Nuovo scontro nella Casa del GF Vip, dove nelle ultime ore si è consumata una discussione particolarmente accesa tra Andreas Muller e Federica Morello. A far esplodere la tensione è stata una questione apparentemente legata soltanto alla preparazione di una coreografia, ma che in realtà ha portato a galla malumori, incomprensioni e accuse che sembravano covare già da qualche giorno. Tutto è successo dopo la semifinale del 23 novembre, durante la quale Federica ha conquistato un posto in finale, diventando la quarta concorrente a raggiungere questo importante traguardo. Durante la cena con gli altri inquilini, la modella ha deciso di affrontare apertamente il ballerino, accusandolo di non averle dedicato abbastanza tempo e attenzione durante le prove. Una contestazione che ha colto Andreas completamente di sorpresa e che ha provocato una reazione decisamente nervosa. Il confronto si è trasformato rapidamente in un botta e risposta davanti agli altri concorrenti, con Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi intervenute per difendere il ballerino. Ma cosa è successo esattamente e perché la discussione ha assunto toni così accesi?

GF Vip, Federica Morello accusa Andreas Muller: «Mi hai aiutato cinque minuti»

A dare inizio alla discussione è stata proprio Federica Morello, che durante la cena ha deciso di manifestare apertamente il proprio disappunto nei confronti di Andreas Muller. La concorrente ha contestato il modo in cui il ballerino avrebbe distribuito il proprio tempo durante la preparazione delle coreografie, sostenendo di aver ricevuto un aiuto decisamente inferiore rispetto a quello riservato ad altri coinquilini. «Sei tu che scegli quando aiutare gli altri nelle coreografie», ha esordito Federica, spiegando di averlo cercato per diversi giorni senza ottenere il supporto che si aspettava. La modella ha raccontato di avergli chiesto ripetutamente di seguirla e di aver vissuto momenti di forte difficoltà durante la preparazione del proprio numero.

Secondo la sua versione, Andreas avrebbe trascorso soltanto pochi minuti con lei, mentre avrebbe dedicato molto più tempo alla coreografia di Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. «Per tre giorni ti ho chiesto per favore, non lo sopportavo più», ha raccontato, sottolineando di essersi sentita poco considerata proprio nel momento in cui aveva maggiormente bisogno di un aiuto tecnico. Federica ha anche spiegato di essere arrivata a chiedere a Giulia Provvedi di guardare la sua esibizione, perché non riusciva a trovare nel ballerino il sostegno che desiderava. Una situazione che, a suo dire, le avrebbe provocato parecchia agitazione, soprattutto perché sentiva di non essere sufficientemente preparata per affrontare la prova davanti alle telecamere.

Le accuse, però, non sono state accolte positivamente dal diretto interessato. Andreas Muller ha immediatamente respinto la ricostruzione della coinquilina, sostenendo di averla effettivamente aiutata e di non comprendere il motivo di quelle recriminazioni. A quel punto sono intervenute anche Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, che hanno contestato la versione della modella, ricordando di aver assistito personalmente ai momenti in cui il ballerino le aveva spiegato i passi. La discussione ha così coinvolto progressivamente altri concorrenti, trasformando una semplice lamentela in un confronto collettivo. Federica, tuttavia, non ha cambiato posizione e ha continuato a ribadire di aver ricevuto un’assistenza insufficiente rispetto alle proprie necessità.

GF Vip, Andreas sbotta contro Federica: «La verità è che ti ho aiutato»

La risposta di Andreas Muller è stata particolarmente dura. Il ballerino ha spiegato di non essere un coreografo personale a disposizione dei concorrenti e di aver comunque trovato il tempo per darle indicazioni, nonostante fosse impegnato anche nella preparazione della propria esibizione. «Io sono stato con Giulia e Guendalina cinque minuti, lei non vive bene il tempo perché sono stati venti minuti. Non è quantificare il tempo, la verità è che ti ho aiutato», ha dichiarato, contestando il modo in cui Federica avrebbe raccontato l’accaduto. Andreas ha poi aggiunto che il numero della modella era già stato preparato e che, secondo il suo punto di vista, non necessitava di ulteriori interventi. Il ballerino ha anche fatto notare che Federica aveva modificato alcuni dei passi che le erano stati suggeriti, contribuendo personalmente alla costruzione della coreografia.

