli altri potranno continuare la corsa verso il traguardo del 30 novembre. Ma chi è il concorrente maggiormente a rischio? In queste ore sono diversi i sondaggi pubblicati online e, sebbene alcune rilevazioni sembrino indicare una direzione piuttosto precisa, altre restituiscono uno scenario decisamente differente. La situazione, dunque, potrebbe essere meno scontata del previsto. Se da una parte Federica sembra avere un buon margine di vantaggio in alcune votazioni, dall’altra Piera e Varsi si contendono la permanenza nel gioco con percentuali che cambiano sensibilmente a seconda della piattaforma presa in considerazione. Ecco cosa emerge dalle ultime rilevazioni in attesa del verdetto ufficiale di Ilary Blasi.

GF Vip, Federica Morello domina i sondaggi: le percentuali del televoto

Partiamo dai risultati pubblicati sui forum dedicati al reality, dove Federica Morello sembra essere la concorrente maggiormente apprezzata dal pubblico. Secondo la rilevazione riportata da ForumFree e ripresa da diversi siti di informazione televisiva, la gieffina si trova nettamente al primo posto con il 61,02% delle preferenze. Alle sue spalle troviamo Alessandro Varsi, che raccoglie il 25,63%, mentre Piera Meloni chiude la classifica con appena il 13,35%. Un distacco considerevole, soprattutto tra la prima e l’ultima posizione, che potrebbe rappresentare un’indicazione importante in vista della diretta.

Numeri molto simili arrivano anche da altre rilevazioni pubblicate sul web. Su alcuni sondaggi, infatti, Federica supera addirittura il 62% delle preferenze, mentre Varsi si mantiene intorno al 25% e Piera oscilla tra il 12% e il 15%. Se questi risultati dovessero trovare conferma nel televoto ufficiale, la Morello potrebbe ottenere una nuova importante soddisfazione, mettendo al sicuro la propria permanenza nella Casa proprio nella fase più delicata del programma. La concorrente, nelle ultime settimane, è stata spesso al centro delle discussioni con gli altri inquilini, ma sembra aver conquistato una fetta di pubblico disposta a sostenerla fino alla fine.

Bisogna però considerare che si tratta di consultazioni non ufficiali, alle quali partecipano gruppi di utenti che non necessariamente rappresentano l’intero pubblico televisivo. Il risultato del televoto Mediaset potrebbe quindi discostarsi anche sensibilmente dalle percentuali circolate in rete. In ogni caso, una cosa sembra emergere con una certa continuità: Federica è tra i nomi che raccolgono maggiori consensi nelle rilevazioni dei forum e dei siti specializzati. La vera partita, almeno secondo questi numeri, sarebbe dunque quella tra Alessandro e Piera, entrambi chiamati a giocarsi un posto nella fase conclusiva del reality.

Varsi o Piera Meloni? Sui social cambia tutto: chi rischia l’eliminazione

Se i sondaggi dei forum sembrano indicare Piera Meloni come la concorrente maggiormente a rischio, osservando le rilevazioni pubblicate sui social network lo scenario cambia completamente. In particolare, alcune votazioni diffuse su X mostrano una situazione molto più equilibrata e, soprattutto, una classifica ribaltata rispetto a quella di ForumFree. In questo caso sarebbe proprio Piera a conquistare la prima posizione, con circa il 44-45% delle preferenze, seguita a brevissima distanza da Federica Morello, che raccoglierebbe poco più del 43%. Alessandro Varsi, invece, risulterebbe nettamente più staccato, con una percentuale compresa tra il 10% e il 12%.

Si tratta di un risultato che potrebbe cambiare completamente i pronostici sull’eliminato del 23 novembre. Se infatti i sostenitori di Piera riuscissero a trasferire nel televoto ufficiale lo stesso entusiasmo mostrato sui social, la concorrente potrebbe riuscire a salvarsi e a ribaltare le previsioni che la vedono attualmente in difficoltà. A questo proposito, c’è anche chi ipotizza che una parte dei fan di Alessandro Roncaccia possa decidere di sostenere la Meloni. Tra i due, infatti, durante il percorso nella Casa si è sviluppato un rapporto particolarmente stretto, che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e alimentato numerose discussioni.

Per quanto riguarda Varsi, invece, la sua posizione appare decisamente variabile. Nei sondaggi dei forum riesce a mantenersi al secondo posto, con un margine piuttosto importante su Piera, mentre nelle votazioni social finisce addirittura in ultima posizione. Una differenza che dimostra quanto sia complicato prevedere il risultato di questo televoto basandosi esclusivamente sulle rilevazioni online. Anche per Alessandro, quindi, la serata potrebbe riservare una sorpresa tutt’altro che piacevole. Il concorrente dovrà fare affidamento sul sostegno dei propri fan, soprattutto considerando che la semifinale rappresenta uno degli ultimi appuntamenti disponibili per conquistare un posto nella finalissima.

GF Vip, come si è arrivati al televoto: Federica ha mandato Piera in nomination

Ma come si è arrivati a questa sfida a tre? Tutto è nato nel corso della precedente puntata, quando Federica Morello ha conquistato il maggior numero di preferenze in un televoto flash. Il risultato le ha permesso di ottenere un vantaggio importante: la possibilità di scegliere direttamente una concorrente da mandare al successivo televoto. La sua decisione è ricaduta proprio su Piera Meloni, con la quale nelle ultime settimane non sono mancati momenti di tensione e incomprensioni. Una scelta che ha inevitabilmente acceso ulteriormente le dinamiche della Casa, considerando che le due non hanno mai nascosto la reciproca mancanza di sintonia.

Successivamente, durante le nomination palesi, anche gli altri concorrenti hanno espresso le proprie preferenze, facendo emergere alleanze, antipatie e vecchi dissapori. Federica ha indicato Varsi, mentre Guendalina Tavassi ha scelto la Morello, spiegando di non essere mai riuscita a instaurare un rapporto con lei. Anche Andreas Muller ha votato Alessandro, ritenendo che nel corso dell’esperienza televisiva si sia esposto troppo poco. Piera, invece, ha ricambiato la nomination nei confronti di Federica, sottolineando la distanza che si è creata tra loro. Marina La Rosa ha a sua volta indicato la Morello, mettendo in discussione il suo atteggiamento nella Casa e il modo in cui, secondo lei, avrebbe cercato di conquistare la simpatia del pubblico.

Non sono mancate neppure le scelte di Alessandro Roncaccia, Giulia Provvedi e dello stesso Varsi, che hanno contribuito a delineare un quadro di rapporti piuttosto complicato. Le nomination hanno così confermato quanto la convivenza sia diventata difficile in questa fase del programma, con diversi concorrenti ormai concentrati soprattutto sulla possibilità di raggiungere la finale.

La puntata del 23 novembre potrebbe inoltre riservare ulteriori colpi di scena. Considerando che nella Casa sono rimasti diversi concorrenti e che la finale è prevista per lunedì 30 novembre, non è esclusa la possibilità di ulteriori meccanismi di gioco e di un altro televoto flash. Per il momento, però, l’attenzione è tutta concentrata sulla sfida tra Federica, Piera e Varsi. I sondaggi dei forum indicano la Meloni come possibile eliminata, mentre quelli social sembrano mettere maggiormente in difficoltà Alessandro. Chi avrà ragione? La risposta arriverà soltanto durante la diretta, quando il pubblico scoprirà chi dovrà abbandonare definitivamente il reality a una sola settimana dalla finalissima.