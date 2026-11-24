Aria di cambiamenti su Canale 5. In vista delle festività natalizie, La Ruota della Fortuna si prepara a rinnovarsi con una serie di novità che coinvolgeranno il gioco, i premi e persino l’ingresso in studio di Samira Lui. A dare l’annuncio è stato direttamente Gerry Scotti, durante la puntata di domenica 22 novembre, anticipando alcune sorprese destinate a debuttare già dal giorno successivo. La principale riguarda l’arrivo di una nuova manche chiamata Corsa ai regali, pensata per accompagnare i telespettatori verso il Natale e offrire ogni sera qualche suggerimento originale per gli acquisti delle feste. Ma non sarà l’unico cambiamento: il conduttore ha infatti anticipato anche l’introduzione di due nuovi superpremi, mentre Samira avrà uno stacchetto musicale tutto nuovo. Insomma, il celebre quiz di Canale 5 cambia veste e si prepara a vivere un periodo particolarmente speciale, cercando di sorprendere ancora una volta il pubblico che ogni sera segue con affetto il programma. Una trasformazione che arriva proprio mentre cresce l’attesa per il Natale e che potrebbe rendere ancora più imprevedibili le prossime puntate.

La Ruota della Fortuna, arriva Corsa ai regali: Gerry Scotti annuncia la nuova manche

La prima grande novità riguarda proprio il meccanismo del programma. Durante la puntata del 22 novembre, Gerry Scotti ha colto l’occasione per anticipare il cambiamento, partendo da una frase comparsa sul tabellone: «Il tempo vola, tra un po’ è già Natale». Un assist perfetto per il conduttore, che ha immediatamente spostato l’attenzione sulle festività ormai sempre più vicine e sulla necessità di cominciare a pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Dopo aver fatto riferimento alle vetrine dei negozi già addobbate, Scotti ha annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova manche: «Salutiamo le Chiacchiere da bar, domani arriverà un’altra manche, che si chiama Corsa ai regali. Ogni giorno vi suggeriremo un regalo originale per il vostro Natale, mi sembra una bella idea». Una comunicazione che ha immediatamente incuriosito il pubblico, soprattutto perché introduce un elemento completamente nuovo nella struttura delle puntate.

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Corsa ai regali prenderà quindi il posto di Chiacchiere da bar, una delle manche tematiche che hanno accompagnato il quiz nelle ultime settimane. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre quotidianamente un’idea regalo originale, offrendo ai telespettatori qualche spunto per affrontare uno degli appuntamenti più complicati del periodo natalizio: trovare il pensiero giusto per amici, parenti e persone care. Non sono stati ancora illustrati tutti i dettagli del funzionamento della prova, né è stato chiarito se i suggerimenti proposti avranno un collegamento diretto con i premi destinati ai concorrenti. La novità, almeno per come è stata presentata, punta soprattutto a rendere il programma ancora più vicino alla quotidianità del pubblico, sfruttando l’atmosfera delle feste per introdurre contenuti diversi.

Anche Samira Lui ha accolto con entusiasmo la proposta del conduttore, riconoscendo quanto possa essere complicato individuare il regalo perfetto. «Sì, perché le idee mancano sempre quando si tratta di fare i regali», ha commentato la showgirl, trovando immediatamente il consenso di chi probabilmente si ritrova ogni anno a pochi giorni dal Natale senza sapere cosa acquistare. La nuova manche, dunque, non sarà soltanto un cambiamento televisivo, ma anche un piccolo appuntamento quotidiano con il clima natalizio. Un modo per rendere ancora più riconoscibile questa fase della stagione e accompagnare il pubblico verso le festività con una formula diversa dal solito.

Gerry Scotti annuncia due superpremi e un nuovo stacchetto per Samira Lui

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso dello stesso annuncio, Gerry Scotti ha anticipato che dal 23 novembre arriveranno anche due nuovi superpremi, destinati ad arricchire ulteriormente la competizione tra i concorrenti. Una notizia che ha inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati, abituati a seguire con grande attenzione le sfide finali e soprattutto la Ruota delle Meraviglie, il momento in cui i campioni possono conquistare i premi più importanti. Per il momento, tuttavia, il conduttore non ha fornito indicazioni precise sul valore dei due superpremi e sulle modalità con cui sarà possibile aggiudicarseli. Non è stato quindi ancora chiarito se saranno collegati alla nuova manche natalizia oppure se rappresenteranno un’ulteriore opportunità all’interno del meccanismo generale della trasmissione.

