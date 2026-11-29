Secondo La Gazzetta dello Sport la giovane conduttrice e il difensore dell'Atalanta starebbero aspettando un bambino dopo il matrimonio.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno celebrato le nozze lo scorso ottobre a Roma. Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la coppia sarebbe pronta ad accogliere una cicogna.

Il rumor della cicogna

Secondo il quotidiano sportivo, fonti vicine alla coppia hanno riferito che Paola starebbe già mostrando i primi segni della gravidanza. La notizia, però, non è stata confermata né dalla conduttrice né dal calciatore.

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Chi è Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è una conduttrice televisiva, radiofonica, showgirl e modella, nota per la conduzione di programmi come “Il Grande Fratello” e per la sua presenza sui social. Dopo il matrimonio, il pubblico ha seguito con interesse le sue nuove avventure di vita privata.

Chi è Raoul Bellanova

Raoul Bellanova è difensore dell’Atalanta e della nazionale italiana. La sua carriera è in crescita e, da quando ha sposato Paola, è stato al centro dell’attenzione anche per la vita sentimentale, come raccontato su questo approfondimento.

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Se la cicogna fosse reale, la nascita sarebbe prevista per la primavera del prossimo anno. Per ora, la coppia mantiene un profilo riservato sui social, lasciando spazio a speculazioni e auguri da parte dei fan.

“Stiamo vivendo un momento felice e ci godiamo ogni attimo insieme”, hanno detto in una breve dichiarazione, secondo La Gazzetta dello Sport.

Rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale. Nel frattempo, i follower di Paola e Raoul continueranno a mandare messaggi di affetto e a sperare in una buona notizia.