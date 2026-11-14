GF Vip, Selvaggia Lucarelli dopo le tensioni con Ilary Blasi: “Ecco cosa è successo”

Nuove scintille al GF Vip, ma questa volta a catalizzare l’attenzione non sono stati i concorrenti rinchiusi nella Casa, bensì le due protagoniste dello studio. Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi sono state infatti protagoniste di un acceso botta e risposta durante l’ultima puntata del reality di Canale 5, andata in onda venerdì 13 novembre. Una discussione nata da una divergenza di opinioni sulla gestione delle dinamiche tra i concorrenti e, in particolare, sulla posizione assunta dall’opinionista nei confronti dei ragazzi più giovani. La conduttrice ha fatto notare alla giornalista una presunta tendenza a difendere sempre lo stesso gruppo di inquilini, mentre quest’ultima ha respinto l’accusa, mostrando un certo fastidio. Il confronto si è fatto progressivamente più acceso, fino a quando Lucarelli ha rivolto direttamente alla padrona di casa una domanda piuttosto provocatoria: «Ma vuoi litigare con me?». Ma non è finita qui. Al termine della diretta, infatti, Ilary Blasi ha cercato di capire se la collega fosse ancora arrabbiata e la risposta ricevuta ha confermato che qualcosa non era andato per il verso giusto. Nelle ore successive, Selvaggia Lucarelli è tornata sull’episodio, spiegando meglio il motivo del proprio disappunto e ridimensionando, almeno in parte, le voci di una vera e propria rottura.

GF Vip, la discussione nasce dalla difesa di Megan Ria: cosa è successo in diretta

Per ricostruire l’accaduto bisogna partire da una delle discussioni che hanno animato la Casa negli ultimi giorni. Al centro del confronto c’è stata Megan Ria, finita nel mirino di Andreas Müller per una questione legata alla gestione del cibo. La ballerina aveva scongelato del pollo senza rendersi conto che nel frigorifero ci fossero già alcuni chili di carne di vitello scongelata precedentemente e ormai da buttare. Una situazione che aveva fatto infuriare Andreas, convinto che si fosse verificato uno spreco alimentare evitabile. La vicenda è stata poi affrontata durante la puntata del GF Vip, con un confronto tra i diretti interessati e le due opinioniste.

Quando Ilary Blasi ha invitato Megan a riconoscere le proprie responsabilità, Selvaggia Lucarelli è intervenuta prendendo le difese della concorrente. Secondo la giornalista, la ragazza aveva già ammesso più volte il proprio errore e continuare a rimproverarla sarebbe stato eccessivo. L’opinionista ha anche ricordato che, alla sua età, non sarebbe stata particolarmente esperta nella gestione di una cucina. «Se a vent’anni mi avessero dato la gestione di una cucina, io avrei fatto un disastro. Non mi sapevo fare nemmeno due uova alla loro età», ha osservato.

Una posizione che non ha convinto affatto la conduttrice del GF Vip. Ilary Blasi ha infatti fatto notare alla collega una presunta tendenza a schierarsi sistematicamente dalla parte dei concorrenti più giovani, indipendentemente dai loro comportamenti. «Però tu difendi troppo i giovani, ma proprio troppo. Solo e sempre i giovani. Loro possono fare qualsiasi cosa che per te va sempre bene», ha contestato la presentatrice.

A quel punto la giornalista ha manifestato il proprio disappunto, sottolineando di non voler essere etichettata continuamente come un’opinionista di parte. Ha ricordato, inoltre, che Andreas aveva continuato a rimproverare Megan per giorni, arrivando a criticare anche le capacità degli altri ragazzi. Per Selvaggia Lucarelli, insomma, l’errore della ballerina era già stato riconosciuto e non c’era motivo di continuare a insistere.

Il botta e risposta si è ulteriormente acceso quando Ilary Blasi ha ribadito che, a suo giudizio, l’opinionista sarebbe particolarmente indulgente con i giovani, mentre tenderebbe a criticare maggiormente concorrenti come Marina La Rosa, Andreas e Alex Belli. La replica di Lucarelli non si è fatta attendere: «Ma tu vuoi litigare con me?». Una domanda che ha fatto sorridere alcuni telespettatori, ma che ha anche reso evidente il clima piuttosto teso che si era creato nello studio del GF Vip.

