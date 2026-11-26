Nuova opportunità professionale in arrivo per Megan Ria. Dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, la ballerina potrebbe essere pronta a tornare sul piccolo schermo con un ruolo decisamente diverso, questa volta accanto a una delle conduttrici più popolari di Mediaset. Il suo nome sarebbe infatti quello scelto per affiancare Ilary Blasi nella nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto!, lo storico game show che si prepara a tornare su Canale 5 dopo tanti anni di assenza. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela sulle pagine di Dagospia, con una notizia che ha sorpreso gli appassionati di televisione e di gossip. Stando a quanto riportato dal giornalista, Megan Ria avrebbe conquistato un posto nel cast della trasmissione, prendendo il posto delle due assistenti inizialmente individuate per il programma. Si tratterebbe di un’importante occasione per la giovane artista, che dopo essersi fatta conoscere attraverso Amici e Pechino Express ha raggiunto una popolarità ancora maggiore grazie alla sua recente partecipazione al reality di Canale 5. Per lei, dunque, potrebbe aprirsi una nuova fase professionale, con la possibilità di lavorare stabilmente in uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva.

Megan Ria a Ok, il prezzo è giusto!: salta il progetto iniziale, arriva la svolta

Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, Megan Ria sarebbe destinata a ricoprire il ruolo di assistente all’interno di Ok, il prezzo è giusto!, affiancando direttamente Ilary Blasi. La notizia rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena, considerando che soltanto il giorno precedente erano stati diffusi i nomi delle due modelle che avrebbero dovuto accompagnare la conduttrice nella nuova avventura televisiva. Si trattava di Lisa Bassi e Miriana D’Agostino, indicate inizialmente come le nuove assistenti dello storico quiz. Tuttavia, secondo la nuova indiscrezione, i piani sarebbero cambiati e a ottenere il posto sarebbe stata proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

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Nel dettaglio, Megan Ria dovrebbe occuparsi di mostrare ai concorrenti i premi messi in palio durante le varie manche, contribuendo anche a ricreare una delle atmosfere più riconoscibili della trasmissione. Il riferimento è naturalmente al celebre tormentone «Cento, cento, cento», diventato negli anni uno dei simboli del programma. Per la ballerina si tratterebbe di un ruolo che le permetterebbe di mettere nuovamente in mostra la propria presenza scenica, sfruttando anche le competenze maturate nel mondo della danza e dell’intrattenimento televisivo. Nell’indiscrezione di Candela, inoltre, non è mancata una battuta ironica su Elodie, artista con cui la giovane ha condiviso in passato alcune esperienze professionali nel corpo di ballo.

La notizia, al momento, resta un’indiscrezione giornalistica e non è stata accompagnata da un annuncio ufficiale di Mediaset sul nuovo incarico della ballerina. Resta quindi da capire se la composizione del cast sarà effettivamente quella anticipata da Dagospia. Una cosa, però, è certa: l’eventuale scelta di Megan Ria confermerebbe la volontà di valorizzare un volto giovane e già conosciuto dal pubblico televisivo. Dopo l’esperienza nel reality, infatti, la ballerina potrebbe sfruttare la nuova visibilità conquistata per consolidare la propria presenza nel mondo dello spettacolo. E la possibilità di lavorare al fianco di Ilary Blasi rappresenterebbe sicuramente un’occasione importante.

Megan Ria, dalla scuola di Amici al Grande Fratello Vip: la carriera della ballerina

Per Megan Ria non si tratterebbe certamente del primo incontro con il mondo della televisione. Nonostante la giovane età, la ballerina vanta già diverse esperienze professionali e un percorso artistico iniziato quando era ancora molto piccola. La sua notorietà è cresciuta soprattutto nel 2022, quando è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, partecipando alla ventiduesima edizione del talent show. Durante il programma ha avuto modo di dimostrare le proprie capacità nella danza, conquistando anche l’accesso alla fase del Serale sotto la guida del maestro Emanuel Lo. Un’esperienza importante per la sua formazione, che le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico molto più ampio e di entrare nel panorama dei giovani talenti televisivi.

