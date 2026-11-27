Nuovo scontro nella Casa del GF Vip, dove il rapporto tra Federica Morello e Guendalina Tavassi continua a essere sempre più complicato. Questa volta a far esplodere la tensione è stato un episodio apparentemente banale, legato a una bottiglietta di acetone, che si è trasformato in una discussione dai toni decisamente accesi. Le due concorrenti si sono ritrovate ancora una volta una contro l’altra, con Guendalina che non ha risparmiato accuse pesanti alla coinquilina, arrivando a darle della bugiarda. Una reazione che ha lasciato Federica visibilmente amareggiata, tanto che la concorrente è apparsa sul punto di scoppiare in lacrime. A rendere ancora più complicata la situazione è stato il coinvolgimento di Giulia Provvedi, che ha provato a intervenire per riportare la calma, finendo però a sua volta nel mirino della Tavassi. Insomma, nella Casa del GF Vip basta ormai un piccolo inconveniente per trasformarsi nell’ennesimo caso diplomatico. E quello che è successo nelle ultime ore dimostra quanto i rapporti tra alcune concorrenti siano diventati fragili, soprattutto quando si tratta di fiducia e di rispetto reciproco.

GF Vip, tutto nasce per una bottiglietta di acetone: Federica si lamenta con Guendalina

Il motivo della nuova discussione tra Federica Morello e Guendalina Tavassi è una bottiglietta di acetone che la modella avrebbe chiesto alla coinquilina per sistemarsi le unghie. Secondo la ricostruzione riportata da ComingSoon, Federica avrebbe atteso circa due ore e mezza prima di riuscire a ottenere il prodotto, lamentandosi quindi per il comportamento della romana. Una situazione che, almeno inizialmente, poteva sembrare facilmente risolvibile con una semplice spiegazione, ma che ha finito per alimentare un nuovo confronto tra le due. Il problema, infatti, non sarebbe stato soltanto il tempo trascorso, quanto soprattutto il modo in cui le protagoniste hanno ricostruito l’accaduto.

Guendalina Tavassi ha spiegato di non essere stata a conoscenza del fatto che la bottiglietta fosse in suo possesso. A quanto pare, sarebbe stata Giulia Provvedi a trovare casualmente l’acetone, senza che la stessa Guendalina sapesse esattamente dove si trovasse. La concorrente ha quindi contestato le lamentele di Federica, ritenendo ingiusto essere accusata per una situazione che, secondo la sua versione, non dipendeva direttamente da lei. La questione si è rapidamente trasformata in una discussione personale, con la Tavassi che ha mostrato tutto il proprio fastidio per il modo in cui la coinquilina avrebbe raccontato l’episodio.

Federica, dal canto suo, non ha gradito la reazione della romana e ha cercato di spiegare il proprio punto di vista. La modella si sarebbe semplicemente aspettata di ricevere una risposta più tempestiva, senza immaginare che una richiesta così banale potesse provocare un litigio di quelle dimensioni. Tuttavia, il confronto è diventato sempre più acceso e le due hanno iniziato a rinfacciarsi atteggiamenti e comportamenti che evidentemente si trascinano da tempo. Ancora una volta, quindi, un piccolo episodio della quotidianità ha fatto emergere una tensione ben più profonda, confermando che tra le concorrenti non è ancora stato trovato un equilibrio.

GF Vip, Guendalina perde la pazienza e attacca Federica: «Sei una bugiarda»

Il momento più acceso del confronto è arrivato quando Guendalina Tavassi ha perso definitivamente la pazienza, rivolgendo a Federica Morello un’accusa molto pesante: «Sei una bugiarda». La romana ha contestato il modo in cui la coinquilina avrebbe raccontato quanto accaduto, accusandola di modificare continuamente la ricostruzione dei fatti per far apparire gli altri dalla parte del torto. Secondo Guendalina, Federica avrebbe la tendenza a rigirare le situazioni, finendo per presentarsi come una vittima anche quando, a suo avviso, le responsabilità sarebbero differenti. Parole che hanno inevitabilmente colpito la modella, già provata dalle continue incomprensioni con alcune delle altre concorrenti.

La reazione di Federica è stata piuttosto evidente. La ragazza è apparsa molto dispiaciuta per l’ennesimo attacco ricevuto e ha faticato a trattenere le emozioni, arrivando quasi alle lacrime. Non è la prima volta che la concorrente manifesta un certo disagio per il clima che si è creato nella Casa e per il modo in cui vengono interpretate le sue parole. In questa occasione, però, la durezza delle accuse pronunciate dalla Tavassi sembra averla particolarmente ferita. La questione dell’acetone, infatti, si è trasformata in qualcosa di molto più personale, con Federica che si è ritrovata nuovamente a dover difendere la propria versione dei fatti.

La Tavassi, tuttavia, non sembra intenzionata a fare un passo indietro. Convinta delle proprie ragioni, ha continuato a contestare il comportamento della coinquilina, mostrando tutta la propria insofferenza. Per Guendalina, il problema non sarebbe tanto la richiesta dell’acetone o il tempo necessario per recuperarlo, quanto il modo in cui Federica avrebbe successivamente raccontato l’episodio. Una differenza di prospettive che ha reso praticamente impossibile trovare un punto d’incontro e che ha riportato le due concorrenti ai ferri corti.

GF Vip, Giulia Provvedi interviene ma Guendalina si arrabbia anche con lei

A rendere ancora più movimentato il confronto è stato l’intervento di Giulia Provvedi, che ha cercato di fare da mediatrice tra le due concorrenti. La cantante ha provato a far ragionare Guendalina, invitandola probabilmente a ridimensionare la discussione e a considerare anche il punto di vista di Federica. Un tentativo che, però, non ha prodotto il risultato sperato. La Tavassi, infatti, si è infastidita anche con Giulia, mostrando di non aver gradito il suo intervento e soprattutto il fatto di non sentirsi sufficientemente sostenuta in quella situazione.

Il coinvolgimento della Provvedi è particolarmente interessante perché dimostra quanto le dinamiche all’interno della Casa siano diventate delicate. Anche chi cerca di mantenere un ruolo equilibrato e di evitare ulteriori tensioni rischia di ritrovarsi coinvolto nelle discussioni. Giulia si è trovata così in una posizione scomoda: da una parte ha cercato di aiutare Federica a non sentirsi ulteriormente attaccata, dall’altra ha dovuto fare i conti con il fastidio manifestato da Guendalina, che evidentemente si aspettava un atteggiamento differente da parte sua.

La vicenda dell’acetone, dunque, ha finito per coinvolgere tre concorrenti e ha riacceso le tensioni tra alcune delle protagoniste più discusse di questa edizione. Il GF Vip continua a regalare confronti accesi anche per questioni apparentemente insignificanti, dimostrando quanto la convivenza forzata possa amplificare ogni incomprensione. Per Federica Morello, l’ennesimo scontro rappresenta un momento difficile, soprattutto perché le accuse di Guendalina sembrano averla toccata profondamente. Per Guendalina Tavassi, invece, la questione resta legata alla sincerità della coinquilina e alla sua presunta abitudine di raccontare gli episodi in maniera diversa.

Resta ora da capire se le due riusciranno a chiarirsi oppure se questo nuovo episodio segnerà un ulteriore allontanamento. Anche