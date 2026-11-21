Momenti di grande paura nella Casa del GF Vip per Guendalina Tavassi, protagonista di un incidente che ha fatto preoccupare sia i concorrenti sia il pubblico da casa. La gieffina, mentre stava scherzando con alcuni coinquilini in cucina, è caduta violentemente a terra battendo la testa sul pavimento. Un episodio improvviso che ha richiesto l’intervento degli altri concorrenti e, successivamente, il trasferimento in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. La concorrente ha infatti accusato un forte dolore alla nuca e, soprattutto, ha raccontato di aver avvertito sensazioni molto particolari subito dopo l’impatto, tanto da temere seriamente per la propria vita. La situazione ha immediatamente destato apprensione sui social, anche perché, poco dopo l’incidente, la produzione ha comunicato che Guendalina Tavassi aveva lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali. Una comunicazione che non ha specificato inizialmente le ragioni dell’allontanamento, alimentando le preoccupazioni dei telespettatori, che avevano già assistito alle immagini della brutta caduta. Soltanto nelle ore successive sono arrivati maggiori dettagli sull’accaduto e sulle condizioni della concorrente.

GF Vip, Guendalina Tavassi cade e batte violentemente la testa: cosa è successo nella Casa

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, durante un momento di gioco con Giulia Provvedi. Le due concorrenti stavano scherzando in cucina quando Guendalina Tavassi ha deciso di lanciarsi tra le braccia della coinquilina per abbracciarla. Qualcosa, però, è andato storto: sul pavimento era presente dell’acqua e Giulia, che in quel momento era scalza, ha perso l’equilibrio. Entrambe sono finite a terra, ma ad avere la peggio è stata proprio Guendalina, caduta all’indietro e finita con la nuca contro il pavimento. Immediatamente la concorrente si è portata le mani dietro la testa, mostrando tutta la propria preoccupazione e pronunciando parole che hanno impressionato chi stava seguendo la diretta.

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«Sono morta, ve lo giuro, la testa», avrebbe esclamato subito dopo l’impatto, visibilmente spaventata. I compagni di avventura si sono immediatamente avvicinati per soccorrerla, mentre Andreas Muller, che si trovava nelle vicinanze, ha cercato di tranquillizzarla. La situazione è apparsa particolarmente delicata proprio per la violenza con cui la gieffina ha battuto la testa. Poco dopo, inoltre, la regia ha interrotto le immagini, lasciando il pubblico senza ulteriori aggiornamenti per alcune ore. La notizia dell’uscita temporanea della concorrente, comunicata successivamente attraverso i canali ufficiali del programma, ha inevitabilmente aumentato la preoccupazione.

La produzione del GF Vip ha infatti pubblicato una breve comunicazione nella quale ha informato i telespettatori che Guendalina aveva lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali. Inizialmente non sono stati forniti ulteriori particolari, ma tutto lasciava pensare che l’allontanamento fosse collegato proprio alla caduta avvenuta poche ore prima. La concorrente è stata quindi accompagnata in ospedale per effettuare gli accertamenti necessari, compresi gli esami e una TAC, così da verificare eventuali conseguenze del violento colpo alla testa. Nel frattempo, sui social network, numerosi spettatori hanno iniziato a chiedere aggiornamenti sulle sue condizioni, sperando che non fosse successo nulla di grave.

Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’ospedale: «Mi sono detta, questo è morire»

Mentre la concorrente si trovava in ospedale, a intervenire per tranquillizzare il pubblico sono stati alcuni suoi familiari. La prima a dare notizie è stata la madre, Emanuela Fuin, che attraverso una storia pubblicata sui social ha comunicato che la figlia stava bene e che era stata sottoposta a tutti i controlli necessari. «Guendy sta bene, sono stati fatti tutti gli accertamenti, esami e TAC, e sta ritornando nella casa del GF. Grazie a tutti per i messaggi e l’interessamento!», ha scritto, rassicurando le persone che in quelle ore avevano manifestato grande apprensione.

