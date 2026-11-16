GF Vip, Valeria Marini e Guendalina Tavassi arrivano allo scontro per il bagno allagato: volano accuse e frecciatine. Cosa è successo

Nuovo scontro nella Casa del GF Vip, dove la convivenza tra i concorrenti continua a essere particolarmente complicata. Questa volta a perdere la pazienza sono state Valeria Marini e Guendalina Tavassi, protagoniste di un acceso battibecco nato per una questione apparentemente banale: le condizioni del bagno. Tutto è successo durante le prime ore della domenica mattina, quando la showgirl stellare, dopo essersi recata in toilette con una certa urgenza, si è ritrovata davanti a una situazione che non ha affatto gradito. Il pavimento era completamente bagnato, il lavandino aveva lasciato acqua dappertutto e, come se non bastasse, mancava anche la carta igienica. Immediata la reazione di Valeria Marini, che ha cominciato a chiedere spiegazioni, facendo riferimento a Guendalina, che aveva utilizzato il bagno poco prima. La concorrente romana, però, non ha gradito le insinuazioni e ha immediatamente respinto le responsabilità, dando vita a un confronto dai toni decisamente accesi. Nel giro di pochi minuti, quello che sembrava un semplice inconveniente domestico si è trasformato nell’ennesima discussione tra due delle protagoniste più divisive di questa edizione. E sui social i telespettatori non hanno perso tempo a commentare la scena, diventata rapidamente uno degli episodi più chiacchierati del GF Vip.

GF Vip: Valeria Marini trova il bagno allagato e punta il dito contro Guendalina

Secondo quanto ricostruito, la discussione è iniziata quando Valeria Marini ha chiesto a Guendalina di lasciarle libero il bagno, spiegando di avere un’urgenza. La showgirl ha poi raccontato di essersi trovata davanti a una situazione decisamente poco piacevole, con il pavimento pieno d’acqua e senza un rotolo di carta igienica a disposizione. Una circostanza che l’ha spinta a commentare ironicamente quanto aveva appena trovato: «Ma chi l’ha fatto il Lago dei Cigni?». Una battuta che, tuttavia, non è stata accolta con particolare divertimento dalla coinquilina.

La tensione è aumentata quando Valeria ha cominciato a chiedere spiegazioni, lasciando intendere che fosse stata proprio Guendalina a lasciare il bagno in quelle condizioni. La concorrente romana, però, ha immediatamente contestato la ricostruzione della showgirl, sostenendo di non essere nemmeno entrata in bagno come lei stava insinuando. Da qui è partito un botta e risposta nel quale entrambe hanno cercato di difendere le proprie ragioni.

«Ti ho chiesto di farmi entrare perché mi è venuta la vescica iper galattica. Non iniziamo a discutere, oggi è domenica, rilassiamoci, non era polemica», ha spiegato Valeria Marini, cercando apparentemente di ridimensionare la situazione. La showgirl ha poi aggiunto di essersi messa a sistemare il bagno proprio perché non voleva lasciare il pavimento bagnato, sottolineando il rischio che qualcuno potesse scivolare.

Ma la questione non si è fermata all’acqua sul pavimento. Tra le contestazioni di Valeria è comparsa anche quella relativa alla carta igienica, che secondo la showgirl sarebbe stata terminata senza essere sostituita. Un dettaglio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente il malumore nella Casa del GF Vip. Guendalina, dal canto suo, non ha voluto assumersi responsabilità per una situazione che riteneva di non aver provocato, mostrando tutta la propria insofferenza per quelle che considerava accuse ingiustificate.

GF Vip: Guendalina Tavassi sbotta, interviene Marina La Rosa

A rendere ancora più movimentato il confronto è stata la reazione di Guendalina Tavassi, che non ha gradito il modo in cui Valeria si è rivolta a lei. La romana ha cercato di spiegare la propria posizione, contestando il fatto di essere stata immediatamente individuata come responsabile del disordine. Secondo la sua versione, infatti, la showgirl avrebbe sollevato una polemica senza avere la certezza di chi avesse lasciato il bagno in quelle condizioni.

«Io mi lavo nel bidet, non nel lavandino», ha precisato Valeria durante il battibecco, cercando di chiarire il proprio comportamento e di allontanare eventuali sospetti sulle condizioni del bagno. La showgirl, armata di secchio e mocio, ha quindi cominciato ad asciugare il pavimento, continuando a invitare la coinquilina a non alzare ulteriormente i toni. «Non voglio discutere, è domenica, stai tranquilla», ha ribadito più volte.

