Dalla Casa del reality direttamente a eBay, con tanto di autografo e un prezzo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Alex Belli torna a far parlare di sé anche dopo la sua uscita dal programma e questa volta lo fa con un’iniziativa decisamente particolare. L’attore ha infatti deciso di mettere in vendita Oblio, il celebre palloncino che lo ha accompagnato durante il suo controverso periodo di isolamento nella Casa del GF Vip. Un oggetto apparentemente semplicissimo, diventato però uno dei simboli più riconoscibili della sua ultima esperienza televisiva. La cifra richiesta? Ben 50mila euro! Una somma decisamente importante per un palloncino gonfiabile, che l’ex concorrente ha deciso di presentare come un vero e proprio pezzo da collezione. L’inserzione è comparsa sulla piattaforma eBay e ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, soprattutto per il prezzo decisamente fuori dall’ordinario. A rendere ancora più particolare l’operazione ci sono le fotografie dell’oggetto, la firma dell’attore e la presentazione scelta per accompagnare la vendita. Insomma, quello che era nato come un semplice compagno di solitudine si prepara, almeno nelle intenzioni del suo proprietario, a diventare un cimelio televisivo dal valore decisamente elevato.

GF Vip, Alex Belli mette in vendita Oblio: l’annuncio su eBay da 50mila euro

Nell’inserzione pubblicata online, Oblio viene presentato come un palloncino originale, autografato da Alex Belli e legato alla sua partecipazione al reality di Canale 5. La descrizione lo identifica come un pezzo unico, destinato a chi desidera conservare un ricordo particolare di questa edizione del programma. Ma è soprattutto il prezzo a fare notizia: 50mila euro, con tanto di possibilità di acquistarlo immediatamente attraverso l’apposita opzione presente sulla piattaforma. Stando alle immagini dell’annuncio condivise dall’attore sui social, il palloncino viene mostrato da diverse angolazioni e accompagnato dalla sua firma, proprio per sottolinearne l’unicità. Non manca neppure una frase dal tono decisamente evocativo: «L’Oblio non è la fine, ma lo spazio in cui tutto può ricominciare». Una presentazione che sembra trasformare un semplice oggetto di scena in un ricordo dal significato simbolico, legato a uno dei momenti più discussi del percorso televisivo dell’attore. Naturalmente, i 50mila euro rappresentano la cifra richiesta dal venditore e non una valutazione indipendente del reale valore commerciale del palloncino. Resta quindi da capire se esisterà qualche collezionista disposto a spendere una somma simile per aggiudicarsi un oggetto diventato famoso grazie alle dinamiche di un reality. Per il momento, l’iniziativa ha già ottenuto ciò che probabilmente desiderava: riportare l’attenzione su uno degli episodi più commentati della sua permanenza televisiva.

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GF Vip, come è nato Oblio: il litigio con Marina La Rosa e il palloncino bucato

Per comprendere il motivo per cui Oblio sia diventato così riconoscibile bisogna tornare alle ultime settimane trascorse da Alex Belli nella Casa. Dopo una serie di tensioni e confronti con alcuni coinquilini, in particolare con Marina La Rosa, l’attore aveva deciso di prendere le distanze dal gruppo, scegliendo la zona della piscina come proprio rifugio personale. Una decisione che aveva immediatamente attirato l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico. Belli aveva ribattezzato quel luogo proprio “Oblio”, trasformandolo in una sorta di spazio privato nel quale sottrarsi alle discussioni e alle dinamiche quotidiane del reality. A fargli compagnia era arrivato un palloncino gonfiabile sul quale aveva disegnato una faccina sorridente e scritto alcuni riferimenti alla sua famiglia, tra cui i nomi della moglie Delia Duran e del figlio.

L’oggetto era diventato una presenza costante nelle sue giornate, quasi un sostituto dei rapporti umani dai quali aveva deciso momentaneamente di allontanarsi. La situazione, però, era destinata a trasformarsi in un nuovo caso televisivo quando Marina La Rosa, durante la notte, aveva deciso di bucare il palloncino. Al risveglio, l’attore aveva scoperto quanto accaduto e aveva reagito con evidente irritazione, cercando di capire chi fosse il responsabile del gesto. L’episodio aveva alimentato ulteriormente lo scontro tra i due, già protagonisti di numerosi botta e risposta. La vicenda era poi arrivata anche in puntata, diventando uno dei momenti più discussi della sua permanenza. Il palloncino, da semplice oggetto utilizzato per accompagnare il suo isolamento, si era così trasformato in un vero e proprio personaggio parallelo del programma, tanto da attirare l’attenzione anche degli altri concorrenti.

Alex Belli dopo il GF Vip: da simbolo dell’isolamento a nuovo progetto musicale

La vendita su eBay non è l’unica iniziativa con cui Alex Belli ha deciso di riportare alla luce questa particolare esperienza televisiva. Proprio in questi giorni, infatti, l’attore ha annunciato anche un nuovo progetto musicale intitolato Oblio, un brano inedito ispirato proprio al suo ritiro nella zona piscina della Casa. Come riportato da Fanpage, Belli ha condiviso sui social alcune anticipazioni della canzone, nella quale compare anche un riferimento piuttosto evidente al reality attraverso le parole «Ciao fratello grande, me ne vado via».

Un gioco di parole che sembra richiamare direttamente il Grande Fratello e il suo percorso all’interno del programma. Nel brano, l’attore racconta la sensazione di non riconoscersi più nell’ambiente in cui si trovava e il bisogno di allontanarsi da una situazione diventata difficile da gestire. Una sorta di rielaborazione personale di quanto accaduto davanti alle telecamere, che trasforma una vicenda nata tra discussioni e incomprensioni in un progetto artistico. Il titolo scelto non è quindi casuale: l’isolamento che aveva fatto discutere i concorrenti e diviso il pubblico diventa adesso il filo conduttore di una nuova iniziativa musicale. Nel frattempo, anche il palloncino ha trovato una seconda vita, questa volta come oggetto da collezione proposto a una cifra decisamente sorprendente. Due operazioni differenti, ma accomunate dallo stesso riferimento a uno degli episodi più particolari della sua partecipazione al reality.

L’attore, che aveva lasciato la Casa dopo l’eliminazione al televoto del 6 novembre, continua dunque a sfruttare mediaticamente quella parentesi televisiva. E mentre il pubblico si interroga sul possibile acquirente disposto a spendere 50mila euro per il celebre palloncino, resta una domanda: qualcuno sarà davvero pronto a mettere mano al portafoglio per portarsi a casa un pezzo della storia del GF Vip?