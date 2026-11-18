Dopo 29 esclusioni consecutive, questa volta potrebbe essere arrivata davvero la rivincita tanto attesa. I Jalisse sarebbero pronti a tornare in gara al Festival, a distanza di trent’anni esatti dalla loro storica vittoria con “Fiumi di parole”. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Gabriele Parpiglia sulle pagine di Quotidiano Nazionale, che ha annunciato in esclusiva la presenza di Alessandra Drusian e Fabio Ricci tra i Big della prossima edizione. Un vero e proprio colpaccio attribuito a Stefano De Martino, che si prepara a debuttare alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse musicale più importante d’Italia. Secondo quanto raccontato dal giornalista, il conduttore avrebbe ascoltato il brano presentato dal duo, rimanendone particolarmente colpito. Una decisione che avrebbe finalmente interrotto una lunga tradizione di esclusioni, diventata negli anni uno dei tormentoni più conosciuti del panorama televisivo italiano. Se l’indiscrezione verrà confermata ufficialmente, il ritorno dei due artisti rappresenterà sicuramente una delle storie più significative di Sanremo 2027, soprattutto per il valore simbolico di una partecipazione che arriva proprio nel trentennale del loro trionfo.

Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie i Jalisse dopo 29 rifiuti

La notizia è stata lanciata da Gabriele Parpiglia attraverso Quotidiano Nazionale, con un articolo nel quale viene raccontata la decisione del nuovo direttore artistico. «Possiamo dirlo, in esclusiva e ufficializzarlo noi di QN: i Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027», si legge nella ricostruzione del giornalista. Secondo quanto riportato, Stefano De Martino sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla canzone presentata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, decidendo di inserirli nella lista dei concorrenti. Una scelta che avrebbe coinvolto anche Fabrizio Ferraguzzo, consulente artistico e direttore musicale della manifestazione.

Per il duo si tratterebbe di una vera e propria liberazione dopo quasi tre decenni di tentativi andati a vuoto. Dal 1997, infatti, i due artisti avrebbero presentato ogni anno nuove proposte musicali per provare a riconquistare un posto tra i Big, ricevendo però sempre una risposta negativa. Ventinove candidature respinte, con direttori artistici differenti e altrettante occasioni mancate. Da Pippo Baudo a Fabio Fazio, passando per Paolo Bonolis, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Amadeus e Carlo Conti: nessuno, fino a questo momento, avrebbe deciso di riportarli in gara.

Adesso, però, con l’arrivo di De Martino potrebbe cambiare tutto. Il conduttore avrebbe deciso di puntare sulla loro proposta musicale, senza limitarsi a considerare il valore nostalgico di un eventuale ritorno. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti dell’indiscrezione: secondo la ricostruzione di Parpiglia, non si tratterebbe soltanto di un omaggio alla storia del Festival, ma di una scelta legata al brano ascoltato dal direttore artistico. Per Sanremo 2027 sarebbe dunque un ritorno dal forte impatto mediatico, destinato inevitabilmente a far discutere.

Resta naturalmente da attendere l’annuncio ufficiale della Rai con l’elenco completo dei concorrenti, previsto per l’11 dicembre durante Sarà Sanremo. Fino a quel momento, la notizia resta un’indiscrezione anticipata da Quotidiano Nazionale, che ha però presentato la partecipazione come certa. Se tutto venisse confermato, De Martino avrebbe già messo a segno una delle mosse più sorprendenti della sua prima esperienza all’Ariston.

Sanremo 2027, dalla vittoria con Fiumi di parole alle 29 esclusioni: la storia dei Jalisse

Per comprendere il significato di questo possibile ritorno bisogna fare un salto indietro nel tempo. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, coppia nella vita e sul palco, hanno raggiunto il successo proprio grazie al Festival. Dopo essersi fatti notare nel 1996 tra le Nuove Proposte con “Liberami”, nel febbraio del 1997 sono riusciti a conquistare il primo posto nella categoria Campioni con “Fiumi di parole”. Un risultato che all’epoca aveva sorpreso molti, ma che aveva consacrato definitivamente il duo nell’immaginario musicale italiano.

