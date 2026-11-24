Stefano De Martino sarebbe pronto a chiudere il cast di Sanremo 77: spunta la lista dei 23 Big tra grandi ritorni, nomi inaspettati e possibili esclusioni

La notizia che sta facendo discutere gli appassionati del Festival è la possibile composizione del cast della prossima edizione. Stefano De Martino sarebbe ormai arrivato alla fase decisiva delle selezioni e, mentre cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale, è spuntata una lista con i nomi dei 23 Big che potrebbero conquistare un posto sul palco dell’Ariston. Tra grandi ritorni, artisti amatissimi dal pubblico, rapper e nuove voci della musica italiana, il possibile elenco presenta diverse sorprese. A pubblicare la propria previsione è stato All Music Italia, che ha individuato i cantanti maggiormente accreditati sulla base delle indiscrezioni raccolte nell’ambiente discografico. Attenzione, però: non si tratta ancora del cast ufficiale e alcune posizioni potrebbero cambiare proprio negli ultimi giorni. Il conto alla rovescia per conoscere i protagonisti della kermesse è ormai iniziato.

Sanremo 77, Stefano De Martino ha 20 Big praticamente sicuri: restano tre posti da assegnare

La selezione dei cantanti è entrata nella fase più delicata. Secondo quanto riportato da All Music Italia, Stefano De Martino avrebbe ristretto la rosa dei candidati a 30 artisti, dopo aver ascoltato e valutato numerose proposte discografiche. Di questi, circa 20 sarebbero già stati individuati, mentre gli altri dieci si starebbero contendendo gli ultimi tre posti disponibili. Il direttore artistico ha raccontato le difficoltà incontrate durante il lavoro di selezione nel podcast Pezzi: dentro la musica, spiegando: «Adesso sono a 30 canzoni, ne ho sette da ricollocare, ma non è semplice». E ancora: «L’imbuto più si stringe, più diventa difficile».

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La scadenza per la presentazione dei brani dei Big è arrivata il 23 novembre, segnando un passaggio importante nella costruzione della prossima edizione. Il conduttore dovrà adesso completare le valutazioni e scegliere le canzoni che ritiene più adatte al progetto artistico che ha in mente. Nei giorni scorsi, durante la Milano Music Week, aveva già anticipato alcune caratteristiche della manifestazione, spiegando di aver ascoltato complessivamente circa mille brani, considerando sia le proposte dei giovani sia quelle dei Big. Una selezione impegnativa, soprattutto perché, come ha ammesso lui stesso, quando le canzoni belle sono tante diventa complicato dover rinunciare ad alcuni artisti.

La previsione pubblicata da All Music Italia individua proprio i 23 nomi che, secondo le indiscrezioni raccolte dalla testata, avrebbero maggiori possibilità di entrare nella rosa definitiva. Si tratta di un pronostico editoriale e non di una conferma della direzione artistica. Tra i candidati figurano artisti già affermati, nomi che potrebbero tornare dopo alcune edizioni di assenza e interpreti che rappresenterebbero una novità assoluta per il pubblico dell’Ariston.

Sanremo 77, ecco la possibile lista dei 23 Big: da Emma e Annalisa ai Jalisse

Ma quali sono i cantanti che potrebbero partecipare alla prossima edizione? Secondo la previsione di All Music Italia, la lista dei 23 possibili Big sarebbe composta da 22simba, Alfa, Annalisa, California, Centomilacarie, Coez, Emma, Fresh Mula, Gaia, Ghali, Irama, Jalisse, Loredana Bertè, Lumiero, Mille, Rose Villain, Salmo, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Tananai, The Kolors e Venerus.

Un elenco particolarmente variegato, nel quale convivono generazioni musicali differenti e percorsi artistici molto distanti tra loro. Tra i nomi più conosciuti dal grande pubblico spiccano sicuramente Emma, Annalisa, Irama, Tananai, Gaia e Ghali. A loro si aggiungerebbero Rose Villain, Salmo e Coez, che potrebbero portare all’Ariston sonorità più vicine al rap e alla scena urban. Non mancherebbero neppure interpreti come Serena Brancale, Sarah Toscano e Settembre, che rappresenterebbero una componente più giovane e contemporanea del possibile cast.

