Nuovo scontro al vetriolo al GF Vip. Durante la semifinale di lunedì 23 novembre, Giancarlo Danto e Megan Ria sono tornati a confrontarsi in diretta, dando vita a un botta e risposta particolarmente acceso. Al centro della discussione, ancora una volta, il rapporto tra la ballerina e Alessandro Varsi, una frequentazione che continua a far discutere dentro e fuori dalla Casa. A distanza di giorni dalle prime accuse, Danto non sembra aver cambiato idea sulla ragazza e, davanti alle telecamere, ha deciso di ribadire tutto quello che pensa della presunta coppia. Le parole utilizzate nei confronti di Megan sono state particolarmente pesanti: secondo l’ex concorrente, la storia con Varsi sarebbe stata soltanto una strategia per attirare l’attenzione del pubblico e prolungare la permanenza nel reality. «Questa coppia è nata come una barzelletta che ti sei inventata per durare di più e non sei durata», ha dichiarato senza mezzi termini. Un attacco che ha immediatamente provocato la reazione della ballerina, visibilmente infastidita dalle accuse ricevute.

GF Vip, Giancarlo Danto attacca Megan Ria: «La storia con Varsi è una barzelletta»

Tutto è iniziato quando, durante la semifinale del GF Vip, è stata mostrata una clip che aveva come protagonisti Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia e Federica Morello. Nelle immagini i due ragazzi si scambiavano alcuni sguardi mentre osservavano la concorrente, un episodio che ha provocato la reazione di Megan. La ballerina ha manifestato alcune perplessità sull’atteggiamento di Federica nei confronti di Varsi, lasciando intendere di non aver particolarmente gradito quanto visto. La Morello, dal canto suo, ha replicato ipotizzando che Megan potesse utilizzare quell’episodio come pretesto per prendere le distanze da Alessandro. Una ricostruzione che ha alimentato ulteriormente il confronto, riportando sotto i riflettori una relazione che negli ultimi giorni è stata oggetto di numerose discussioni.

A quel punto è intervenuto Giancarlo Danto, che non ha perso l’occasione per esprimere nuovamente il proprio giudizio sulla frequentazione tra i due ex concorrenti. L’uomo ha preso le difese di Federica Morello, sostenendo che la ragazza si sia sempre comportata correttamente, mentre ha contestato apertamente la versione fornita da Megan. «Questa coppia è nata come una barzelletta che ti sei inventata per durare di più e non sei durata», ha dichiarato, lasciando intendere che, a suo parere, il legame con Alessandro sarebbe stato costruito principalmente per esigenze televisive. Non si è trattato, dunque, di una semplice battuta, ma di un’accusa precisa nei confronti della ballerina, alla quale Danto ha attribuito una precisa strategia di gioco.

La reazione di Megan Ria non si è fatta attendere. Visibilmente infastidita dalle parole dell’ex coinquilino, la ragazza ha cercato di interromperlo, invitandolo a tacere e mostrando di non avere alcuna intenzione di accettare passivamente le sue insinuazioni. Ne è nato un acceso botta e risposta, durante il quale sono riemersi anche i vecchi rancori tra i due. Danto, infatti, non ha mai nascosto di essersi sentito tradito dalla ballerina e continua a considerare la sua nomination una delle dimostrazioni più evidenti della presunta falsità del loro rapporto. La discussione in studio ha così riportato alla luce una frattura che, evidentemente, non si è mai ricomposta.

GF Vip, il precedente tra Danto e Megan: tutto è iniziato con una nomination

Per comprendere le ragioni della rabbia di Giancarlo bisogna tornare a quanto accaduto durante la permanenza dei concorrenti nella Casa. Inizialmente tra Danto e Megan Ria sembrava essersi instaurato un rapporto di amicizia piuttosto solido. L’uomo aveva più volte preso le difese della ballerina, soprattutto quando all’interno del reality erano emersi dubbi sulla sua frequentazione con Alessandro Varsi. Danto aveva infatti dichiarato di credere nella loro storia, mostrando vicinanza alla ragazza anche nei momenti in cui il suo rapporto con gli altri concorrenti diventava più complicato.

