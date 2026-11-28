Nuova polemica al GF Vip, dove questa volta a finire al centro dell’attenzione è Andreas Muller. Il ballerino, ormai vicino alla conclusione della sua esperienza nel reality di Canale 5, si è lasciato andare a uno sfogo contro gli autori, raccontando un episodio che risalirebbe ai giorni precedenti al suo ingresso nella Casa. Al centro della vicenda c’è una felpa nera alla quale è particolarmente affezionato, che gli sarebbe stata bloccata durante i controlli del bagaglio perché riportava alcune scritte contro l’omofobia e la violenza. Un episodio che lo ha lasciato piuttosto perplesso e sul quale è tornato a parlare davanti a Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Ma non è tutto: proprio mentre stava raccontando quanto accaduto, dalla regia sarebbe arrivato un segnale che il concorrente ha interpretato come un invito a interrompere il discorso. La sua reazione, a quel punto, è stata decisamente piccata.

GF Vip, Andreas Muller racconta la felpa bloccata dagli autori: «No all’omofobia, no alla violenza»

L’episodio è stato raccontato da Andreas Muller durante una conversazione con Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Il concorrente ha ricordato che, circa due mesi prima, quando era stato effettuato il controllo delle sue valigie prima dell’ingresso nella Casa, tra gli oggetti che non gli era stato consentito di portare c’era anche una felpa che utilizza da anni e alla quale è particolarmente legato. Si tratta di un capo completamente nero, a girocollo, con una scritta sul davanti e altri messaggi sul retro. In particolare, davanti compare la frase “JUST LOVE”, mentre dietro sono riportate le parole “NO HOMOPHOBIA” e “NO VIOLENCE”. Messaggi piuttosto chiari, che esprimono un invito all’amore, al rispetto e al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione e violenza.

Raccontando l’accaduto, il ballerino non ha nascosto il proprio stupore: «Pensate che fra le cose che mi hanno bloccato c’è una felpa che metto da anni e che piace a tutti. È tutta nera, a girocollo, davanti c’è scritto JUST LOVE e dietro NO HOMOPHOBIA, NO VIOLENCE e tutta questa roba». Una dichiarazione che ha immediatamente attirato l’attenzione delle persone presenti, ma anche degli spettatori che seguono quotidianamente la diretta del GF Vip. La questione, infatti, appare quantomeno particolare: perché impedire a un concorrente di portare nella Casa un indumento che contiene messaggi contro l’omofobia e la violenza?

Non è però arrivata una spiegazione ufficiale da parte della produzione sulle ragioni del divieto. Al momento, quindi, non è possibile stabilire se la decisione sia stata presa per il contenuto delle scritte, per altre caratteristiche del capo oppure per ragioni legate alle normali procedure di controllo degli oggetti personali dei concorrenti. Resta il fatto che Andreas Muller ha manifestato apertamente il proprio disappunto, sottolineando quanto trovi assurdo che un messaggio come quello riportato sulla sua felpa possa diventare motivo di discussione. E proprio mentre stava approfondendo l’argomento, è arrivato un altro momento destinato a far parlare.

GF Vip, la regia interviene e Andreas Muller sbotta: «La censura non la sopporto»

Mentre il concorrente stava raccontando l’episodio alle sue coinquiline, dalla regia si è sentito un rumore, che Andreas Muller ha interpretato come un richiamo a interrompere il discorso. La sua reazione è stata immediata e decisamente contrariata. Il ballerino ha voluto ribadire il contenuto delle scritte presenti sulla felpa, quasi a sottolineare che non stesse raccontando nulla di particolarmente controverso. «Ho detto JUST LOVE, ragazzi», ha esclamato, prima di manifestare tutta la propria insofferenza per quello che stava accadendo.

