Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo sportivo italiano. È morta improvvisamente, all’età di 53 anni, Elena Buccianti, moglie del noto giornalista e opinionista televisivo Paolo Condò. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata durante una diretta di Sky Sport, dove i colleghi hanno voluto dedicare un momento alla donna e manifestare pubblicamente la propria vicinanza al giornalista e ai suoi familiari. Una notizia drammatica, arrivata inaspettatamente e che ha lasciato sgomenti non soltanto i professionisti che lavorano quotidianamente al suo fianco, ma anche il mondo dello sport e del calcio italiano, nel quale Condò è da decenni una delle firme più autorevoli.

La morte di Elena Buccianti, l’annuncio in diretta su Sky Sport: aveva 53 anni

Elena Buccianti è venuta a mancare improvvisamente nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026, all’età di 53 anni. A rendere pubblica la notizia è stata Sky Sport, emittente nella quale lavora da tempo il marito. Durante un collegamento televisivo, la giornalista Eleonora Cottarelli ha voluto interrompere per qualche momento il racconto sportivo per condividere con il pubblico una comunicazione particolarmente dolorosa. Parole pronunciate con evidente commozione, attraverso le quali ha espresso l’affetto e la partecipazione di tutta la redazione nei confronti della famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

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«Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio da tutta la squadra di Sky Sport a Paolo Condò, perché questa notte è venuta improvvisamente a mancare la moglie Elena, mamma dei loro figli Andrea e Matteo», ha dichiarato Eleonora Cottarelli durante la diretta. La giornalista ha poi voluto ricordare personalmente Elena, sottolineando quanto fosse conosciuta e apprezzata anche nell’ambiente professionale frequentato dal marito. «Elena aveva 53 anni, era una persona solare, divertente, ospitale, amica di molti di noi di Sky», ha aggiunto, prima di concludere il proprio intervento con un messaggio particolarmente toccante: «Mandiamo loro un grande abbraccio per questa immensa tragedia che ci ha lasciato davvero senza parole». Un ricordo che restituisce l’immagine di una donna molto amata anche al di fuori della propria cerchia familiare, capace di instaurare rapporti sinceri con le persone che incontrava.

La notizia ha rapidamente fatto il giro delle redazioni e delle testate giornalistiche, suscitando numerose manifestazioni di vicinanza. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli sulle cause della morte e non sono quindi disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze della scomparsa. Quello che è stato confermato è il carattere improvviso del decesso e l’età della donna, che lascia il marito e i loro due figli. Una tragedia che ha colpito profondamente anche i colleghi che negli anni avevano avuto modo di conoscerla personalmente, come dimostrano le parole pronunciate in diretta televisiva.

Paolo Condò, il ricordo della famiglia e il messaggio commovente dell’Hellas Verona

Il dolore per la scomparsa di Elena Buccianti ha raggiunto anche il mondo del calcio, dove il giornalista è conosciuto e stimato da tantissimi professionisti, dirigenti e appassionati. Tra i primi messaggi pubblici di cordoglio è arrivato quello dell’Hellas Verona, società con la quale Paolo Condò ha un legame particolare anche per il racconto di una delle pagine più importanti della storia del club: lo storico Scudetto conquistato nella stagione 1984-1985. La società gialloblù ha pubblicato una nota ufficiale per manifestare la propria vicinanza al giornalista e ai suoi familiari, ricordando il valore del suo lavoro e il rapporto costruito negli anni.

«L’Hellas Verona FC si stringe con grande affetto attorno all’amico Paolo Condò, giornalista di straordinario spessore e firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto, per la scomparsa della moglie Elena», si legge nel comunicato diffuso dal club. Il messaggio prosegue con parole di solidarietà rivolte direttamente alla famiglia: «In questo momento di profondo dolore, a Paolo, ai figli Andrea e Matteo e a tutti i loro cari vogliamo far sentire forte l’abbraccio e la vicinanza dell’intera famiglia gialloblù. A ognuno di loro vanno le nostre più sentite condoglianze». Un pensiero significativo, che testimonia quanto il giornalista sia apprezzato anche al di fuori dell’ambiente televisivo e delle redazioni nelle quali ha lavorato.