GF Vip, Selvaggia Lucarelli spiega il suo malumore: «Non è successo niente di che»

A rendere ancora più particolare la vicenda è stato il finale della diretta. Dopo il confronto, infatti, Selvaggia Lucarelli ha mantenuto un atteggiamento piuttosto distaccato, intervenendo poco durante il resto della trasmissione. Al momento dei saluti, Ilary Blasi si è accorta che qualcosa non andava e ha deciso di chiederle direttamente se fosse arrabbiata. La risposta dell’opinionista è stata decisamente sincera: «Se sono arrabbiata? Abbastanza, sì, abbastanza».

Una scena che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico del GF Vip, anche perché Lucarelli sembrava intenzionata a non nascondere affatto il proprio stato d’animo. La giornalista, infatti, è rimasta concentrata sul cellulare mentre la conduttrice proseguiva con i saluti, dando l’impressione di non voler alimentare ulteriormente la discussione davanti alle telecamere.

Dopo la puntata, però, Selvaggia Lucarelli ha deciso di spiegare meglio quanto accaduto attraverso una storia pubblicata sui social. L’opinionista ha innanzitutto ridimensionato le ricostruzioni di un litigio particolarmente acceso, precisando che la sua reazione sarebbe stata legata soprattutto al modo in cui si era svolta la serata e alle osservazioni ricevute dopo i suoi interventi.

«Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l’ultimo molto tardi dopo forse un’ora e mezzo di silenzio», ha raccontato. Una precisazione importante, perché secondo la sua ricostruzione non avrebbe avuto molte occasioni per esprimere il proprio punto di vista durante la trasmissione.

Il problema sarebbe arrivato proprio quando ha finalmente ripreso la parola. «Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte, che faccio cazziazioni a Marina, Andreas, Alex, che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene», ha spiegato. Parole che fanno capire perché la giornalista si sia sentita infastidita dalle osservazioni della conduttrice.

L’opinionista ha quindi rivendicato il proprio diritto di esprimere liberamente giudizi e preferenze, ricordando che il suo ruolo all’interno del GF Vip è proprio quello di commentare le dinamiche della Casa senza essere necessariamente d’accordo con tutti. «Non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali», ha aggiunto.

GF Vip, la frecciata a Ilary Blasi e il chiarimento: «La conduttrice fa quel che le pare»

Nel suo intervento social, Selvaggia Lucarelli ha anche spiegato quale sarebbe, secondo lei, il motivo delle sue prese di posizione a favore di alcuni concorrenti. Non si tratterebbe di una preferenza personale nei confronti di un determinato gruppo, ma piuttosto della volontà di dare spazio a chi ritiene meno sostenuto dal pubblico e con meno strumenti per difendersi.

«Il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio», ha dichiarato. Una spiegazione con la quale ha voluto chiarire la propria posizione, respingendo l’idea di avere una sorta di squadra preferita all’interno della Casa.

La giornalista ha inoltre fatto notare che non sarebbe la prima volta che si verifica una situazione simile. «La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa», ha precisato, lasciando intendere che le osservazioni ricevute da Ilary Blasi durante la diretta del GF Vip non sarebbero state un episodio isolato.

Eppure, nonostante il disappunto, Lucarelli ha voluto chiarire di non avere intenzione di trasformare la divergenza di opinioni in una guerra personale con la conduttrice. «Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro», ha scritto.

La parte più interessante del suo messaggio è arrivata subito dopo, quando ha cercato di spegnere le voci su una presunta rottura professionale. «Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo», ha aggiunto con una punta di ironia.

Infine, Selvaggia Lucarelli ha concluso il proprio intervento con una battuta sul rapporto con l’azienda e sul clima del programma: «Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umoreeeee». Un modo per alleggerire la situazione e dimostrare di non voler alimentare ulteriormente le polemiche.

Insomma, almeno secondo la versione dell’opinionista, non ci sarebbe stato un vero e proprio litigio con Ilary Blasi, ma soltanto un momento di nervosismo nato da una divergenza di vedute e da alcune osservazioni che non avrebbe gradito. Resta però la curiosità di capire se nelle prossime puntate del GF Vip le due torneranno a confrontarsi con la stessa schiettezza oppure se questo episodio lascerà qualche strascico. Una cosa è certa: il rapporto tra la conduttrice e la giornalista promette di regalare ancora momenti interessanti e, considerando il carattere di entrambe, le scintille in studio non sembrano destinate a mancare.