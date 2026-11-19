Isobel Kinnear e Samurai Jay escono allo scoperto: la ballerina pubblica una foto insieme al cantante e un dettaglio non lascia più dubbi

Dopo settimane di indiscrezioni, avvistamenti e dichiarazioni che avevano lasciato intendere qualcosa senza mai arrivare a una conferma esplicita, Isobel Kinnear e Samurai Jay sembrano aver deciso di non nascondersi più. A rompere il silenzio, questa volta, è stata proprio la ballerina australiana, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram una fotografia destinata a far impazzire gli appassionati di gossip. Nello scatto compare insieme a un ragazzo, il cui volto non viene mostrato, ma che presenta alcuni dettagli fisici immediatamente riconducibili al cantante napoletano. In particolare, a catturare l’attenzione sono i tatuaggi, che hanno permesso ai fan di riconoscere senza troppe difficoltà Gennaro Amatore, questo il vero nome dell’artista conosciuto come Samurai Jay. Nessuna dichiarazione romantica, nessuna dedica esplicita e nemmeno un annuncio ufficiale: a parlare è semplicemente un’immagine, che sembra però rappresentare un importante passo avanti nella gestione pubblica della loro frequentazione. Una scelta che arriva dopo mesi durante i quali entrambi avevano preferito mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata.

Isobel Kinnear e Samurai Jay, la foto social che mette fine alle indiscrezioni

La fotografia pubblicata da Isobel Kinnear ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti. Il particolare che non è sfuggito ai più attenti riguarda proprio i tatuaggi della persona immortalata accanto alla ballerina, riconducibili a quelli di Samurai Jay. Il cantante non mostra il viso e la fotografia non è accompagnata da una dichiarazione che ufficializzi apertamente il rapporto, ma gli indizi sembrano ormai piuttosto eloquenti. Dopo aver mantenuto il massimo riserbo per settimane, la ballerina avrebbe dunque scelto di condividere con i propri follower un piccolo frammento della sua nuova quotidianità sentimentale.

Non si tratta, del resto, del primo indizio sulla possibile relazione. Le voci avevano iniziato a circolare già a settembre, quando il settimanale Chi aveva pubblicato alcune fotografie che ritraevano i due insieme a Milano. Era il 15 settembre e Samurai Jay si trovava in Piazza Liberty per un’esibizione all’Apple Store. Al termine dello showcase, Isobel Kinnear lo aveva raggiunto nei pressi del palco, accogliendolo con un abbraccio particolarmente affettuoso. Successivamente, i due si erano allontanati insieme, mano nella mano, mostrando una complicità che aveva immediatamente alimentato le ipotesi su una possibile frequentazione.

Quelle immagini avevano fatto rapidamente il giro dei siti di cronaca rosa, ma nessuno dei diretti interessati aveva voluto commentarle. La nuova fotografia rappresenta quindi un indizio decisamente più significativo rispetto ai precedenti avvistamenti. Anche se manca ancora una dichiarazione esplicita, la scelta di condividere uno scatto di coppia, rendendo riconoscibile il cantante attraverso i suoi tatuaggi, sembra indicare una maggiore apertura nei confronti del pubblico. Una sorta di conferma indiretta, arrivata senza bisogno di proclami o annunci ufficiali.

Samurai Jay a Verissimo: “Sto con una persona che mi fa stare bene”

Un altro tassello importante nella ricostruzione di questa storia era arrivato qualche settimana fa, quando Samurai Jay era stato ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nel corso dell’intervista, il cantante aveva parlato anche della propria situazione sentimentale, sorprendendo il pubblico con una confessione piuttosto chiara. «In questo momento sto bene. Sto con una persona che mi fa stare bene, mi rende felice», aveva raccontato, confermando di non essere più single.

L’artista aveva spiegato che inizialmente non pensava di intraprendere una nuova relazione, soprattutto considerando il periodo particolarmente intenso dal punto di vista professionale. «Credevo di rimanere single per un po’ con questi ritmi, invece le cose succedono. Piano piano si fa tutto. Sono molto felice», aveva aggiunto. Pur senza pronunciare il nome della persona che aveva al proprio fianco, le sue parole avevano inevitabilmente rafforzato le indiscrezioni sulla frequentazione con Isobel Kinnear.

La coincidenza tra gli avvistamenti milanesi, le dichiarazioni televisive e la nuova fotografia pubblicata dalla ballerina sembra ora comporre un quadro decisamente più chiaro. Isobel Kinnear e il cantante, infatti, avrebbero iniziato a frequentarsi già da qualche mese, scegliendo inizialmente di proteggere il rapporto dalla curiosità mediatica. Una riservatezza comprensibile, soprattutto considerando la popolarità raggiunta da entrambi negli ultimi anni. La ballerina è diventata un volto molto amato dal pubblico televisivo grazie ad Amici, mentre Samurai Jay ha vissuto un 2026 particolarmente fortunato grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ossessione, diventato uno dei tormentoni della stagione.

Isobel Kinnear, dal passato con Cricca al nuovo amore: chi è il cantante

Per Isobel Kinnear si tratta del primo legame sentimentale che emerge con una certa evidenza dopo la fine della relazione con Cricca, conosciuto durante la partecipazione ad Amici 22. I due avevano vissuto una storia d’amore proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi, conquistando l’affetto di numerosi telespettatori. La relazione era proseguita anche dopo la conclusione del talent, lontano dalle telecamere, prima di arrivare alla rottura.

Successivamente il nome della ballerina era stato accostato a quello di Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ma le indiscrezioni su una possibile frequentazione non avevano mai trovato una conferma ufficiale. Lo scorso marzo, inoltre, Isobel Kinnear aveva dichiarato di essere single e di stare bene anche da sola. Una posizione che rende ancora più interessante questa nuova fase della sua vita privata, arrivata mentre la sua carriera televisiva continua a crescere.

Dopo il successo ad Amici, dove è tornata anche nel ruolo di professionista, la ballerina ha infatti intrapreso un nuovo percorso professionale approdando alla conduzione di Caduta Libera, al fianco di Max Giusti. Un’esperienza importante che le ha permesso di mostrare al pubblico una dimensione diversa rispetto a quella prettamente legata alla danza. Anche Samurai Jay, dal canto suo, sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Il cantante napoletano, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha raggiunto una grande popolarità grazie a Ossessione, presentata a Sanremo 2026 e diventata una hit che ha accompagnato l’estate.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’artista aveva sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato. In passato il suo nome era stato accostato a quello della conduttrice radiofonica Ema Stokholma, ma le indiscrezioni su un possibile flirt erano state smentite. Adesso, invece, sembra esserci qualcosa di decisamente più concreto con Isobel Kinnear. La fotografia pubblicata sui social potrebbe rappresentare il primo vero passo verso l’ufficializzazione della coppia, anche se entrambi sembrano intenzionati a vivere questa storia senza esporsi eccessivamente. Per i fan, comunque, gli indizi sembrano ormai sufficienti: dopo gli abbracci a Milano e le parole pronunciate a Verissimo, è arrivato anche lo scatto che tutti aspettavano. E chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare una conferma ancora più esplicita da parte dei due protagonisti.