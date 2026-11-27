Momenti di altissima tensione nella Casa del GF Vip. A pochi giorni dalla finale, quando ormai i concorrenti dovrebbero pensare soltanto a godersi gli ultimi momenti di questa esperienza televisiva, un semplice scherzo si è trasformato in una discussione particolarmente accesa. Protagonisti della vicenda sono stati Andreas Muller e Giulia Provvedi, che si sono ritrovati al centro di uno scambio di dispetti degenerato in una vera e propria lite. Il ballerino, dopo aver perso completamente la pazienza, è arrivato addirittura a invocare la propria squalifica, rivolgendosi direttamente alla regia. Una scena che non è passata inosservata agli spettatori della diretta, soprattutto perché proprio nel momento in cui stava pronunciando una frase destinata a far discutere, il microfono è stato improvvisamente chiuso. La regia ha poi cambiato anche l’inquadratura, impedendo al pubblico di ascoltare il seguito del suo sfogo. Ma cosa è successo esattamente? Tutto sarebbe nato da una serie di scherzi reciproci, inizialmente considerati divertenti dai protagonisti, ma che con il passare del tempo hanno assunto contorni decisamente meno leggeri.

GF Vip, lo scherzo di Giulia Provvedi degenera: Andreas Muller furioso per l’olio nell’armadio

Per ricostruire quanto accaduto bisogna tornare a uno scherzo organizzato inizialmente proprio da Andreas Muller. Il ballerino aveva deciso di nascondere alcuni oggetti personali appartenenti a tre coinquiline: Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Un dispetto che aveva dato il via a una serie di ripicche, con le concorrenti intenzionate a restituirgli il favore. In particolare, Giulia aveva deciso di vendicarsi aprendo l’armadio del coinquilino, tirando fuori tutti i suoi vestiti e gettandoli sul pavimento della camera. Una provocazione alla quale il vincitore di Amici aveva risposto facendo praticamente la stessa cosa con gli indumenti della cantante delle Donatella. Fino a quel momento, dunque, sembrava trattarsi soltanto di un gioco tra amici, anche se gli animi avevano iniziato a scaldarsi.

La situazione è però precipitata quando Giulia Provvedi ha deciso di compiere un ulteriore dispetto, versando dell’olio d’oliva all’interno dell’armadio di Andreas Muller. Una volta scoperto quanto accaduto, il ballerino non è riuscito a nascondere la propria irritazione e ha manifestato apertamente il suo disappunto. «Il gioco per me finisce, perché questo è troppo. Il mio armadio deve tornare esattamente come l’ho lasciato. Non spetterà a me mettere in ordine», ha dichiarato, facendo capire che quella volta la situazione aveva superato il limite della sua sopportazione. Non si trattava più, secondo lui, di un semplice scherzo, ma di un gesto che avrebbe comportato anche la necessità di pulire e sistemare nuovamente tutti i suoi effetti personali.

Nel frattempo, anche Guendalina Tavassi è intervenuta nella discussione per chiarire la propria posizione, prendendo le distanze dal dispetto organizzato da Giulia. L’influencer ha infatti precisato di non avere partecipato a quell’ultimo gesto e ha approfittato della situazione per chiedere ad Andreas di restituirle la sigaretta elettronica che le aveva precedentemente nascosto. Un particolare che ha contribuito a rendere ancora più movimentato il confronto tra i concorrenti. Nella Casa del GF Vip, insomma, quello che doveva essere un momento di divertimento si è trasformato in una discussione collettiva, con il ballerino sempre più nervoso e intenzionato a mettere fine a quel genere di provocazioni. La sua richiesta era piuttosto semplice: voleva ritrovare il proprio armadio nelle condizioni precedenti e non essere costretto a occuparsi personalmente delle conseguenze dello scherzo.

GF Vip, Andreas Muller invoca la squalifica: «Come la volete, con il microfono o senza?»

Il momento più clamoroso è arrivato poco dopo, quando Andreas Muller, ancora particolarmente arrabbiato per quanto accaduto, si è allontanato dagli altri concorrenti dirigendosi in giardino. Qui il ballerino ha iniziato a rivolgersi direttamente alla produzione, manifestando la volontà di arrivare alla propria squalifica dal programma. Una richiesta che ha immediatamente attirato l’attenzione di chi stava seguendo la diretta del GF Vip. «Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o…», sono state le parole pronunciate dal concorrente prima che intervenisse la regia.

