GF Vip, Federica Morello scoppia in lacrime e si sente tradita da Megan Ria: «Non sono così». Marina La Rosa interviene

Momento particolarmente delicato nella Casa del GF Vip, dove i rapporti tra le concorrenti sembrano diventare sempre più complicati con l’avvicinarsi della finale. Questa volta al centro dell’attenzione c’è Federica Morello, che nelle ultime ore si è lasciata andare a un lungo sfogo, arrivando a scoppiare in lacrime durante un confronto con Marina La Rosa. A ferirla maggiormente sarebbe stato il comportamento di Megan Ria, una concorrente con la quale fino a poco tempo fa aveva instaurato un rapporto di grande complicità. La ballerina, infatti, secondo il racconto di Federica, non avrebbe preso le sue difese quando alcuni coinquilini hanno iniziato ad attaccarla, rimanendo in silenzio proprio nel momento in cui si sarebbe aspettata un gesto di solidarietà. Una delusione che la Morello ha vissuto come una vera e propria forma di tradimento, soprattutto considerando la vicinanza che le due avevano mostrato nei giorni precedenti. Le tensioni, inoltre, sono aumentate dopo le ultime nomination, che hanno contribuito a modificare gli equilibri del gruppo. Nel frattempo, Marina ha deciso di avvicinarsi a Federica per ascoltare la sua versione dei fatti e cercare di farle comprendere alcuni aspetti del suo comportamento all’interno della Casa.

GF Vip: Federica Morello delusa da Megan Ria, cosa è successo tra le due

Tutto è nato dalle tensioni successive alle ultime nomination del GF Vip, che hanno fatto emergere alcune incomprensioni rimaste fino a quel momento in secondo piano. Il rapporto tra Federica Morello e Megan Ria, che sembrava essere particolarmente solido, ha iniziato a incrinarsi quando la ballerina non avrebbe preso posizione durante alcune discussioni che hanno coinvolto la concorrente. Federica ha raccontato di essersi sentita abbandonata proprio da una persona dalla quale si sarebbe aspettata maggiore vicinanza, soprattutto perché lei sostiene di aver sempre cercato di difendere le altre ragazze del gruppo.

A riaprire la questione è stato anche il confronto con Marina La Rosa, che ha voluto capire come la coinquilina stesse vivendo il progressivo allontanamento dalle altre concorrenti. Secondo quanto riportato da TorreSette, Federica ha spiegato di esserci rimasta particolarmente male perché, mentre gli altri la attaccavano, Megan sarebbe rimasta in silenzio. Una situazione che le ha fatto mettere in discussione il rapporto costruito con la ballerina, tanto da arrivare a considerare il suo comportamento una mancanza di lealtà.

La concorrente ha inoltre ricordato un episodio avvenuto in occasione del compleanno di Megan. In quell’occasione, Federica si sarebbe avvicinata alla ragazza per farle gli auguri, ma la ballerina si sarebbe allontanata. Un gesto che la Morello avrebbe interpretato come un ulteriore segnale di distacco, decidendo quindi di non partecipare ai festeggiamenti insieme agli altri inquilini. Da quel momento, il rapporto tra le due sarebbe diventato sempre più freddo, alimentando ulteriormente le incomprensioni.

La vicenda ha assunto particolare rilevanza perché, fino a poco tempo prima, le due concorrenti sembravano essere molto unite, tanto che Marina ha ricordato come fossero praticamente inseparabili. Nel GF Vip, però, le alleanze possono cambiare rapidamente e le nomination rappresentano spesso un momento decisivo per capire quali rapporti siano davvero solidi. Federica, dal canto suo, sembra non aver ancora superato la delusione per il comportamento di quella che considerava un’amica.

GF Vip, Federica scoppia a piangere con Marina La Rosa: “Io vivo per le donne”

Il momento più emozionante del confronto è arrivato quando la conversazione si è spostata sul modo in cui Federica Morello viene percepita dalle altre donne della Casa. Marina le ha infatti ricordato di averla descritta in precedenza come una persona piuttosto fredda e poco incline a costruire rapporti di solidarietà femminile. Un giudizio che la concorrente ha vissuto particolarmente male, perché molto distante dall’immagine che ha di sé nella vita quotidiana.

