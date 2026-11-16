“Impara a succhiarli come faccio io”. L’invito volgare di Wanda Nara alla fidanzata di Icardi

Nuovo capitolo, decisamente esplosivo, nella guerra senza esclusione di colpi tra Wanda Nara e China Suárez, attuale compagna di Mauro Icardi. Questa volta a far discutere sono alcuni messaggi pubblicati dalla showgirl argentina nelle sue storie Instagram, nei quali si è rivolta direttamente all’attrice utilizzando espressioni estremamente volgari e attacchi personali. Tra le frasi più forti, una in particolare ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico: «Impara a fare pompini come faccio io, magari così ti andrà meglio». Parole che hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando ulteriormente una vicenda sentimentale e familiare che da anni occupa le pagine della cronaca rosa argentina e internazionale. Wanda Nara ha accompagnato le provocazioni con una lunga serie di accuse rivolte alla nuova compagna del suo ex marito, tirando in ballo anche questioni economiche, immobiliari e familiari. Nel suo sfogo non sono mancati riferimenti al passato trascorso accanto al calciatore, ai figli e alla famosa abitazione di Nordelta, diventata uno dei simboli della separazione. Una vera e propria escalation che arriva dopo un acceso confronto tra le due donne, documentato da un video diventato virale sui social. E mentre China Suárez ha risposto pubblicamente alle provocazioni, il nome di Icardi è tornato inevitabilmente al centro di una delle rivalità più chiacchierate dello spettacolo argentino.

Wanda Nara contro China Suárez: la frase volgare e gli attacchi social

Tutto è iniziato con una nuova serie di messaggi pubblicati da Wanda Nara sul proprio profilo Instagram. La conduttrice argentina ha deciso di rispondere alle dichiarazioni della nuova compagna di Icardi, accusandola di aver costruito parte della propria situazione economica grazie ai rapporti con uomini facoltosi. Nel suo lungo sfogo, la showgirl ha fatto riferimento anche alla precedente relazione di China con l’attore cileno Benjamín Vicuña, sostenendo che l’attrice avrebbe ottenuto vantaggi economici attraverso quella storia. Si tratta, naturalmente, di accuse formulate dalla stessa Nara, che non possono essere considerate fatti accertati.

Il passaggio che ha provocato maggiore clamore è però quello nel quale Wanda Nara si è lasciata andare a un commento particolarmente esplicito sulle capacità sessuali. «Impara a fare pompini come faccio io, magari così ti andrà meglio», ha scritto rivolgendosi direttamente alla rivale. La frase è stata accompagnata da ulteriori considerazioni sul proprio passato sentimentale e sul rapporto costruito in dodici anni accanto al calciatore argentino. Secondo la versione della conduttrice, sarebbe stato proprio il suo contributo a permettere alla famiglia di raggiungere una determinata condizione economica.

Ma lo sfogo non si è fermato alla provocazione sessuale. Wanda Nara ha accusato China di essere rimasta in silenzio davanti a situazioni familiari delicate, utilizzando espressioni molto dure anche nei confronti del suo atteggiamento nei confronti dell’attuale compagno. «Il mio talento mi ha permesso di tenere i miei figli lontani dalla violenza. Tu, invece, continui a stare zitta, sottomessa e devota al tuo uomo», ha scritto, aggiungendo ulteriori riferimenti ai figli dell’attrice.

In un altro passaggio, la showgirl ha invitato la rivale a mostrare il video integrale del confronto avvenuto a Nordelta, sostenendo che le immagini circolate sarebbero incomplete. Ha inoltre contestato il ruolo assunto da China in alcune vicende riguardanti i figli suoi e di Icardi, accusandola di intervenire in situazioni alle quali, secondo la sua ricostruzione, non avrebbe assistito direttamente. Parole pesantissime, che hanno trasformato una discussione già particolarmente accesa in un nuovo scontro pubblico.

Wanda Nara tira in ballo Icardi e la casa di Nordelta: cosa è successo

Per comprendere l’origine di questa nuova polemica bisogna tornare a venerdì 6 novembre, quando Wanda Nara si è recata nella proprietà di Nordelta conosciuta come la Casa dei Sogni. Si tratta dell’abitazione che in passato la conduttrice aveva immaginato come il luogo nel quale costruire il proprio futuro familiare insieme a Icardi e ai loro figli. Dopo la separazione, però, la situazione è cambiata e nella villa si sono stabiliti il calciatore e la sua nuova compagna, China Suárez.

La visita di Wanda Nara era legata alla necessità di andare a prendere una delle figlie. L’incontro si sarebbe però trasformato in un acceso confronto con l’attrice, che avrebbe registrato parte della discussione con il proprio cellulare. Le immagini sono successivamente arrivate al programma argentino Puro Show e sono state diffuse il 13 novembre, mostrando alcuni momenti particolarmente tesi tra le due donne.