Dopo Amici, Megan Ria ha continuato a lavorare nel settore dello spettacolo, prendendo parte a diverse produzioni televisive e musicali. Nel suo curriculum figurano esperienze nel corpo di ballo di Battiti Live e Il cantante mascherato, oltre alla partecipazione a videoclip musicali di artisti molto conosciuti. Tra queste spicca anche la collaborazione con Elodie per il video di Tribale. Nel 2024 è arrivata un’altra importante esperienza televisiva con Pechino Express, dove ha partecipato in coppia con Maddalena Svevi, anche lei proveniente dal mondo della danza. Le due hanno formato la squadra delle Ballerine, affrontando un viaggio ricco di prove, difficoltà e avventure.

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha rappresentato però un’esperienza differente rispetto a quelle precedenti. Entrando nella Casa, Megan Ria ha avuto l’opportunità di raccontarsi anche al di fuori della propria professione, mostrando al pubblico aspetti più personali del suo carattere. Durante il reality si è ritrovata al centro di diverse dinamiche, confrontandosi con gli altri concorrenti e facendo parlare di sé anche per la vicinanza ad Alessandro Varsi. La loro frequentazione è stata una delle storie sentimentali più seguite dell’edizione e, dopo l’uscita dal programma, la ballerina ha avuto modo di raccontare a Verissimo come fosse nata questa affinità.

Proprio nello studio di Silvia Toffanin, Megan Ria aveva spiegato di voler essere conosciuta soprattutto per il proprio lavoro, senza lasciare che le vicende sentimentali e le indiscrezioni prendessero il sopravvento sulla sua carriera. «Vorrei che il mio lavoro parlasse prima di tutti i gossip», aveva dichiarato. Una posizione che assume un significato particolare alla luce della nuova indiscrezione: il possibile ingresso nel cast di Ok, il prezzo è giusto! potrebbe infatti rappresentare un’occasione concreta per tornare a concentrarsi sulla propria attività artistica e televisiva.

Ok, il prezzo è giusto! torna con Ilary Blasi: quando inizia e cosa sappiamo

Intanto, il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! è ormai ufficiale. Dopo venticinque anni di assenza, lo storico game show si prepara a tornare nel preserale di Canale 5 a partire da lunedì 7 dicembre 2026. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, chiamata a raccogliere un’eredità televisiva importante, legata soprattutto alla lunga esperienza di Iva Zanicchi. Il programma andrà in onda quotidianamente, dal lunedì alla domenica, con una formula che punta a riportare sul piccolo schermo uno dei format più amati dal pubblico italiano.

Il meccanismo resterà quello che ha reso celebre la trasmissione: i concorrenti dovranno indovinare il prezzo di diversi prodotti, dagli oggetti di uso quotidiano agli articoli più costosi, cercando di avvicinarsi il più possibile al valore reale senza superarlo. Non mancheranno naturalmente i premi, le sfide e il coinvolgimento del pubblico da casa, che potrà divertirsi a indovinare i prezzi insieme ai partecipanti. Il ritorno del programma è stato confermato anche dall’ANSA, che ha ricordato come il celebre format abbia accompagnato intere generazioni, diventando un vero fenomeno di costume soprattutto grazie alla conduzione di Iva Zanicchi tra il 1987 e il 2000.

Per Ilary Blasi si tratta di una nuova sfida professionale, lontana dalle dinamiche dei reality show che hanno caratterizzato buona parte della sua carriera televisiva. La conduttrice dovrà infatti confrontarsi con un format storico, mantenendone gli elementi più riconoscibili ma cercando allo stesso tempo di renderlo adatto al pubblico di oggi. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe inserirsi Megan Ria, con un ruolo pensato per accompagnare le diverse fasi del gioco e contribuire allo spettacolo in studio.

Se l’indiscrezione venisse confermata, per Megan Ria sarebbe un passaggio significativo: dalla scuola di Maria De Filippi alla partecipazione a Pechino Express, fino alla recente esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, la giovane avrebbe ora la possibilità di entrare in un’altra produzione di punta di Canale 5. L’eventuale collaborazione con Ilary Blasi potrebbe inoltre rappresentare un’occasione per farsi conoscere da una fascia di pubblico diversa rispetto a quella che l’ha seguita nei reality e nei talent show. Non resta quindi che attendere ulteriori conferme per capire se sarà davvero lei la nuova assistente del game show. Nel frattempo, il suo nome è già finito al centro dell’attenzione e questa possibile svolta televisiva promette di far parlare ancora di sé.