Anche Federico Perna, compagno della concorrente, ha voluto aggiornare i fan attraverso il proprio profilo Instagram. «Ragazzi, Cuore sta bene, sta facendo degli accertamenti. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha preso sicuramente una bella botta, ma è forte. Vi aggiorno io che sono in contatto con la produzione», ha spiegato. Parole che hanno contribuito a riportare un po’ di serenità dopo le immagini particolarmente preoccupanti dell’incidente. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, è arrivata anche la notizia più attesa: Guendalina Tavassi ha fatto ritorno nella Casa, dopo aver ricevuto rassicurazioni dai medici in seguito agli accertamenti.

Una volta riabbracciati i compagni di avventura, la gieffina ha raccontato nel dettaglio quello che aveva vissuto, descrivendo alcuni momenti davvero impressionanti. La botta alla testa sarebbe stata talmente forte da provocarle una sensazione di formicolio che si è estesa alle braccia e alle mani. «Mi è arrivata una botta, non so spiegare cosa ho provato, mi sentivo formicolare tutte le braccia e le mani. Non sentivo più. Non riuscivo a stare in piedi, pensavo di essere morta», ha raccontato ai coinquilini. Poi ha aggiunto una frase ancora più forte: «Mi sono detta: questo è morire, ecco cosa si prova a morire. Me la sono vista brutta». La concorrente ha spiegato di aver avuto anche la sensazione di stare per svenire, riuscendo però a mantenere il controllo e a non perdere conoscenza.

GF Vip, la paura di morire davanti alle telecamere: il pensiero di Guendalina per i figli

Tra i passaggi più toccanti del racconto fatto da Guendalina Tavassi c’è sicuramente quello relativo ai pensieri che le sono passati per la testa immediatamente dopo la caduta. La concorrente ha confessato di aver avuto paura di morire proprio davanti alle telecamere del reality, immaginando che i suoi figli potessero assistere a quanto stava accadendo attraverso la televisione. «Non scherzo, pensavo che sarei morta. La botta è stata talmente forte che è passata dal cervello, mi ha pervaso tutto il corpo ed è arrivata alle braccia», ha raccontato, cercando di spiegare ai compagni una sensazione che, a suo dire, è stata difficile persino da descrivere.

Il momento più drammatico, secondo il suo racconto, è stato accompagnato anche da una particolare reazione dei presenti. «Ho subito pensato: ecco, sto morendo, io devo morire qui in diretta in televisione, i miei figli avranno visto tutto. Mi è passata la vita davanti», ha confidato. La concorrente ha poi raccontato di aver sentito alcuni coinquilini ridere e di essersi chiesta come fosse possibile che non si rendessero conto della gravità di quello che stava vivendo. «Mi sono detta: ma questi non capiscono che sto morendo? Morirò mentre loro ridono», ha aggiunto, ricordando quei pochi secondi che le sono sembrati interminabili.

Alessandro Roncaccia, ascoltando il suo racconto, ha spiegato di aver sentito il rumore dell’impatto e di essersi immediatamente preoccupato per lei. Anche gli altri concorrenti hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo averla vista rientrare nella Casa. La stessa Guendalina ha raccontato di aver ricevuto un’accoglienza molto gentile da parte dei medici e degli infermieri durante la permanenza in ospedale, soffermandosi anche su un incontro particolarmente divertente con un’anziana signora che, alla domanda sulla propria età, avrebbe risposto di avere quarant’anni. Un episodio che ha strappato qualche sorriso ai coinquilini dopo tanta paura.

Nonostante l’esito rassicurante degli accertamenti, la concorrente ha raccontato di avere ancora un evidente bernoccolo e una ferita alla testa, pur senza avvertire particolare dolore in quel momento. Ha inoltre riferito di avere la febbre alta, ipotizzando che potesse essere legata a un problema alla gola. Il suo rientro ha comunque rassicurato i fan del GF Vip, che nelle ore precedenti avevano seguito con apprensione ogni aggiornamento. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie e che ha regalato alla concorrente alcuni dei momenti più spaventosi vissuti finora all’interno del reality. Adesso l’attenzione resta sulle sue condizioni e sulla possibilità di proseguire regolarmente il percorso televisivo, dopo una notte che difficilmente dimenticherà.