A rendere ancora più doloroso questo momento è naturalmente il legame familiare che univa Elena e il marito. Secondo quanto riportato da Fanpage, i due si erano sposati nel 2000 e dalla loro unione erano nati Andrea, nel 2002, e Matteo, nel 2005. La famiglia ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, lontano dall’esposizione mediatica che accompagna abitualmente il lavoro del giornalista. Anche per questo motivo la scomparsa di Elena ha rappresentato una notizia particolarmente delicata: la donna non era un volto televisivo e aveva scelto di vivere la propria quotidianità lontano dai riflettori, pur mantenendo rapporti di amicizia con diverse persone appartenenti al mondo professionale del marito.

È proprio nel necrologio pubblicato sul Corriere della Sera che emerge tutta la profondità del dolore familiare. Come riportato da Fanpage, il giornalista e i figli hanno voluto accompagnare l’annuncio della scomparsa con un messaggio intimo e carico d’amore: «Paolo, Andrea e Matteo Condò annunciano devastati la scomparsa di Elena Buccianti Condò, moglie adorata e madre dolcissima. È stato meraviglioso, è stato troppo breve». A queste parole si aggiunge un saluto personale del giornalista, che ha voluto ricordare la felicità vissuta insieme alla donna: «Amore mio siamo stati baciati da una felicità così piena, noi due e noi quattro, che ne eravamo quasi imbarazzati. Grazie, tutto ciò che verrà sarà dedicato a te». Una dichiarazione struggente, che racconta un amore costruito nel tempo e una vita familiare condivisa con i loro due figli.

Paolo Condò, la carriera del giornalista sportivo e una vita privata sempre lontana dai riflettori

La scomparsa di Elena ha riportato inevitabilmente l’attenzione anche sulla figura di Paolo Condò, uno dei giornalisti sportivi più conosciuti e autorevoli del panorama italiano. Nato a Trieste l’8 novembre 1958, ha costruito una carriera lunga e prestigiosa, diventando negli anni un punto di riferimento per il racconto e l’analisi del calcio nazionale e internazionale. Il suo nome è legato soprattutto alla Gazzetta dello Sport, quotidiano con il quale ha collaborato per oltre trent’anni, seguendo da vicino alcuni dei momenti più importanti della storia calcistica recente. Nel corso della sua attività da inviato ha avuto modo di raccontare competizioni internazionali di enorme prestigio, tra cui sette edizioni dei Mondiali di calcio, sei Campionati Europei e due Olimpiadi.

Dopo la lunga esperienza alla Gazzetta dello Sport, nel 2020 è arrivato il passaggio a la Repubblica, proseguendo successivamente il proprio percorso professionale al Corriere della Sera. Parallelamente alla carta stampata, ha consolidato la propria presenza televisiva diventando uno dei commentatori e opinionisti più riconoscibili di Sky Sport, dove lavora dal 2015. Le sue analisi, caratterizzate da uno stile approfondito e da una particolare attenzione agli aspetti tattici e culturali del gioco, lo hanno reso una voce apprezzata anche da chi segue il calcio da una prospettiva più ampia rispetto al semplice risultato sportivo. Dal 2010, inoltre, rappresenta l’Italia nella giuria internazionale del Pallone d’Oro, incarico di grande prestigio che conferma la considerazione di cui gode nel panorama giornalistico internazionale.

Nonostante una carriera trascorsa in gran parte sotto i riflettori, Paolo Condò ha sempre preferito mantenere la propria vita privata lontana dall’attenzione pubblica. Poche le informazioni condivise sulla quotidianità familiare e nessuna particolare ricerca di visibilità per la donna che gli è stata accanto per tanti anni. Elena Buccianti ha rappresentato una presenza fondamentale nella sua vita, insieme ai loro figli Andrea e Matteo, con i quali aveva costruito una famiglia rimasta volutamente distante dal mondo dello spettacolo e del gossip. Il messaggio affidato al necrologio dimostra quanto fosse profondo il legame tra i due e quanto importante fosse per il giornalista quella dimensione familiare che ha sempre scelto di proteggere.

In queste ore, dunque, il mondo del giornalismo e dello sport si stringe attorno a lui e ai suoi figli, cercando di far arrivare un messaggio di affetto in un momento di dolore così difficile. Dalle parole dei colleghi di Sky Sport al comunicato dell’Hellas Verona, sono numerose le testimonianze di vicinanza per una famiglia colpita da una perdita improvvisa. A raccontare meglio di qualsiasi altro commento il rapporto tra Elena e il marito restano però le parole affidate all’ultimo saluto: una dichiarazione d’amore che parla di una felicità condivisa e di una vita insieme che, come scritto dalla stessa famiglia, è stata meravigliosa ma troppo breve.