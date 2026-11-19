Il toto-nomi per il prossimo Festival è ormai entrato nel vivo e tra gli artisti finiti al centro delle indiscrezioni ci sono anche Marco Mengoni e Gaia. Entrambi sono stati recentemente interrogati sulla possibilità di prendere parte alla prossima edizione della kermesse musicale, ma le loro risposte, anziché fare chiarezza, hanno alimentato ulteriormente la curiosità. Se il cantante di Due Vite ha scelto di rispondere con una battuta ironica, negando inizialmente un suo ritorno all’Ariston, la vincitrice di Amici ha preferito mantenersi sul vago, sottolineando di essere continuamente inserita nelle liste dei possibili partecipanti. Nessuno dei due, dunque, ha fornito una conferma, ma nemmeno le loro dichiarazioni sembrano aver spento del tutto le speranze dei fan. Del resto, l’attesa per il Festival 2027 è già particolarmente alta, soprattutto dopo l’annuncio di Stefano De Martino, che ha ufficializzato il nome scelto per la manifestazione: Sanremo 77. Il nuovo direttore artistico sta lavorando alla costruzione di un cast che promette diverse sorprese e, mentre si avvicina la data dell’annuncio ufficiale dei Big, ogni dichiarazione degli artisti diventa inevitabilmente oggetto di attenzione.

Sanremo 77: Marco Mengoni risponde a Simona Ventura con una battuta ironica

La prima risposta che ha fatto discutere è arrivata da Marco Mengoni. Il cantante è stato protagonista di un curioso siparietto durante Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove. Nella puntata del 18 novembre, Gigi Marzullo si è collegato con lo studio direttamente dal Teatro Principe di Milano, dove era in corso Allo Sbagliato, la club-residency dell’artista. Durante il collegamento, Mengoni ha avuto modo di salutare gli ospiti presenti al tavolo, ma a un certo punto Simona Ventura ha deciso di approfittare dell’occasione per porgli una domanda che in queste settimane sta interessando moltissimi appassionati di musica: lo vedremo sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio?

La reazione del cantante è stata piuttosto particolare. Dopo qualche istante di esitazione, Marco Mengoni ha guardato Gigi Marzullo e ha risposto con un secco «No», salvo poi aggiungere una battuta che ha strappato sorrisi: «Andrò a Sanremo a giocare a tennis, perché vicino Bordighera c’è un bel centro sportivo. E quindi andrò lì a giocare». Una risposta ironica che ha immediatamente acceso il dibattito tra i suoi sostenitori. C’è chi ha interpretato la replica come una vera smentita e chi, invece, ha notato una certa ambiguità nel modo in cui il cantante ha affrontato l’argomento, lasciando aperta la porta a ulteriori ipotesi.

A rendere ancora più interessante la questione c’è anche il momento professionale che sta attraversando l’artista. Lo scorso 9 ottobre è uscito il suo nuovo singolo, Giornate Perse, mentre l’11 dicembre è prevista la pubblicazione dell’album Felice sì, ma Tutto Sbagliato. La vicinanza tra l’uscita del disco e il Festival potrebbe far pensare a un periodo particolarmente intenso dal punto di vista musicale. Tuttavia, non sarebbe necessariamente un ostacolo a un’eventuale partecipazione: nella storia della manifestazione non sono mancati artisti che hanno presentato al pubblico progetti discografici in prossimità della kermesse, per poi arricchirli con il brano sanremese. Al momento, quindi, la battuta di Mengoni resta l’unico elemento concreto emerso sulla questione, senza alcuna conferma ufficiale della sua presenza.

Sanremo 77: Gaia temporeggia e non conferma il possibile ritorno all’Ariston

Ancora più particolare è stata la reazione di Gaia, anche lei finita da tempo nelle indiscrezioni relative al prossimo cast. La cantante è stata ospite martedì 17 novembre di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, che durante la loro trasmissione radiofonica hanno deciso di affrontare direttamente il tema della sua possibile partecipazione al Festival. La domanda era piuttosto semplice: è vero che tornerà a Sanremo? La risposta dell’artista, però, non ha permesso di arrivare a una conclusione definitiva.