Nel filmato si sentono insulti e minacce rivolti da Wanda Nara alla nuova compagna del suo ex marito. Tra le espressioni pronunciate dalla conduttrice compaiono «morta di fame» e «prostituta», accompagnate da una minaccia di aggredirla fisicamente. China, dal canto suo, ha risposto alle provocazioni senza sottrarsi al confronto. La diffusione della registrazione ha provocato una nuova ondata di commenti e reazioni, riportando al centro dell’attenzione il conflitto tra le due donne.

La conduttrice, dopo aver visto circolare le immagini, ha contestato il contenuto del filmato, sostenendo che fosse stato tagliato e che mancassero alcuni passaggi importanti. «Faltan frases, editaste. Dije más cosas», ha scritto sui social, spiegando che la propria reazione sarebbe stata legata a una situazione riguardante i figli. Wanda Nara ha quindi ribadito di non aver reagito soltanto per questioni personali, ma di essersi sentita provocata da quanto sarebbe accaduto durante la permanenza delle bambine nella casa del padre.

Anche la vicenda giudiziaria legata alla separazione da Icardi continua a fare da sfondo a questa rivalità. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la visita a Nordelta sarebbe stata accompagnata da un intervento delle forze dell’ordine e da una denuncia per presunte lesioni nei confronti del calciatore, che ha negato le accuse di violenza. La situazione resta quindi particolarmente delicata, soprattutto perché coinvolge anche i figli della coppia e questioni che dovranno essere affrontate nelle sedi opportune.

Wanda Nara, la risposta di China Suárez e la nuova guerra con l’ex marito

Dopo le pesanti dichiarazioni di Wanda Nara, China Suárez ha deciso di rispondere attraverso una serie di storie Instagram. L’attrice ha pubblicato anche un’immagine pubblicitaria risalente alla propria infanzia, ricordando di aver iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto piccola. Un modo per rivendicare il proprio percorso professionale e respingere le insinuazioni relative alla sua carriera e alla sua situazione economica.

«Io riempivo il Gran Rex mentre altre diventavano famose facendo pompini e mettendosi le mutande di un uomo sposato», ha scritto China, utilizzando a sua volta parole estremamente provocatorie. Il riferimento alla frase pubblicata poco prima dalla sua rivale è apparso evidente e ha contribuito ad alimentare ulteriormente lo scontro. L’attrice ha poi rivendicato di essersi costruita una carriera lavorando fin dall’età di sei anni, dichiarando di non avere nulla da invidiare alla conduttrice.

La risposta non si è limitata alla questione professionale. China ha anche fatto riferimento alla propria serenità personale e alla situazione familiare, lanciando altre frecciate alla donna che per dodici anni è stata accanto a Icardi. «Io sono milionaria, ma nella vita», ha scritto, aggiungendo di poter appoggiare tranquillamente la testa sul cuscino ogni sera. Una replica che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower e che ha trasformato la vicenda in un vero e proprio botta e risposta pubblico.

Dal canto suo, Wanda Nara è tornata a parlare anche della casa di Nordelta, sostenendo di possedere ancora una quota del 50% e rivendicando il proprio contributo economico durante gli anni trascorsi insieme al calciatore. «Io ho il 50% perché con me sono diventati milionari», ha scritto, aggiungendo che China dovrebbe occuparsi della proprietà e mantenerla in ordine. La conduttrice ha inoltre accusato la nuova compagna di vivere grazie al denaro guadagnato durante la sua relazione con il calciatore.

Nel lungo messaggio, Wanda Nara ha anche sostenuto che Icardi starebbe utilizzando la sua attuale compagna per alimentare ulteriormente il conflitto sui social. Secondo la sua ricostruzione, l’attrice sarebbe stata coinvolta nella vicenda per riportare continuamente l’attenzione sulla sua persona e sul passato sentimentale del calciatore. «Sono stata per 12 anni accanto all’uomo al quale adesso sei così devota», ha ricordato, prima di concludere con un ulteriore attacco.

La situazione, insomma, è tutt’altro che vicina a una soluzione. Da una parte Wanda Nara continua a rivendicare il proprio passato accanto al calciatore e il ruolo avuto nella costruzione della famiglia; dall’altra China Suárez difende la propria carriera e la relazione con il giocatore. Nel mezzo rimane Icardi, il cui nome continua a essere protagonista di una vicenda che sembra non conoscere tregua. Dopo il video di Nordelta, gli insulti e le pesanti dichiarazioni pubblicate su Instagram, resta da capire se arriveranno ulteriori repliche o se lo scontro proseguirà anche nelle sedi giudiziarie. Per il momento, una cosa è certa: la rivalità tra le due donne è tornata a infiammare il gossip internazionale.