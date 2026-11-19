GF Vip, Piera gela Roncaccia: «Non è il mio fidanzato e mai lo sarà!». Lui si sente offeso e sui social riesplode la polemica

Nuovo colpo di scena nella Casa del GF Vip e questa volta a far discutere è il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Dopo settimane di avvicinamenti, baci, coccole e momenti di intimità, la concorrente ha pronunciato parole decisamente nette sul legame con il coinquilino, lasciando intendere di non volerlo considerare il proprio fidanzato. Una presa di posizione che ha sorpreso anche gli altri inquilini, soprattutto perché arriva dopo una frequentazione che ha occupato parecchio spazio nelle dinamiche del reality. A intervenire sulla questione è stata Marina La Rosa, che ha cercato di capire quale sia realmente la natura del rapporto tra i due e quali prospettive possano esserci una volta terminata l’esperienza televisiva. La risposta di Piera non è passata inosservata: «Non lo è, non lo è mai stato e non lo sarà. Ovvio che non siamo fidanzati!». Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato le discussioni dentro e fuori dalla Casa del GF Vip, con il pubblico che si è diviso tra chi considera la loro una semplice frequentazione e chi continua a nutrire dubbi sulla sincerità dei sentimenti mostrati davanti alle telecamere. E sui social torna a circolare una delle accuse più ricorrenti nei loro confronti: quella di essere una coppia costruita per attirare l’attenzione.

GF Vip: Piera gela Roncaccia e mette in chiaro la natura del loro rapporto

Tutto è nato durante una conversazione nella Casa, quando Marina La Rosa ha deciso di approfondire la situazione sentimentale dei due concorrenti. La curiosità dell’ex gieffina era comprensibile: negli ultimi tempi Piera e Roncaccia hanno mostrato una vicinanza sempre più evidente, arrivando a scambiarsi effusioni e a trascorrere insieme diversi momenti lontani dal resto del gruppo. Eppure, nonostante questa intimità, nessuno dei due sembra intenzionato a utilizzare ufficialmente la parola fidanzamento.

Marina ha quindi posto una domanda diretta, chiedendo se si considerassero effettivamente una coppia. La risposta di Piera è stata categorica: «Non lo è, non lo è mai stato e non lo sarà. Ovvio che non siamo fidanzati!». Una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione degli altri concorrenti e che sembra voler mettere un punto alle interpretazioni di chi, dall’esterno, aveva già immaginato una relazione ufficiale tra i due.

Anche Roncaccia ha voluto precisare la propria posizione, sottolineando che tra loro non c’è mai stata un’ufficializzazione. «Non c’è mai stata l’ufficialità!», ha spiegato il concorrente, confermando sostanzialmente quanto dichiarato dalla coinquilina. Quando Marina ha chiesto nuovamente se si sentissero fidanzati, entrambi hanno risposto negativamente, aggiungendo che soltanto una volta fuori dal programma potranno capire come proseguirà la loro conoscenza.

Una posizione che, almeno per il momento, non lascia spazio a grandi promesse. Il GF Vip diventa così ancora una volta il teatro di una situazione sentimentale piuttosto complicata, nella quale l’attrazione e la vicinanza fisica non sembrano necessariamente coincidere con la volontà di costruire una relazione stabile. Piera, in particolare, appare intenzionata a non attribuire etichette al rapporto e a non sentirsi obbligata a dare al pubblico una definizione precisa di quello che sta vivendo.

GF Vip: Roncaccia si sente ferito da una battuta di Piera, interviene Marina

Ma durante il confronto non si è parlato soltanto di fidanzamento. Roncaccia, infatti, ha colto l’occasione per manifestare un certo dispiacere nei confronti di una battuta pronunciata da Piera e riguardante il suo ex fidanzato, Gian Marco Ciaccia. Il concorrente ha ammesso di essersi sentito particolarmente offeso da quelle parole, facendo capire che l’episodio non gli è affatto piaciuto.

«Io mi sono sentito offeso dalla sua battuta molto triste con l’ex fidanzato Gian Marco Ciaccia», ha dichiarato Alessandro. Una confessione che aggiunge un ulteriore elemento di tensione a una frequentazione già caratterizzata da diversi alti e bassi. Se da una parte i due continuano a cercarsi e a trascorrere molto tempo insieme, dall’altra emergono incomprensioni che sembrano mettere in discussione la loro sintonia.

