Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Parpiglia rompe il silenzio e svela chi avrebbe deciso di mettere fine alla storia e i tentativi di riconciliazione

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe arrivata definitivamente al capolinea. Dopo quasi sei anni insieme, una relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, la convivenza e la nascita del piccolo Kian, emergono nuovi e importanti retroscena sulla presunta separazione di una delle coppie più amate dal pubblico televisivo. A raccontare cosa sarebbe realmente successo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha dedicato un lungo approfondimento alla vicenda, ricostruendo le tappe di una crisi che, secondo la sua versione, andrebbe avanti ormai da diversi mesi. E soprattutto, il giornalista ha individuato chi avrebbe preso la decisione definitiva di interrompere la relazione: sarebbe stata proprio l’influencer a scegliere di mettere un punto alla storia con il compagno. Una ricostruzione che cambia anche la prospettiva sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, comprese quelle relative a presunti tradimenti. Al momento, è importante precisare, né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno confermato pubblicamente la fine della loro relazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la crisi sarebbe iniziata prima dell’Isola dei Famosi

Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, la crisi tra i due non sarebbe esplosa improvvisamente nelle ultime settimane, ma avrebbe radici molto più profonde. Il giornalista sostiene che le difficoltà fossero già presenti quando Pierpaolo Pretelli ha accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi. La lontananza, inizialmente, avrebbe rappresentato un’occasione per entrambi di riflettere sui propri sentimenti e capire se ci fosse ancora la possibilità di recuperare il rapporto. E, almeno in un primo momento, la distanza avrebbe prodotto l’effetto sperato: la mancanza reciproca si sarebbe fatta sentire, spingendo i due a tentare nuovamente di ricucire il legame.

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Tuttavia, sempre stando alla ricostruzione di Parpiglia, il riavvicinamento non sarebbe stato sufficiente a risolvere i problemi che si erano accumulati nel tempo. Il malumore dell’influencer sarebbe progressivamente aumentato e Giulia Salemi avrebbe iniziato a manifestare forti dubbi sui sentimenti che ancora provava nei confronti del compagno. La situazione sarebbe diventata particolarmente delicata durante l’estate trascorsa in Puglia, precisamente a Savelletri. Quello che all’esterno poteva sembrare un periodo di serenità, tra momenti condivisi e apparenti normalità familiari, avrebbe in realtà nascosto una situazione sentimentale molto più complicata.

Parpiglia racconta che proprio in Puglia sarebbe maturata la decisione di chiudere definitivamente la relazione. Il giornalista descrive un periodo caratterizzato da nervosismo e da un malessere che, secondo la sua versione, Giulia Salemi avrebbe manifestato già da tempo. Non si sarebbe quindi trattato di una scelta improvvisa o dettata da un singolo episodio, ma della conclusione di un percorso di riflessione iniziato mesi prima. Una ricostruzione che trova spazio anche nelle precedenti indiscrezioni sulla coppia, che già a settembre era finita al centro dell’attenzione per la presunta decisione di vivere in abitazioni separate.

Parpiglia svela i retroscena: Pierpaolo avrebbe tentato più volte di recuperare il rapporto

Uno degli aspetti più significativi della ricostruzione riguarda il comportamento che avrebbe avuto Pierpaolo Pretelli durante questa fase complicata. Secondo quanto riferito da Parpiglia, sarebbe stato proprio lui a cercare più volte di recuperare la relazione, tentando di ricostruire un equilibrio che, però, sembrava ormai compromesso. I suoi tentativi non avrebbero prodotto i risultati sperati e, davanti alle incertezze della compagna, l’ex velino avrebbe progressivamente preso atto della situazione. Il giornalista sostiene inoltre che alcuni suoi spostamenti e soggiorni a Roma sarebbero stati collegati proprio a questo momento delicato della vita privata.

A rendere ancora più interessante il racconto sono le presunte confidenze che Giulia Salemi avrebbe fatto alle persone più vicine. Parpiglia cita una cerchia ristretta di amici e familiari, tra cui la madre Fariba Tehrani, Mattia Ferrari, Matteo Evandro e il manager Riccardo Palazzolo. A loro, secondo la newsletter, l’influencer avrebbe raccontato che la relazione era ormai finita da tempo, nonostante la situazione continuasse a trascinarsi. Sarebbe stata quindi lei, dopo aver maturato questa consapevolezza, a decidere di dire basta.