Proprio in quel momento, infatti, l’audio è stato improvvisamente interrotto e poco dopo le telecamere hanno cambiato inquadratura. Una decisione che ha alimentato la curiosità del pubblico, desideroso di capire che cosa stesse succedendo e soprattutto quali parole avrebbe pronunciato il ballerino se il suo microfono fosse rimasto acceso. Non è quindi possibile conoscere il seguito della frase né stabilire con certezza che cosa abbia detto immediatamente dopo. L’intervento della regia è stato interpretato da molti spettatori come un tentativo di evitare che venissero trasmesse eventuali espressioni sconvenienti o dichiarazioni che avrebbero potuto avere conseguenze sul suo percorso nel reality.

La richiesta di squalifica ha inevitabilmente fatto discutere anche sui social, dove diversi telespettatori si sono interrogati sulla reazione del concorrente. C’è chi ha compreso il suo nervosismo, considerando eccessivo il gesto dell’olio nell’armadio, e chi invece ha ritenuto sproporzionata la sua risposta rispetto a uno scherzo nato all’interno di un rapporto di amicizia. Del resto, Andreas Muller aveva partecipato attivamente alle precedenti provocazioni, nascondendo gli oggetti delle coinquiline e prendendo parte allo scambio di dispetti. Il gesto di Giulia, tuttavia, sembra aver rappresentato per lui il punto di non ritorno. La tensione accumulata durante le ultime settimane di convivenza potrebbe aver contribuito ad amplificare una reazione che, in altre circostanze, sarebbe probabilmente rimasta circoscritta a un semplice battibecco.

Nonostante la richiesta pronunciata in giardino, non è arrivata alcuna squalifica e il ballerino è rimasto regolarmente nella Casa. La vicenda, infatti, ha avuto un epilogo decisamente diverso da quello che inizialmente sembrava possibile. Dopo essersi calmato, Andreas Muller è tornato a confrontarsi con la sua amica, dando spazio a un chiarimento che ha permesso di riportare la serenità. Nessun provvedimento disciplinare, dunque, e soprattutto nessun abbandono anticipato del programma per il vincitore di Amici, che continua la sua corsa verso l’ultima puntata.

GF Vip, Giulia Provvedi chiede scusa e Andreas Muller accetta: pace fatta nella Casa

A cercare di ricucire il rapporto è stata proprio Giulia Provvedi, che ha raggiunto Andreas Muller in cucina per chiedergli scusa. La cantante delle Donatella si è resa conto che il suo scherzo aveva provocato una reazione decisamente più forte del previsto e ha cercato di spiegargli che non aveva alcuna intenzione di ferirlo o di creare una situazione spiacevole. «Scusami tanto Andre, non volevo. Giuro che non pensavo che tutto questo ti facesse arrabbiare così tanto. Scusa, era un gioco per me, te lo giuro. Non lo faccio più, te lo prometto», gli ha detto, cercando di fargli capire la propria buona fede.

Le parole della concorrente sembrano aver raggiunto il loro obiettivo. Dopo aver ascoltato le scuse, il ballerino ha infatti abbassato i toni, lasciandosi andare anche a un abbraccio con l’amica. «Scuse accettate visto che sono vere. Però se lo fai un’altra volta non ti parlo più, perché sono molto disturbato», ha risposto, facendo capire di voler chiudere definitivamente la questione, ma mettendo anche un limite ai futuri scherzi. Un chiarimento che ha permesso ai due di ritrovare la tranquillità e di mettere da parte le tensioni delle ore precedenti.

L’episodio arriva in una fase particolarmente delicata del GF Vip, con la finale ormai alle porte e i concorrenti sempre più vicini alla conclusione della loro avventura televisiva. Dopo settimane trascorse insieme, tra alleanze, amicizie, discussioni e momenti di grande tensione, anche le piccole provocazioni possono diventare difficili da gestire. La convivenza forzata e la stanchezza accumulata possono infatti rendere più complicati persino i rapporti tra persone che hanno costruito un legame sincero durante il percorso.

Per Andreas Muller, dunque, la sfuriata sembra essere stata soltanto un momento di esasperazione, senza conseguenze sul suo destino nel reality. Il pubblico, però, ha assistito a una scena decisamente particolare: un concorrente che arriva a chiedere la propria squalifica e una regia che decide di chiudergli il microfono proprio mentre sta per completare la frase. Un episodio che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra gli spettatori e che potrebbe tornare al centro dell’attenzione anche durante la prossima puntata. Resta da capire se Ilary Blasi deciderà di affrontare l’argomento in diretta e se verranno mostrate le immagini integrali dello sfogo. Intanto, una cosa è certa: anche negli ultimissimi giorni, nella Casa del GF Vip non sembra esserci alcuna intenzione di abbassare la tensione.