Marina La Rosa ha cercato di fare chiarezza, ponendo domande a entrambi e provando a capire se dietro questa mancanza di un’etichetta ci sia una precisa scelta condivisa oppure una diversa visione del rapporto. La sensazione è che Piera e Roncaccia stiano vivendo questa conoscenza con aspettative non necessariamente identiche. Lui sembra particolarmente coinvolto, ma non vuole anticipare dichiarazioni importanti prima di aver verificato cosa succederà nella vita reale. Lei, invece, continua a ribadire di non voler definire prematuramente la situazione.

A rendere il momento ancora più divertente ci ha pensato Andreas Muller, che non ha perso l’occasione per lanciare una battuta: «Ricordatevi gli 8000 mila euro di aereo». Il riferimento è agli striscioni volanti e ai messaggi di sostegno che arrivano dall’esterno per i concorrenti, diventati ormai una presenza ricorrente nelle dinamiche del GF Vip. Una stoccata ironica che ha alleggerito per qualche istante il confronto, ma che ha anche riportato l’attenzione sul sostegno che questa presunta coppia riceve dai fan.

Del resto, il pubblico ha seguito con grande attenzione l’evoluzione del rapporto tra Piera Meloni e Roncaccia fin dai primi avvicinamenti. La loro frequentazione era iniziata quando Piera era ancora sentimentalmente legata a Gian Marco Ciaccia e aveva progressivamente assunto un ruolo centrale nelle dinamiche della Casa. Proprio per questo, ogni dichiarazione dei due viene analizzata con particolare attenzione dai telespettatori.

GF Vip: sui social esplode la polemica, per molti è una coppia fasulla

Le dichiarazioni di Piera hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sui social, dove il rapporto con Alessandro è da tempo oggetto di discussioni. Una parte del pubblico non ha mai creduto fino in fondo alla loro intesa, arrivando a ipotizzare che la frequentazione possa essere stata enfatizzata dalle dinamiche televisive. L’accusa di essere una «coppia fasulla» è tornata così a circolare tra i commenti degli utenti, soprattutto dopo che entrambi hanno escluso di considerarsi ufficialmente fidanzati.

Non è la prima volta che Piera e Roncaccia finiscono nel mirino del pubblico. Già nelle settimane precedenti, quando i due sembravano procedere con particolare cautela, numerosi telespettatori avevano criticato la loro apparente indecisione. Alcuni si aspettavano una storia d’amore vera e propria, altri ritenevano che i continui avvicinamenti e le successive prese di distanza fossero poco convincenti. Anche quando la loro intimità è diventata più evidente, le polemiche non sono diminuite.

Il precedente confronto sul loro rapporto aveva già mostrato quanto la questione fosse delicata. Il 30 ottobre, durante una puntata del GF Vip, Piera aveva risposto alle critiche di chi la accusava di essere frenata e di non lasciarsi andare completamente con Alessandro. In quell’occasione aveva spiegato che il suo comportamento dipendeva dal carattere e dal modo personale di vivere la conoscenza, non da presunti vincoli contrattuali. Aveva inoltre ribadito di non voler passare tutto il tempo della sua esperienza televisiva concentrata esclusivamente su un uomo.

Anche nell’intervista di coppia realizzata in giardino il 18 novembre, pubblicata sul sito ufficiale del GF Vip, erano emersi elementi interessanti. Alla domanda diretta di Giulia su un eventuale innamoramento, Roncaccia aveva risposto negativamente, pur ammettendo di immaginare un futuro prossimo accanto a Piera. La concorrente, dal canto suo, aveva spiegato di non sentirsi innamorata, pur riconoscendo di provare un bene importante nei confronti di Alessandro.

Insomma, le ultime dichiarazioni non arrivano completamente a sorpresa. Entrambi sembrano voler evitare promesse premature e preferiscono rimandare ogni decisione al momento in cui potranno frequentarsi lontano dalle telecamere. La distanza, le rispettive abitudini e la quotidianità saranno inevitabilmente un banco di prova per capire se questa conoscenza potrà trasformarsi in qualcosa di più.

Resta però una domanda: se non si considerano fidanzati e non vogliono ufficializzare il rapporto, che cosa sono davvero? Nel frattempo, il pubblico del GF Vip continua a dividersi e la frase pronunciata da Piera ha già riacceso una polemica che sembrava tutt’altro che conclusa. Una cosa appare certa: la storia tra Piera Meloni e Roncaccia è ancora tutta da scrivere e il verdetto definitivo arriverà soltanto dopo la fine del reality.