«Ma che ne so ragazzi, cioè io sono ovunque in tutte le liste. Ma non so ancora che cosa mangerò domani. A me fanno sempre le domande anche quando manca molto al Festival», ha dichiarato Gaia, mostrando una certa insofferenza per le continue domande sul tema. La cantante ha poi preferito spostare l’attenzione sulla propria attività musicale, spiegando di essere attualmente impegnata nella scrittura e nel lavoro in studio di registrazione. Nessuna conferma, dunque, ma neppure una smentita esplicita che possa mettere definitivamente a tacere le indiscrezioni.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha parlato anche delle sue ultime pubblicazioni, Bossa Nostra e Senza Allegria, raccontando come entrambi i brani siano nati da un’esigenza artistica e personale. «Sono stati due brani che in realtà non dovevano uscire subito. Ma poi sono andata in studio, sentivo che c’era una sincronicità, se vogliamo, per cui c’era una verità nel brano che coincideva poi con il momento che stavo vivendo», ha spiegato. Parole che hanno permesso di conoscere qualcosa in più sul suo attuale percorso creativo, ma che non hanno chiarito il suo eventuale coinvolgimento nella manifestazione.

Il nome di Gaia, intanto, continua a circolare nelle ricostruzioni dedicate ai possibili Big. Anche Gabriele Parpiglia ha alimentato le indiscrezioni sul suo possibile ritorno all’Ariston, inserendola tra gli artisti che potrebbero far parte della prossima edizione. Va comunque precisato che si tratta di indiscrezioni giornalistiche e non di una partecipazione già ufficializzata. La cantante, infatti, non ha ancora confermato di aver presentato un brano né di essere stata scelta da Stefano De Martino.

Sanremo 77: Stefano De Martino prepara il cast, cresce l’attesa per i Big

Le risposte di Marco Mengoni e Gaia arrivano in un momento particolarmente delicato per la costruzione del prossimo Festival. Stefano De Martino, che per la prima volta ricoprirà il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, ha già iniziato a svelare alcune caratteristiche della manifestazione. Durante la Milano Music Week, il presentatore ha spiegato perché ha scelto di chiamare ufficialmente l’edizione Sanremo 77, mettendo al centro proprio il numero che identifica la settantasettesima edizione della kermesse. Il riferimento è anche al 1977, anno particolarmente importante per la musica internazionale, segnato dall’esplosione del punk e da grandi cambiamenti culturali.

De Martino ha inoltre anticipato di voler costruire un Festival caratterizzato da un’attitudine punk, con una particolare attenzione agli artisti indipendenti e a nomi meno conosciuti dal grande pubblico. Ha raccontato di aver ascoltato oltre mille canzoni tra giovani e Big, spiegando che la selezione è stata particolarmente impegnativa proprio per l’abbondanza di proposte interessanti. Il cast, secondo quanto anticipato, dovrebbe comprendere 24 artisti e i nomi ufficiali saranno annunciati l’11 dicembre durante Sarà Sanremo, appuntamento televisivo che permetterà finalmente di scoprire chi salirà sul palco del Teatro Ariston.

In questo scenario, la possibile presenza di due nomi importanti come Marco Mengoni e Gaia rappresenterebbe sicuramente una notizia di grande interesse per il pubblico. Il primo ha già dimostrato in passato un rapporto speciale con la manifestazione, avendo vinto nel 2013 con L’essenziale e tornando nel 2023 con Due Vite, brano che gli ha regalato una nuova vittoria. Gaia, invece, ha partecipato nel 2021 con Cuore amaro, conquistando l’attenzione del pubblico anche grazie al suo stile musicale e alle sue esibizioni.

Per ora, tuttavia, bisogna distinguere le suggestioni dalle notizie ufficiali. Il «no» ironico di Mengoni e la risposta evasiva di Gaia non permettono di stabilire se entrambi siano effettivamente in trattativa per partecipare alla manifestazione. Le loro parole hanno semplicemente lasciato spazio a nuove interpretazioni, mentre il pubblico continua a cercare indizi tra interviste, apparizioni televisive e indiscrezioni. La sensazione è che il toto-nomi sia destinato a intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto con l’avvicinarsi dell’annuncio ufficiale. E chissà che proprio l’11 dicembre non arrivino le risposte che in queste ore i fan stanno cercando di ottenere direttamente dai due cantanti.