Successivamente, il concorrente ha aggiunto: «Resto scioccato, resto scioccato. La censura non la sopporto. Me ne devo andare, me ne vado a fare una doccia. Ma dimmi te se è normale! Questo è normale? Dimmi se sono pazzo io. Sono pazzo io? No alla violenza, no all’omofobia… Vai!». Parole che hanno restituito il suo stato d’animo e che hanno inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico. Il riferimento alla censura, in particolare, ha fatto discutere, soprattutto perché il protagonista della vicenda stava semplicemente raccontando di un indumento con messaggi contro le discriminazioni.

La vicenda si inserisce in un momento già particolarmente delicato per il concorrente del GF Vip. Soltanto nelle ore precedenti, infatti, Andreas Muller era stato protagonista di un’altra sfuriata, questa volta dopo uno scherzo organizzato da Giulia Provvedi. Tutto era cominciato quando il ballerino aveva nascosto alcuni oggetti appartenenti alle coinquiline, dando il via a una serie di dispetti e ripicche. Per vendicarsi, Giulia aveva svuotato il suo armadio, rovesciando i vestiti sul pavimento e arrivando persino a versare dell’olio d’oliva al suo interno. Una situazione che ha fatto perdere completamente la pazienza ad Andreas, tanto da spingerlo a rivolgersi direttamente alla produzione chiedendo provocatoriamente la propria squalifica.

«Come la volete la mia squalifica, con il microfono acceso o senza?», aveva urlato in giardino, prima che la regia interrompesse l’audio e cambiasse inquadratura. Successivamente, Giulia lo aveva raggiunto per chiedergli scusa, spiegando di non aver immaginato che lo scherzo potesse provocare una reazione così forte. I due erano poi riusciti a chiarirsi. Ma evidentemente la tensione accumulata durante queste ultime settimane non si è ancora completamente esaurita.

GF Vip, perché gli autori avrebbero bloccato la felpa? Il dubbio sul regolamento e la polemica

La questione della felpa ha aperto un interrogativo sul quale, almeno per il momento, non esistono risposte definitive. Come ricostruito da Biccy e da altri siti che hanno ripreso lo sfogo, i concorrenti devono rispettare precise regole anche per quanto riguarda le informazioni che possono raccontare sulla produzione e sui rapporti con gli autori. Non possono infatti rendere pubblici liberamente determinati retroscena relativi alle conversazioni avute con la produzione o a ciò che accade durante i confessionali. È quindi possibile che anche il richiamo percepito da Andreas Muller fosse legato alla volontà di non far approfondire alcuni aspetti delle procedure precedenti all’ingresso nella Casa.

Questo, tuttavia, non chiarisce il motivo per cui la felpa non sia stata ammessa tra i suoi effetti personali. Non è stato specificato se il divieto fosse collegato alle scritte, a eventuali marchi presenti sull’indumento oppure ad altre disposizioni interne. Sarebbe quindi prematuro parlare di una censura deliberata nei confronti di un messaggio contro l’omofobia, anche se la reazione del concorrente ha inevitabilmente portato il caso all’attenzione degli spettatori.

La vicenda potrebbe diventare uno degli argomenti più discussi di queste ultime giornate del GF Vip, soprattutto considerando che il programma si avvicina alla finale e che il clima nella Casa è diventato sempre più teso. Andreas Muller, dal canto suo, non sembra intenzionato a nascondere il proprio malcontento e, dopo settimane di confronti, discussioni e momenti complicati, ha dimostrato di avere ancora parecchio da dire sulla sua esperienza televisiva. Resta da capire se la produzione deciderà di chiarire quanto accaduto e soprattutto se verranno spiegate le ragioni che hanno portato a bloccare proprio quella felpa. Per ora, l’unica certezza è che il racconto del ballerino ha riacceso il dibattito tra i telespettatori, con molti che si interrogano sull’opportunità di impedire l’ingresso nella Casa a un capo d’abbigliamento che riporta messaggi di amore e contro ogni forma di discriminazione.

Fonti utilizzate: Biccy, Il Sussidiario, RDS, Il Vicolo delle News.