L’introduzione di questi premi arriva dopo alcune anticipazioni che lo stesso Scotti aveva fatto nelle settimane precedenti, parlando di possibili cambiamenti nel finale del programma. Il conduttore aveva infatti lasciato intendere che la fase conclusiva avrebbe potuto riservare nuove sorprese, con buste dai valori differenti e una maggiore imprevedibilità nella scelta finale. L’arrivo dei due superpremi sembra quindi inserirsi in un percorso di rinnovamento più ampio, pensato per rendere ancora più avvincente la sfida e aumentare la suspense fino all’ultimo momento. Del resto, proprio le vincite importanti e i colpi di scena rappresentano alcuni degli elementi che maggiormente coinvolgono il pubblico, soprattutto quando un concorrente riesce a ribaltare una partita che sembrava ormai compromessa.

Un’altra novità riguarderà direttamente Samira Lui, ormai diventata una presenza centrale nello studio insieme al conduttore. La showgirl avrà infatti un nuovo stacchetto musicale per il suo ingresso, che andrà a sostituire quello sulle note di Malibù di Sangiovanni, utilizzato fino alla puntata del 22 novembre. Anche in questo caso, Scotti ha preferito stuzzicare la curiosità dei telespettatori senza anticipare quale sarà la nuova canzone scelta per accompagnare Samira sulle scale dello studio. La diretta interessata, quando ha scoperto che ci sarebbero state modifiche anche per lei, ha reagito con entusiasmo, rispondendo al conduttore con un divertito: «Domani scintille». Una piccola anticipazione che ha contribuito ad aumentare l’attesa per il debutto delle novità.

La Ruota della Fortuna si prepara al Natale: il precedente dello scorso anno

Il rinnovamento natalizio non rappresenta una prima assoluta per il programma. Già nel 2025, infatti, la trasmissione aveva deciso di introdurre alcune modifiche per celebrare il periodo delle festività, proponendo una manche speciale chiamata La Ruota delle Feste. L’iniziativa era partita il 7 dicembre ed era rimasta in programmazione fino all’Epifania, accompagnando il pubblico durante tutto il periodo natalizio. In quell’occasione, le manche erano state dedicate alle tradizioni, alle curiosità e alle usanze legate al Natale in diverse parti del mondo, con un’impostazione pensata per rendere ancora più festosa l’atmosfera dello studio. Anche la musica aveva avuto un ruolo importante, con brani natalizi inseriti nei momenti dedicati alla band e alle esibizioni.

Per il 2026, invece, la produzione ha scelto una strada differente. Corsa ai regali non sarà infatti una manche incentrata esclusivamente sulle tradizioni natalizie, ma punterà soprattutto a suggerire idee concrete per gli acquisti delle feste. Una formula che potrebbe coinvolgere un pubblico ancora più ampio, considerando quanto il tema dei regali sia sentito in questo periodo dell’anno. L’idea di proporre ogni giorno un suggerimento originale potrebbe inoltre diventare un appuntamento particolarmente apprezzato da chi segue abitualmente il quiz e cerca anche qualche spunto per organizzare il proprio Natale.

Il cambiamento arriva in una fase importante per Canale 5, con il programma che continua a rappresentare uno degli appuntamenti di punta dell’access prime time. La trasmissione si confronta quotidianamente con Affari Tuoi, il gioco condotto da Stefano De Martino su Rai 1, in una sfida televisiva che mantiene alta l’attenzione sui risultati d’ascolto e sulle strategie delle rispettive reti. Rinnovare alcune manche, introdurre nuovi premi e modificare gli elementi musicali dello studio rappresenta quindi anche un modo per mantenere viva la curiosità dei telespettatori, evitando che il meccanismo del quiz diventi troppo prevedibile.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta alle prossime puntate e alla scoperta dei dettagli delle novità annunciate. Quali saranno i due superpremi? Quale canzone accompagnerà il nuovo ingresso di Samira Lui? E soprattutto, quali idee originali verranno proposte ogni sera con Corsa ai regali? La Ruota della Fortuna si prepara così a entrare ufficialmente nell’atmosfera natalizia, con Gerry Scotti pronto a guidare il pubblico attraverso una stagione di cambiamenti e nuove sorprese. Una cosa è certa: quest’anno il Natale arriverà anche tra lettere, tabelloni, concorrenti e grandi vincite.