Michelle Hunziker non è comparsa alle ultime puntate di Ballando con le Stelle, il talent show di Canale 5, dove avrebbe dovuto sostenere la figlia Aurora Ramazzotti. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale, la conduttrice sarebbe stata esclusa per decisione di Mediaset.

Il presunto veto di Mediaset

Parpiglia ha scritto che “doveva essere la serata di una madre in platea”: una clip con madre e figlia, una sorpresa, un audio o un videomessaggio. “Non lo è stata”, ha aggiunto, specificando che “è arrivato uno stop” e che “lo stop porta la firma di Mediaset”. L’autore descrive la situazione come “una porta chiusa dall’alto”.

“È arrivato uno stop. E lo stop porta la firma di Mediaset. Una porta chiusa dall’alto. È la notizia della serata.” – Gabriele Parpiglia, Quotidiano Nazionale

La notizia appare credibile perché Michelle Hunziker è una figura in esclusiva per Mediaset e, nell’attuale stagione, ha condotto tre programmi su Canale 5: Battiti Live Spring, Pooh 60 e SuperKaraoke. Tuttavia, la fonte non fornisce conferme ufficiali da parte del network.

Il ruolo di Michelle nel programma e la famiglia Ramazzotti

Durante la nona puntata, Aurora Ramazzotti ha raccontato al pubblico la composizione della sua famiglia allargata, descrivendola come un “punto d’incontro” tra due mondi. Ha citato i fratelli da parte di padre (Raffaela Maria, 15, e Gabrio Tullio, 11) e da parte di madre (Sole, 13, e Celeste, 11), sottolineando il legame speciale che ha con loro, più simile a quello di una zia che a quello di una sorella.

Nel frattempo, il marito di Aurora, Goffredo Cerza, è spesso presente in studio per sostenerla, e si ipotizza che nella prossima puntata possa comparire anche Eros Ramazzotti, il padre di Aurora, per una sorpresa dedicata al prossimo ballo della figlia.

Cosa ci aspettiamo per le prossime puntate

Se il veto di Mediaset dovesse confermarsi, la madre di Aurora non potrà partecipare né in studio né tramite registrazioni. Il pubblico, già sensibile al legame madre-figlia, potrebbe reagire con delusione, soprattutto perché la presenza di Michelle sarebbe stata una scena emotiva per la trasmissione.

Altri concorrenti, come Francesca Fialdini o Simona Ventura, hanno già acceso dibattiti accesi nelle puntate recenti, dimostrando che il programma rimane un punto focale di discussioni televisive.

Rimane da vedere se Mediaset rivedrà la sua decisione o se la famiglia Ramazzotti troverà un’alternativa per coinvolgere la madre. Per ora, la conduttrice rimane assente, ma la tensione attorno al veto potrebbe alimentare ulteriori speculazioni nei giorni successivi.

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