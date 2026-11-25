Sarebbe stata Giulia Salemi a lasciare Pierpaolo Pretelli: lui avrebbe tentato più volte di riconquistarla, ma lei sarebbe stata irremovibile

Secondo quanto ricostruito da Parpiglia, la crisi tra Giulia Salemi e il suo fidanzato sarebbe iniziata già prima della partenza di Pierpaolo Pretelli per L’Isola dei Famosi. La lontananza avrebbe rappresentato un momento di riflessione per entrambi, permettendo loro di capire se ci fosse ancora la volontà di proseguire insieme oppure se fosse arrivato il momento di separarsi. Durante quel periodo, la mancanza reciproca li avrebbe spinti a riavvicinarsi e, al ritorno di Pierpaolo, i due avrebbero deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione. Sembrava quindi che la situazione potesse finalmente migliorare, ma le cose non sarebbero andate come sperato.

La coppia avrebbe infatti trascorso insieme anche le vacanze estive in Puglia, ma proprio durante quei giorni Giulia Salemi avrebbe maturato una consapevolezza importante. Stando alla ricostruzione del giornalista, l’influencer avrebbe iniziato ad avvertire una crescente insofferenza nei confronti del compagno, rendendosi conto che qualcosa nei suoi sentimenti era cambiato profondamente. Non si sarebbe trattato, dunque, di una decisione improvvisa, ma di un percorso interiore che l’avrebbe portata a comprendere di non essere più innamorata come un tempo. Una situazione che avrebbe condiviso anche con le persone a lei più vicine, tra cui la madre Fariba Tehrani.

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Il retroscena più delicato riguarda proprio il momento in cui Giulia Salemi avrebbe comunicato a Pierpaolo Pretelli la volontà di interrompere definitivamente la relazione. Secondo le indiscrezioni, l’influencer sarebbe stata molto chiara sulla fine dei propri sentimenti, senza lasciare spazio a ulteriori tentativi di riconciliazione. Una decisione difficile da accettare per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che invece avrebbe continuato a credere nella possibilità di recuperare il rapporto. Da qui sarebbero partiti diversi tentativi di riavvicinamento, che però non avrebbero prodotto il risultato sperato.

Pierpaolo Pretelli avrebbe tentato più volte di riconquistare Giulia: nessun tradimento dietro la rottura

È proprio questo uno degli aspetti che stanno facendo maggiormente discutere. Stando alla versione raccontata da Gabriele Parpiglia, Pierpaolo Pretelli non avrebbe voluto arrendersi facilmente alla fine della storia e avrebbe cercato in più occasioni di riconquistare la compagna. L’ex velino sarebbe stato ancora legato sentimentalmente a lei e avrebbe provato a ricostruire quella complicità che aveva caratterizzato la loro relazione per anni. Tuttavia, davanti alla posizione ormai irremovibile dell’influencer, i suoi tentativi sarebbero risultati vani. La decisione di separarsi sarebbe quindi rimasta definitiva e Pretelli avrebbe lasciato l’appartamento milanese che condividevano, trasferendosi in un’altra abitazione.

Un altro elemento importante della ricostruzione riguarda le presunte responsabilità della rottura. Nelle scorse settimane, infatti, intorno alla coppia erano circolate diverse indiscrezioni che chiamavano in causa un possibile tradimento da parte di Pierpaolo e un presunto riavvicinamento ad Ariadna Romero, sua ex compagna e madre del primogenito Leonardo. Anche un viaggio a Miami dell’ex gieffino aveva alimentato ulteriormente le supposizioni, considerando che proprio lì vive il bambino. Secondo le nuove informazioni riportate da Parpiglia, però, queste ricostruzioni non troverebbero conferma e non ci sarebbe stata alcuna terza persona all’origine della separazione.

La fine della relazione sarebbe quindi legata principalmente a un cambiamento dei sentimenti di Giulia Salemi, che avrebbe semplicemente preso atto di non voler più proseguire il rapporto. Una versione ripresa anche da diverse testate di gossip, tra cui Fanpage e Isa e Chia, che hanno rilanciato i retroscena raccontati dal giornalista. Anche Deianira Marzano avrebbe riportato alcune confidenze ricevute da persone vicine alla vicenda, secondo le quali sarebbe stata proprio l’influencer a comunicare al compagno di non amarlo più. Naturalmente, si tratta di indiscrezioni che al momento non sono state confermate direttamente dai protagonisti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dalla favola dei Prelemi alla separazione: cosa succederà adesso?

La notizia colpisce inevitabilmente anche per la storia che i due hanno costruito nel corso degli anni. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si erano conosciuti nel 2020 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove il loro avvicinamento era diventato uno dei principali argomenti di discussione del reality. Tra momenti romantici, incomprensioni e dichiarazioni d’amore, i due avevano conquistato un pubblico molto affezionato, dando vita al fandom dei Prelemi. Dopo la fine del programma, a differenza di tante coppie nate davanti alle telecamere, erano riusciti a portare avanti la relazione anche lontano dalla televisione, costruendo progressivamente un progetto di vita comune.

Nel corso del tempo non erano mancati momenti difficili. Lo stesso Pretelli, in passato, aveva raccontato di aver attraversato insieme alla compagna una fase complicata, spiegando quanto fosse stato importante confrontarsi e imparare a sostenersi reciprocamente. Nel 2024 era arrivata la notizia più bella: i due avevano annunciato di aspettare un bambino. All’inizio del 2025 era nato il piccolo Kian, che aveva rappresentato un nuovo e importante capitolo della loro storia. La famiglia sembrava quindi aver raggiunto una grande stabilità, almeno agli occhi del pubblico che li aveva seguiti fin dai primi momenti nella Casa.

Le prime indiscrezioni sulla crisi erano emerse già nei mesi precedenti, quando alcuni dettagli social e l’assenza di apparizioni pubbliche insieme avevano insospettito i fan. Successivamente, anche il settimanale Chi aveva raccontato che i due non avrebbero più vissuto sotto lo stesso tetto, pur continuando a incontrarsi per trascorrere del tempo con il figlio. In quelle occasioni, tuttavia, non era ancora chiaro se si trattasse di una pausa temporanea oppure di una separazione definitiva. Adesso le nuove rivelazioni attribuite a Parpiglia sembrerebbero delineare uno scenario molto più preciso.

Resta comunque un aspetto fondamentale: né Giulia Salemi né Pierpaolo Pretelli hanno ufficializzato pubblicamente la fine della relazione o confermato i dettagli emersi nelle ultime ricostruzioni. I due sembrerebbero intenzionati a mantenere la massima riservatezza, soprattutto per tutelare il piccolo Kian e la propria sfera familiare. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, potrebbero aver scelto di affrontare questo momento lontano dal clamore mediatico. Per i fan dei Prelemi, però, le indiscrezioni rappresentano un duro colpo: quella che sembrava una delle storie d’amore più solide nate in un reality potrebbe essere arrivata davvero al capolinea. E adesso la domanda è inevitabile: arriverà prima o poi una conferma ufficiale dai diretti interessati?