La situazione è precipitata durante le nomination del 9 novembre, quando Megan ha deciso di fare proprio il nome di Giancarlo. Una scelta che ha lasciato il concorrente particolarmente sorpreso, soprattutto perché riteneva di aver costruito con lei un legame di fiducia. Danto non ha nascosto la propria delusione e ha iniziato a sostenere che la ballerina avesse agito in maniera calcolata, dopo essersi precedentemente assicurata che lui non avrebbe fatto il suo nome. Secondo la sua ricostruzione, Megan avrebbe quindi cercato di tutelarsi prima della diretta, per poi comportarsi diversamente al momento delle nomination.

Il confronto più duro tra i due era arrivato proprio nei giorni successivi. Giancarlo aveva affrontato direttamente la ragazza, utilizzando parole molto pesanti: «Tu sei la persona più falsa e vigliacca che ho conosciuto in questo gioco!». L’ex concorrente aveva inoltre accusato Megan di essere strategica e di aver cercato di presentarsi agli occhi del pubblico come una persona capace di perdonare, evitando di raccontare apertamente le ragioni della propria scelta. La ballerina aveva respinto questa interpretazione, spiegando di aver fatto una scelta di cuore e non di strategia. «Ho fatto una scelta di cuore, non di strategia», aveva ribadito durante il confronto, senza però riuscire a convincere il suo interlocutore.

Danto, ormai convinto di essere stato pugnalato alle spalle, aveva concluso la discussione dichiarando di non voler più avere rapporti con lei. Una rottura che sembrava definitiva e che ha continuato ad avere conseguenze anche dopo l’uscita dell’uomo dalla Casa. Giancarlo, infatti, è stato eliminato dal televoto nella puntata del 13 novembre, dopo il testa a testa con Giulia Provvedi. La sua avventura nel reality si è quindi conclusa prima della semifinale, ma evidentemente le questioni rimaste in sospeso con Megan non erano ancora state archiviate.

GF Vip, Megan Ria e Alessandro Varsi dopo il reality: la coppia è davvero nata?

Le accuse di Giancarlo Danto riaprono inevitabilmente anche il capitolo sentimentale tra Megan Ria e Alessandro Varsi. I due avevano iniziato ad avvicinarsi durante la permanenza nella Casa, dando vita a una frequentazione che aveva attirato immediatamente l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico. Tra momenti di complicità, baci e manifestazioni di interesse, la loro conoscenza era diventata uno degli argomenti più discussi dell’edizione. Non tutti, però, hanno creduto fin dall’inizio alla sincerità del loro legame. Tra i più scettici c’è stato proprio Danto, che già durante le settimane precedenti aveva definito quella frequentazione una possibile strategia, arrivando a sostenere che Megan fosse particolarmente interessata a sfruttare la curiosità del pubblico.

Adesso che entrambi sono fuori dal reality, la situazione è inevitabilmente diversa. Non ci sono più le dinamiche della convivenza forzata, le telecamere che seguono ogni loro movimento e le continue interferenze degli altri concorrenti. Alessandro Varsi ha comunque ribadito la volontà di approfondire la conoscenza con Megan anche lontano dal programma, mentre resta da capire come si evolverà concretamente il loro rapporto. Proprio questo aspetto rappresenta uno dei punti centrali della polemica: per Danto, la presunta relazione sarebbe stata costruita soprattutto per rimanere al centro delle dinamiche televisive, ma adesso i due avranno la possibilità di dimostrare se esiste davvero qualcosa al di fuori della Casa.

Intanto, le dichiarazioni pronunciate durante la semifinale hanno riacceso il dibattito anche sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi condivide le critiche di Giancarlo e chi, invece, ritiene eccessivi i suoi attacchi personali nei confronti della ballerina. La questione continua quindi a far discutere, soprattutto perché coinvolge anche Federica Morello, finita indirettamente al centro del confronto. Una cosa è certa: il rapporto tra Danto e Megan sembra ormai definitivamente compromesso e le ultime parole pronunciate in diretta non lasciano presagire alcuna possibilità di riavvicinamento. Resta invece aperto il punto interrogativo sulla storia con Varsi: sarà davvero nata una coppia destinata a durare oppure, come sostiene Giancarlo, si è trattato soltanto di una dinamica televisiva? Soltanto il tempo e soprattutto quello che accadrà lontano dalle telecamere potranno dare una risposta definitiva.