Alessandra Mussolini torna a parlare del GF Vip e questa volta non risparmia giudizi pungenti su alcuni dei protagonisti dell’attuale edizione del reality. Ospite del podcast Vale tutto di Selvaggia Lucarelli, l’ex vincitrice del programma si è divertita a immaginare come sarebbe stata la sua convivenza con i concorrenti ancora presenti e con quelli che hanno già lasciato la Casa. Il risultato? Una serie di dichiarazioni decisamente colorite, tra antipatie dichiarate, possibili scontri quotidiani e qualche frecciatina che non è passata inosservata. Nel corso della chiacchierata, infatti, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento soprattutto Guendalina Tavassi e Valeria Marini, due delle personalità più discusse di questa edizione. Ma non sono state le uniche a ricevere qualche osservazione da parte della Mussolini, che ha dimostrato ancora una volta di non avere particolare difficoltà a esprimere quello che pensa.

GF Vip, Alessandra Mussolini non ha dubbi: con Guendalina Tavassi sarebbe stata una convivenza impossibile

Tra le dichiarazioni più forti pronunciate da Alessandra Mussolini c’è sicuramente quella riguardante Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del reality, interrogata da Selvaggia Lucarelli su quali sarebbero stati i suoi rapporti con gli attuali gieffini, non ha avuto bisogno di pensarci troppo prima di individuare una delle persone con cui avrebbe avuto maggiori difficoltà a convivere. Il giudizio è stato particolarmente netto: «Con Guendalina sarebbe stata una tragedia dalla mattina alla sera». Una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni e che restituisce l’idea di quanto, secondo lei, due caratteri così forti avrebbero potuto entrare facilmente in collisione.

Del resto, Guendalina Tavassi è una delle protagoniste più riconoscibili di questa edizione, grazie a un temperamento diretto e a un atteggiamento che spesso la porta a confrontarsi senza troppi filtri con i suoi coinquilini. Le discussioni nella Casa non sono mancate e proprio il rapporto complicato con Valeria Marini è diventato uno dei temi centrali delle ultime settimane. La Mussolini, immaginando di ritrovarsi a condividere gli stessi spazi con lei, sembra quindi non avere dubbi: la convivenza sarebbe stata tutt’altro che semplice.

Nel corso della conversazione, l’ex vincitrice ha espresso un giudizio piuttosto deciso anche su Giulia Provvedi, confessando una certa antipatia istintiva nei suoi confronti. «Lei me la dovete togliere da davanti!», ha dichiarato senza troppi giri di parole. Non è mancato un riferimento neppure ad Alex Belli, al quale avrebbe suggerito di utilizzare più spesso un tono di voce normale, mentre per Andreas Muller il suo desiderio sarebbe stato quello di vederlo maggiormente impegnato nella danza. Insomma, una vera e propria pagella dei concorrenti, nella quale pochi sono riusciti a uscire completamente indenni.

Valeria Marini nel mirino di Alessandra Mussolini: «Il Grande Fratello è corale»

Se con Guendalina Tavassi la previsione è stata quella di una convivenza esplosiva, il discorso su Valeria Marini è stato decisamente più articolato. Le due donne hanno già avuto modo di condividere un’esperienza nella Casa del reality e proprio questo precedente ha permesso alla Mussolini di esprimere un’opinione basata anche sulla conoscenza diretta della showgirl. Con la sua consueta ironia, Alessandra ha ricordato un particolare della loro convivenza: «A Valeria ho pulito io il bagno, quindi so io chi è Valeria: quello che ha dentro e quello che ha fuori». Una battuta che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto considerando le recenti polemiche che hanno coinvolto la Marini nella sua ultima permanenza televisiva.

La Mussolini ha comunque precisato di trovare Valeria una persona adorabile, ma ha sollevato qualche perplessità sulla sua capacità di affrontare un percorso lungo all’interno del reality. Secondo il suo punto di vista, la showgirl avrebbe una forte tendenza a cercare occasioni per cantare, esibirsi e attirare l’attenzione, finendo per desiderare uno spazio televisivo costruito prevalentemente intorno alla propria persona. Una caratteristica che, secondo Alessandra, potrebbe risultare poco compatibile con le dinamiche di un programma in cui è necessario imparare a condividere la scena con gli altri concorrenti.

La frase più significativa è arrivata proprio alla fine del suo ragionamento: «Cerca il programma su di lei, ma purtroppo il Grande Fratello è corale». Una considerazione che rappresenta probabilmente la critica più precisa rivolta alla Marini. Per la Mussolini, infatti, partecipare a un reality significa accettare di non essere sempre al centro dell’attenzione, adattarsi alle esigenze del gruppo e trovare un equilibrio con personalità differenti dalla propria. Non basta avere una forte presenza scenica o essere abituati a stare davanti alle telecamere: occorre anche riuscire a vivere la quotidianità della Casa senza trasformare ogni momento in un’occasione di spettacolo.

GF Vip, non solo Guendalina e Valeria: le altre stoccate e il giudizio sulla Casa

Nel corso dell’intervista, Alessandra Mussolini ha allargato il discorso anche ad altri protagonisti dell’attuale edizione, soffermandosi sulle possibili incompatibilità che sarebbero potute nascere durante la convivenza. Tra i nomi citati c’è quello di Federica Morello. In questo caso, più che una questione di antipatia personale, l’ex gieffina ha immaginato una serie di discussioni legate alle piccole abitudini quotidiane. Il cibo, la gestione degli spazi comuni e soprattutto il bagno sarebbero stati, a suo avviso, motivi sufficienti per far nascere continui battibecchi.

«Ci sarebbero state molte litigate per il mangiare, molte discussioni per il bagno. Cose banali del quotidiano», ha spiegato. Un passaggio che, alla luce delle tensioni effettivamente vissute dai concorrenti, assume un significato particolare. Nella Casa, infatti, anche le questioni apparentemente più insignificanti possono trasformarsi in motivi di scontro, soprattutto quando si è costretti a condividere gli stessi ambienti per settimane e a rispettare abitudini molto diverse.

La conversazione si è poi spostata su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Parlando delle loro discussioni, la Mussolini ha fatto un paragone con le tensioni tra Renato e Lucio, osservando come i primi litighino decisamente meno rispetto alla coppia citata. «Piera e Roncaccia litigano meno di quanto facessero Renato e Lucio. Lì c’era una storia dietro terribile!», ha commentato.

Le sue dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente movimentato per il reality, che nelle ultime puntate ha visto esplodere diversi confronti, soprattutto tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Le due sono state protagoniste di una serie di discussioni culminate anche durante la diretta del 16 novembre, quando la showgirl ha accusato la coinquilina di aver pronunciato una bestemmia. Un’accusa che Guendalina ha respinto e sulla quale è intervenuta Ilary Blasi, spiegando che le verifiche effettuate dalla produzione non avevano trovato riscontri. Poco dopo, Marini ha manifestato la volontà di abbandonare il programma, prima di essere eliminata dal televoto.

Le parole della Mussolini, dunque, si inseriscono in un clima già particolarmente acceso e potrebbero alimentare ulteriormente le discussioni tra i fan del programma. Anche perché l’ex gieffina conosce bene le dinamiche della convivenza televisiva e non ha esitato a esprimere giudizi molto precisi sui caratteri dei protagonisti. Resta da capire se Guendalina Tavassi e Valeria Marini decideranno di replicare alle sue dichiarazioni. Una cosa, intanto, sembra certa: se Alessandra fosse entrata nuovamente nella Casa insieme a questi concorrenti, le occasioni per assistere a confronti e scintille non sarebbero sicuramente mancate.