Il confronto è diventato ancora più acceso quando Andreas ha accusato la coinquilina di non essere stata riconoscente nei suoi confronti. «È brutto che non sei grata alle persone quando ti aiutano», ha sbottato, facendo riferimento anche alle occasioni in cui, nel corso della permanenza nella Casa, aveva cercato di darle una mano e di sostenerla. Non sono mancate altre frecciatine, tra cui il riferimento a Valeria Marini, utilizzata come esempio di una concorrente che avrebbe preferito avere un coreografo personale. Il ballerino ha poi accusato Federica di fare vittimismo, sostenendo che la sua ricostruzione dei fatti non corrispondesse a quanto realmente accaduto.

La modella, dal canto suo, ha continuato a difendere la propria posizione, invitando Andreas ad abbassare i toni e ribadendo di non aver ricevuto l’assistenza che aveva richiesto. «Ti ho chiesto cento volte di venirmi a guardare», ha insistito, spiegando che il problema non era soltanto la quantità di tempo trascorso insieme, ma soprattutto il fatto di essersi sentita trascurata durante un momento di difficoltà. Il ballerino, sempre più irritato, ha continuato a contestare le sue parole e ha manifestato apertamente il proprio disappunto per quello che considerava un comportamento ingiusto. Nel frattempo, Guendalina e Giulia sono tornate a intervenire in sua difesa, mentre anche Marina La Rosa ha espresso perplessità nei confronti della ricostruzione della modella. Alla fine, la tensione è diventata tale che Andreas ha deciso di allontanarsi dal tavolo per recarsi in Confessionale. Poco dopo anche Federica si è allontanata, lasciando gli altri concorrenti a commentare quanto appena accaduto.

GF Vip, Andreas si sfoga con Roncaccia: «Questo modo di fare non mi piace»

La discussione, però, non è finita con l’allontanamento dei due protagonisti. Successivamente Andreas Muller ha cercato un momento di tranquillità in giardino, dove ha incontrato Alessandro Roncaccia e ha ripercorso quanto accaduto durante la cena. Il ballerino si è detto particolarmente deluso dall’atteggiamento di Federica, spiegando di aver sempre avuto una buona considerazione della concorrente e di averla anche difesa in diverse occasioni quando riteneva che fosse giusto farlo. Proprio per questo motivo, le accuse ricevute lo avrebbero colpito ancora di più. Secondo Andreas, la modella starebbe portando avanti da diverso tempo una narrazione nella quale si descrive come una persona isolata e poco sostenuta dagli altri, nonostante nel corso dell’esperienza abbia stretto diversi rapporti all’interno della Casa.

Durante lo sfogo, il ballerino ha ribadito di aver effettivamente dedicato del tempo alla preparazione della coreografia di Federica e di averlo fatto anche a discapito di altri concorrenti. Ha raccontato, infatti, di essersi sentito in colpa per non essere riuscito a seguire adeguatamente Piera Meloni e lo stesso Roncaccia, proprio perché aveva già aiutato la modella. Andreas ha quindi accusato la coinquilina di aver raccontato soltanto una parte della vicenda, omettendo gli aspetti che avrebbero potuto dimostrare la sua disponibilità. «Ha visto solo quello che è conveniente far vedere», ha commentato, lasciando intendere di non aver più intenzione di accettare determinate ricostruzioni.

Anche Alessandro Roncaccia ha condiviso alcune delle perplessità espresse dal ballerino, sostenendo di non comprendere completamente il comportamento della concorrente. Nel frattempo, gli altri inquilini hanno continuato a discutere dell’episodio, con Marina La Rosa che ha espresso un giudizio piuttosto critico sulla modella, pur riconoscendo in lei una possibile fragilità personale. Una vicenda che ha inevitabilmente creato nuove divisioni tra i concorrenti e che potrebbe avere conseguenze anche nei rapporti futuri, soprattutto considerando che il percorso verso la finale è ormai entrato nella sua fase decisiva.

La lite tra Andreas Muller e Federica Morello potrebbe quindi rappresentare molto più di un semplice battibecco legato a una coreografia. Da una parte c’è una concorrente che sostiene di non aver ricevuto il sostegno necessario, dall’altra un ballerino che si sente accusato ingiustamente dopo aver comunque cercato di aiutarla. E adesso, con Federica già qualificata per la finale, resta da capire se i due riusciranno a chiarirsi oppure se questa frattura diventerà definitiva. Di certo, la discussione ha regalato uno dei momenti più tesi di queste ultime giornate del reality, con il pubblico che si è già diviso sulle responsabilità dei protagonisti.