Nella sua ricostruzione, il giornalista affronta anche il tema dei presunti tradimenti, escludendo che siano stati questi a determinare la fine della storia. Il ragionamento parte da una recente dichiarazione rilasciata da Giulia Salemi a Leggo durante la presentazione della seconda stagione di The Traitors Italia. In quell’occasione, l’influencer aveva spiegato di non essere stata tradita sentimentalmente, aggiungendo invece di aver subito delusioni in amicizia. Parpiglia interpreta queste parole sostenendo che, per parlare di tradimento all’interno di una coppia, deve esserci ancora una relazione sentimentale in corso. Se invece il rapporto è già terminato, eventuali nuove frequentazioni non possono essere automaticamente considerate un tradimento.

Il giornalista racconta anche di aver provato a contattare Pierpaolo Pretelli per ottenere un’intervista prima della pubblicazione della newsletter. L’ex gieffino avrebbe risposto che avrebbe parlato della proposta con il proprio manager Alex Pacifico, senza però fornire successivamente una risposta definitiva. Un particolare che Parpiglia inserisce nel suo racconto, senza però attribuire al silenzio del conduttore una conferma ufficiale delle indiscrezioni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oggi: il figlio Kian e il nuovo equilibrio familiare

Ma come sarebbero oggi i rapporti tra i due? Secondo la ricostruzione di Gabriele Parpiglia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avrebbero ormai assunto un atteggiamento più simile a quello di due genitori che continuano a condividere responsabilità e affetto per il proprio bambino, senza però vivere più la quotidianità di una coppia. Il piccolo Kian, nato nel gennaio 2025, rappresenta naturalmente il legame più importante tra i due e sarebbe al centro delle loro attenzioni. La fine di una relazione, infatti, non cancellerebbe il percorso familiare costruito insieme né l’impegno di entrambi nei confronti del figlio.

Il giornalista si sofferma anche sulle fotografie pubblicate dal settimanale Chi, che nelle scorse settimane aveva immortalato i due insieme al bambino durante una passeggiata al parco a Milano. Immagini che avevano riacceso le speranze dei fan dei cosiddetti Prelemi, convinti che potesse esserci stato un riavvicinamento sentimentale. Per Parpiglia, invece, quegli scatti non rappresenterebbero necessariamente un ritorno di fiamma, ma semplicemente un momento trascorso insieme da due genitori. La presenza di entrambi accanto a Kian non sarebbe quindi sufficiente per parlare di riconciliazione.

Anche l’assenza di apparizioni pubbliche insieme e la scelta di non condividere più la quotidianità sui social vengono inserite dal giornalista in questo nuovo scenario. Il silenzio dei diretti interessati potrebbe essere interpretato in diversi modi: da una parte potrebbe alimentare le speranze di chi continua a credere in un possibile ritorno, dall’altra potrebbe rappresentare semplicemente il desiderio di proteggere una situazione privata particolarmente delicata. Soprattutto considerando la presenza di un bambino, entrambi potrebbero aver deciso di evitare dichiarazioni pubbliche e di gestire la separazione lontano dalle polemiche.

La storia dei Prelemi era iniziata nel 2020, durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi era entrata nella Casa a reality già iniziato, dopo aver partecipato alla terza edizione del programma, mentre Pierpaolo era diventato uno dei protagonisti della quinta stagione. Tra i due l’intesa era cresciuta progressivamente, fino al primo bacio arrivato alla fine di dicembre. Dopo la conclusione del reality, la relazione era proseguita lontano dalle telecamere, trasformandosi in un progetto di vita condiviso, con una casa insieme e, successivamente, la nascita di Kian.

Adesso, però, il futuro della coppia sembra essere molto diverso da quello immaginato dai loro sostenitori. Le rivelazioni di Parpiglia raccontano di una decisione che sarebbe maturata soprattutto da parte di Giulia Salemi, mentre Pierpaolo Pretelli avrebbe cercato più volte di salvare il rapporto. Resta comunque da sottolineare che si tratta di una ricostruzione giornalistica e che, fino a questo momento, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per confermare la separazione. Per i fan dei Prelemi, dunque, rimangono ancora molti interrogativi, mentre l’ipotesi di una rottura definitiva continua ad alimentare il gossip.