Durante la serata di Ballando con le Stelle trasmessa su Canale 5, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno presentato una coreografia ricca di acrobazie e passaggi tecnici. Il giudice Guillermo Mariotto, pur apprezzando l’esecuzione, ha deciso di non attribuire il voto massimo, fermandosi su un 9. La scelta ha subito acceso una discussione in studio, trasformandosi in un acceso confronto tra i presenti.

Il voto di Mariotto e le reazioni della giuria

Il 9 di Mariotto ha diviso i giudici: Ivan Zazzaroni e Rossella Erra hanno espresso disaccordo, ritenendo la performance degna del punteggio più alto. Alberto Matano ha difeso il diritto di ogni giurato di esprimere un giudizio soggettivo, ricordando che la valutazione resta una questione di gusto personale. La tensione è salita quando la discussione si è spostata sul rapporto tra Giovanni Pernice e il giudice.

Francesca Fialdini accusa Bocchi di mutismo

Francesca Fialdini, ex compagna di ballo di Mariotto nella scorsa edizione, è intervenuta per spiegare il voto, sottolineando che la parte espressiva della coppia doveva ancora migliorare. Il commento non è stato gradito a Pernice, che ha difeso la difficoltà tecnica delle coreografie di quest’anno. A questo punto Matteo Addino ha chiesto perché l’attenzione fosse rivolta solo al giudice e non a Noemi, ma Fialdini ha risposto in modo secco: “Perché lui parla e lei è muta, sta zitta”.

Bocchi risponde: “Non sono un cane”

La concorrente ha reagito immediatamente, dichiarando: “Io non sono un cane che sta lì e non parla”. Ha precisato che interviene solo quando viene direttamente interrogata e ha aggiunto, senza esagerare, che “non siamo al mercato”. Giovanni ha poi tentato di parlare di solidarietà femminile, ma Fialdini ha bloccato l’argomento, ritenendolo fuori luogo e definendolo “una manipolazione brutta e sciocca”.

Il confronto ha ricordato altri momenti di tensione nello show, come la discussione tra Ornella Muti e Barbara D’Urso, oppure il celebre “profumo gate” raccontato dall’ex fidanzato di Mariotto. Questi episodi mostrano come Ballando con le Stelle sia spesso teatro di scontri personali oltre che di sfide di danza.

Nel frattempo, la produzione ha confermato che la puntata seguirà il consueto format, con la prossima esibizione prevista per il prossimo venerdì. Gli spettatori attendono di vedere se la tensione si stempererà o se emergeranno nuovi conflitti in studio.