La vittoria aveva spalancato loro anche le porte dell’Eurovision Song Contest, dove avevano rappresentato l’Italia a Dublino, conquistando il quarto posto. Sembrava l’inizio di una carriera destinata a proseguire ad alti livelli, ma il rapporto con la manifestazione ligure avrebbe preso una direzione completamente diversa. Dopo quel trionfo, infatti, i Jalisse non sono più riusciti a partecipare al Festival come concorrenti, nonostante i numerosi tentativi.

Con il passare degli anni, le continue esclusioni si sono trasformate in un vero e proprio fenomeno social. Ogni volta che si avvicinava l’annuncio dei Big, puntualmente compariva la stessa domanda: anche quest’anno i Jalisse saranno stati esclusi? Una situazione che il pubblico ha imparato a seguire con ironia, ma che per Alessandra e Fabio ha rappresentato anche una lunga battaglia per ottenere nuovamente un’occasione sul palco che li aveva consacrati.

I due, tuttavia, non hanno mai smesso di fare musica e di cercare nuove opportunità. Nel corso degli anni hanno continuato a pubblicare brani, partecipare a programmi televisivi e raccontare la propria esperienza, senza nascondere la delusione per le ripetute bocciature. Nel 2024 erano anche tornati all’Ariston, ma soltanto come ospiti, grazie all’intervento di Fiorello e Amadeus. Un’apparizione che aveva riacceso le speranze dei fan, senza però tradursi in una nuova partecipazione alla gara.

Adesso Sanremo 2027 potrebbe finalmente rappresentare la conclusione di questa lunga attesa. Il ritorno arriverebbe esattamente trent’anni dopo la vittoria del 1997, trasformando il trentesimo tentativo in quello decisivo. Una coincidenza che sembra quasi scritta per diventare una delle storie simbolo della prossima edizione.

Sanremo 2027, il colpaccio di De Martino divide già il pubblico: operazione simpatia o scelta musicale?

La possibile partecipazione dei Jalisse è destinata a provocare reazioni contrastanti. Da una parte c’è chi considera il loro ritorno una bellissima rivincita, un riconoscimento alla perseveranza di due artisti che non hanno mai rinunciato al proprio sogno. Dall’altra, qualcuno potrebbe interpretare la scelta come una mossa strategica per conquistare la simpatia del pubblico, consapevole del grande seguito che la vicenda delle 29 esclusioni ha generato negli ultimi anni.

Lo stesso Quotidiano Nazionale si interroga su questa possibilità, chiedendosi se De Martino si sia semplicemente innamorato della canzone oppure se abbia intuito il potenziale di un’operazione capace di conquistare il pubblico. Due letture che non si escludono necessariamente a vicenda: una proposta musicale convincente può infatti accompagnarsi a una storia personale particolarmente forte.

Per il nuovo conduttore si tratterebbe comunque di una decisione importante, soprattutto considerando le aspettative che accompagnano il suo debutto alla guida della manifestazione. Dopo anni di conduzioni affidate a professionisti già esperti del Festival, De Martino si trova davanti alla possibilità di imprimere una propria identità alla kermesse. E riportare i Jalisse in gara proprio nel trentennale della loro vittoria sarebbe certamente un modo per lasciare il segno.

La curiosità riguarda naturalmente anche la canzone che Alessandra e Fabio porteranno eventualmente sul palco. Per il momento non sono stati resi noti né il titolo né i dettagli del brano, ma secondo le indiscrezioni sarebbe proprio la qualità della proposta ad aver convinto il direttore artistico. Non resta quindi che aspettare la presentazione ufficiale del cast per scoprire se questa anticipazione diventerà realtà.

Una cosa è certa: se la partecipazione verrà confermata, Sanremo 2027 avrà già una delle sue storie più attese. Dopo 29 porte chiuse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci potrebbero tornare finalmente a competere all’Ariston, proprio trent’anni dopo aver conquistato il primo posto. E questa volta, per loro, non si tratterebbe soltanto di partecipare: sarebbe il modo più bello per dimostrare che, a volte, insistere può davvero portare alla rivincita.