Una delle indiscrezioni più interessanti riguarda però i Jalisse. Il duo, vincitore del Festival nel 1997 con Fiumi di parole, potrebbe tornare in gara a distanza di trent’anni dalla sua ultima partecipazione. Una possibilità che avrebbe inevitabilmente un forte valore simbolico, soprattutto considerando i numerosi tentativi di rientrare nella competizione e le ripetute esclusioni che negli anni sono diventate quasi un tormentone televisivo. Interpellati sulle indiscrezioni, Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno comunque precisato di non avere ricevuto conferme: «Noi non sappiamo assolutamente nulla, nulla, nulla. Stiamo solamente leggendo».

Tra le possibili sorprese ci sono anche California, ex componente dei Coma_Cose, che potrebbe presentarsi per la prima volta da solista, e Venerus, nome particolarmente interessante per la scena indipendente. Anche Lumiero e Fresh Mula rappresenterebbero scelte meno convenzionali rispetto ai nomi tradizionalmente associati alla manifestazione. Una direzione che sembra rispecchiare proprio le intenzioni espresse dal nuovo direttore artistico, intenzionato a mescolare artisti affermati e progetti musicali emergenti.

Resterebbero invece fuori dalla previsione Ariete, Frah Quintale, Fast Animals and Slow Kids, Shiva, Topo Nero Rock, Emma Nolde e Paola Turci. Naturalmente, anche in questo caso, bisogna ricordare che si tratta di una ricostruzione basata sulle indiscrezioni e che non è escluso che gli ultimi posti possano riservare qualche sorpresa.

Sanremo 77, l’annuncio ufficiale di Stefano De Martino arriverà l’11 dicembre: esclusa Arisa

Per conoscere finalmente i nomi dei concorrenti bisognerà aspettare venerdì 11 dicembre 2026. Sarà proprio Stefano De Martino ad annunciare il cast ufficiale durante Sarà Sanremo, la serata in onda su Rai 1 dedicata alla finale delle Nuove Proposte. In quell’occasione verranno svelati i 23 Big selezionati per la gara e sarà proclamato anche il vincitore della competizione dedicata ai giovani, che completerà il gruppo degli artisti in gara portando il totale a 24.

Nel frattempo, il direttore artistico ha già chiarito alcuni aspetti della sua visione. Durante la Milano Music Week ha definito il Festival un progetto «punk, almeno nell’attitudine», spiegando di voler costruire una manifestazione capace di dare spazio anche a realtà indipendenti e a interpreti meno conosciuti. Non una semplice successione di nomi celebri, dunque, ma un cast nel quale il progetto musicale e la qualità della canzone dovranno avere un ruolo fondamentale. Ha inoltre anticipato di non voler puntare su una co-conduzione fissa per tutte le serate, preferendo eventualmente coinvolgere una serie di ospiti.

Tra le poche certezze c’è anche un’esclusione eccellente: quella di Arisa. Lo stesso De Martino ha confermato che la cantante non farà parte della prossima edizione, spiegando di aver già comunicato alcuni no agli artisti coinvolti. Sul brano presentato dalla cantante, il direttore artistico ha dichiarato di non aver individuato qualcosa che potesse aggiungere un elemento nuovo al suo percorso. «Ho voluto liberarla», ha spiegato, sottolineando di aver preferito comunicarle la decisione senza costringerla ad aspettare l’annuncio ufficiale.

Adesso l’attenzione è tutta concentrata sulle ultime scelte. La possibilità di vedere insieme sullo stesso palco nomi come Loredana Bertè, Annalisa, Salmo, Emma e i Jalisse sta già alimentando il dibattito sui social, mentre gli appassionati continuano a interrogarsi sulle possibili sorprese. La prima edizione firmata da De Martino si preannuncia particolarmente attesa e il nuovo direttore artistico dovrà dimostrare di saper coniugare le aspettative del pubblico con una proposta musicale capace di rinnovare la manifestazione. L’11 dicembre, finalmente, arriverà la risposta: soltanto allora si scoprirà quali dei nomi circolati in queste settimane saliranno davvero sul palco dell’Ariston.