A un certo punto è intervenuta anche Marina La Rosa, che ha cercato di mettere fine alla discussione chiarendo un particolare relativo alla sparizione della carta igienica. La concorrente ha infatti ammesso di aver preso lei il rotolo, togliendo così almeno una parte delle responsabilità che Valeria sembrava voler attribuire a Guendalina. Un intervento che ha contribuito a chiarire l’equivoco, anche se non ha cancellato completamente il malumore tra le due protagoniste.

La vicenda ha mostrato ancora una volta quanto anche le più semplici attività quotidiane possano diventare motivo di scontro nella Casa del GF Vip. La gestione degli spazi comuni, la pulizia e il rispetto dei turni per utilizzare il bagno sono ormai argomenti ricorrenti nelle discussioni tra gli inquilini. E per Valeria Marini e Guendalina Tavassi sembra davvero difficile riuscire a trovare un punto d’incontro.

La showgirl, in particolare, ha più volte manifestato il proprio disappunto per quella che considera una scarsa attenzione alle faccende domestiche. Guendalina, invece, non sembra intenzionata ad accettare richiami o insinuazioni sul proprio comportamento, soprattutto quando ritiene di non avere alcuna responsabilità. Il risultato è un rapporto sempre più complicato, nel quale anche un rotolo di carta igienica può diventare il pretesto per una nuova discussione.

GF Vip: non è la prima lite tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi, tensione sempre più alta

Quello del bagno allagato non è un episodio isolato. Tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi le incomprensioni si trascinano ormai da diverse settimane e hanno coinvolto anche altri concorrenti. Già il 24 ottobre, infatti, le due avevano avuto un acceso confronto proprio per la gestione delle pulizie della toilette. In quell’occasione, Valeria aveva accusato la romana di non occuparsi abbastanza delle faccende domestiche, arrivando a dirle: «Hai mai pulito il bagno tu? Non ti ho mai vista».

Una provocazione alla quale Guendalina aveva risposto senza esitazioni: «Non metto i manifesti quando pulisco». La concorrente aveva spiegato di non avere bisogno di annunciare ogni volta le proprie attività e aveva contestato il modo in cui la showgirl tendeva a sottolineare davanti agli altri il proprio impegno. La discussione aveva coinvolto anche Marina La Rosa, che aveva preso le difese della Tavassi, e Carmen Di Pietro, intervenuta nel tentativo di riportare la calma.

In seguito, Guendalina aveva deciso di passare dalle parole ai fatti, dedicandosi alla pulizia del bagno insieme ad Andreas Müller. Una volta terminato il lavoro, aveva persino girato per la Casa mostrando uno striscione con la scritta: «Ho pulito il bagno». Un gesto ironico che aveva fatto sorridere alcuni coinquilini, ma che non era bastato a chiudere definitivamente la questione con Valeria.

Le tensioni erano poi proseguite anche nei giorni successivi, con nuove accuse e frecciatine. Durante la puntata del 2 novembre, Valeria Marini aveva affrontato nuovamente Guendalina e Marina, accusandole di aver cambiato atteggiamento dopo aver conquistato un posto in finale. La showgirl aveva definito arrogante il comportamento della romana, mentre quest’ultima aveva respinto le critiche, sostenendo che fosse proprio Valeria a provocare per prima le discussioni.

Adesso, con il nuovo episodio del bagno allagato, il rapporto tra le due sembra essere arrivato a un ulteriore punto di rottura. La convivenza forzata e le continue incomprensioni rischiano di rendere ancora più difficile qualsiasi tentativo di riappacificazione. Anche perché, a quanto pare, nessuna delle due sembra intenzionata a fare un passo indietro.

Il pubblico del GF Vip si è immediatamente diviso: c’è chi sostiene Valeria, apprezzando la sua attenzione per l’igiene degli spazi comuni, e chi invece ritiene che la showgirl dovrebbe evitare di rivolgersi continuamente alle coinquiline con osservazioni e rimproveri. Altri telespettatori hanno sottolineato come Guendalina abbia tutto il diritto di difendersi quando viene accusata di qualcosa che sostiene di non aver fatto.

Una cosa è certa: nella Casa del GF Vip la questione del bagno sembra ormai essere diventata una vera e propria saga. E dopo il nuovo battibecco domenicale, resta da capire se Valeria Marini e Guendalina Tavassi riusciranno finalmente a trovare un accordo oppure se assisteremo presto all’ennesimo confronto. Perché, a quanto pare, tra mocio, secchi e rotoli di carta igienica la pace è ancora molto lontana.