A quel punto Federica non è più riuscita a trattenere l’emozione e si è messa a piangere. «Mi dispiace che io venga vista così, ma io non sono così. Non so cosa sia potuto succedere», ha dichiarato con la voce rotta dall’emozione. La concorrente ha spiegato di non riconoscersi affatto nell’etichetta di donna che non sarebbe amica delle altre donne, sottolineando quanto questo aspetto sia importante nella sua vita fuori dal reality.

«Io fuori da qua volevo dirti che lavoro solo con le donne, io con mia mamma ho un gruppo di quasi ventimila donne con le quali facciamo beneficenza o sosteniamo le donne con problemi economici, regaliamo i vestiti, aiutiamo le donne che si sentono più sole», ha raccontato. Una dichiarazione con la quale ha cercato di spiegare a Marina quanto sia lontana dalla sua personalità l’idea di non sostenere le altre donne.

«Quindi la mia vita fuori da qua è tutta basata sulle donne, quando qua dentro vengo fatta passare come una che non è amica delle donne, ci sto male quando sento queste cose», ha aggiunto. Nel frattempo, anche Giulia Provvedi è arrivata in cucina, fermandosi ad ascoltare il confronto tra le due concorrenti.

Marina ha cercato di tranquillizzarla, spiegando che il giudizio espresso nei suoi confronti era legato esclusivamente a ciò che aveva osservato durante l’esperienza televisiva e non alla sua vita privata, che naturalmente non conosceva. Secondo la Rosa, infatti, Federica avrebbe avuto diverse discussioni con le altre concorrenti e non sarebbe riuscita a costruire legami particolarmente solidi con loro. Le ha quindi suggerito di provare a interrogarsi sulle ragioni di queste difficoltà, senza vivere ogni osservazione come un attacco personale.

GF Vip: Marina consola Federica e le dà un consiglio, ma con Megan è rottura?

Durante il confronto, Marina La Rosa ha anche raccontato un’esperienza personale per aiutare Federica Morello a comprendere meglio il suo ragionamento. Ha ricordato un periodo della propria adolescenza, quando veniva definita «gattamorta» e si rendeva conto che l’immagine che gli altri avevano di lei non corrispondeva a quella che sentiva di essere realmente. Proprio questa distanza l’aveva spinta a intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza, imparando a non lasciarsi condizionare continuamente dal giudizio altrui.

Un consiglio che Marina ha voluto trasmettere anche alla coinquilina, invitandola a utilizzare questa esperienza come un’occasione di crescita personale. «La vita ci regala delle occasioni di crescita», le ha ricordato, suggerendole di provare a capire da dove nascano alcune difficoltà nei rapporti con le altre donne. Federica ha apprezzato il gesto della compagna di avventura, ringraziandola per essersi avvicinata e per averle dedicato del tempo in un momento particolarmente difficile.

La vicenda, però, non riguarda soltanto il rapporto tra le due concorrenti. Le tensioni con Megan continuano infatti a essere uno degli argomenti più discussi del GF Vip. Nei giorni precedenti, anche Giancarlo Danto aveva manifestato una forte delusione nei confronti della ballerina dopo aver ricevuto la sua nomination. Il concorrente aveva parlato apertamente di tradimento, sostenendo che Megan non avesse rispettato un accordo che si erano dati per proteggersi durante le votazioni.

Federica aveva cercato inizialmente di convincerlo a non interrompere completamente il rapporto con la ragazza, invitandolo almeno ad ascoltare le sue spiegazioni. Tuttavia, anche lei ha successivamente ammesso di essere rimasta delusa da alcuni comportamenti della ballerina. Una situazione che sembra aver ulteriormente diviso il gruppo dei concorrenti e reso più complicati gli ultimi giorni di permanenza nella Casa.

Adesso resta da capire se tra Federica Morello e Megan Ria ci sarà spazio per un chiarimento oppure se le incomprensioni accumulate durante le ultime settimane porteranno a una rottura definitiva. Il pubblico del GF Vip sta seguendo con grande attenzione questa vicenda, soprattutto perché fino a poco tempo fa le due sembravano avere un rapporto decisamente diverso. Intanto, il confronto con Marina ha mostrato un lato più fragile di Federica, che ha deciso di raccontare quanto le faccia male essere considerata una donna poco solidale con le altre. E proprio mentre le nomination continuano a cambiare gli equilibri nella Casa, questa nuova frattura potrebbe avere conseguenze anche sulle prossime strategie di gioco.