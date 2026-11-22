Alessandra Ciociola sorprende dopo Temptation Island: l'ex protagonista ha rimosso il filler alle labbra e ha spiegato perché non era più soddisfatta del risultato

Nuovo cambiamento estetico per Alessandra Ciociola, che nelle ultime ore è tornata a catturare l’attenzione dei suoi follower con una decisione che riguarda il suo aspetto fisico. L’ex protagonista di Temptation Island, diventata popolare grazie alla turbolenta esperienza televisiva vissuta insieme all’ormai ex fidanzato Rosario Monetti, ha deciso di rimuovere il filler alle labbra. A raccontare tutto è stata proprio lei attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, nelle quali ha documentato il percorso che l’ha portata a sottoporsi al trattamento. Una scelta che, a quanto pare, desiderava fare da diverso tempo e che ha maturato anche grazie ai consigli ricevuti dalle persone che la seguono quotidianamente sui social. Ad accompagnarla in questa occasione speciale è stata la mamma, con la quale si è recata in uno studio di medicina estetica a Milano. Ma qual è il motivo che l’ha spinta a intervenire nuovamente sulle proprie labbra? A spiegarlo è stata la stessa Alessandra, che non ha nascosto di non essere più completamente soddisfatta del risultato ottenuto con i precedenti ritocchi.

Temptation Island, Alessandra Ciociola spiega perché ha deciso di rimuovere il filler

La decisione di Alessandra Ciociola non sarebbe stata improvvisa, ma il risultato di una riflessione personale maturata nel corso degli ultimi mesi. In particolare, a farle cambiare idea sarebbe stata anche la possibilità di rivedersi in televisione durante la messa in onda del reality di Canale 5. Guardando le immagini della sua partecipazione al programma, infatti, l’ex concorrente avrebbe notato qualcosa delle proprie labbra che non le piaceva più e che aveva iniziato a metterla a disagio. Nel dettaglio, la giovane si sarebbe accorta di un’asimmetria piuttosto evidente, attribuita all’accumulo del prodotto utilizzato nei precedenti trattamenti estetici. Una differenza che, secondo quanto raccontato, riguardava soprattutto la posizione di uno dei due labbri, apparso più cadente rispetto all’altro. Da qui la decisione di rivolgersi nuovamente a una professionista per rimediare alla situazione e ritrovare un aspetto più armonioso.

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A documentare il momento è stata lei stessa attraverso un video condiviso con i suoi follower. «Sto andando con la mia mami a fare una cosa molto molto molto importante che desideravo da tempo e che anche voi mi avete consigliato», ha raccontato prima di raggiungere lo studio della dottoressa Alice. Poco dopo, la Ciociola ha svelato finalmente il motivo della visita, spiegando di essersi sottoposta a un trattamento di ialuronidasi, una procedura utilizzata per sciogliere l’acido ialuronico presente nei filler. «Sto andando a sciogliere tutto l’eccesso del prodotto che avevo prima perché anche in televisione non mi piaceva il fatto che avevo un labbro più cadente dell’altro», ha spiegato senza nascondere le proprie motivazioni. Una confessione che ha permesso al pubblico di comprendere meglio la scelta e il desiderio di modificare nuovamente il risultato dei precedenti interventi.

Alessandra Ciociola mostra il prima e dopo: «Voglio labbra più definite e naturali»

La rimozione del filler, tuttavia, non rappresenterebbe necessariamente una rinuncia definitiva ai trattamenti estetici. Alessandra Ciociola ha infatti chiarito che il suo obiettivo non è quello di rinunciare completamente a intervenire sulle proprie labbra, ma piuttosto di ottenere un risultato diverso rispetto al passato. Dopo aver sciolto l’acido ialuronico precedentemente iniettato, la giovane ha anticipato di avere già in programma un nuovo appuntamento con la specialista, previsto dopo circa due settimane. In quell’occasione, l’intenzione sarà quella di lavorare nuovamente sulla forma delle labbra, cercando un effetto più definito, armonioso e soprattutto naturale. «La dottoressa mi ha sciolto tutto l’acido ialuronico per poi tra due settimane ritornare di nuovo da lei e fare delle labbra più definite e più naturali», ha raccontato nel video, mostrando soddisfazione per il trattamento appena effettuato. Prima di concludere il filmato, non sono mancati anche i ringraziamenti alla professionista, che ha definito bravissima e gentilissima.

Successivamente, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di condividere anche alcune immagini del prima e dopo, permettendo ai suoi sostenitori di osservare il cambiamento ottenuto dopo la rimozione del prodotto. Le fotografie hanno attirato immediatamente l’attenzione degli utenti, che non hanno perso occasione per commentare la sua decisione e rivolgerle numerosi complimenti. Il tema dei ritocchi estetici, del resto, non è nuovo per Alessandra, che in passato aveva già risposto apertamente alle curiosità dei follower riguardo agli interventi a cui si era sottoposta. Proprio alcune settimane fa, rispondendo alle domande ricevute su Instagram, aveva infatti raccontato di essere intervenuta anche sul seno, oltre che sulle labbra, senza fare mistero delle proprie scelte. La giovane ha sempre dimostrato di non avere particolari problemi a parlare del rapporto con il proprio aspetto fisico, affrontando anche argomenti che spesso dividono l’opinione pubblica.

Temptation Island, dalla rottura con Rosario Monetti ai cambiamenti nella vita di Alessandra

Ma per chi ha seguito il suo percorso televisivo, Alessandra Ciociola è soprattutto una delle protagoniste che hanno maggiormente fatto discutere durante l’ultima edizione del reality dei sentimenti. La ragazza aveva partecipato al programma insieme al fidanzato Rosario Monetti, con il quale la relazione era ormai attraversata da diverse incomprensioni. A rendere particolarmente complicata la loro esperienza era stato soprattutto l’avvicinamento di Rosario alla single Giada, una ragazza che Alessandra conosceva già prima dell’inizio del programma e con la quale aveva avuto anche un rapporto di amicizia. Una situazione che aveva inevitabilmente alimentato la gelosia e la delusione della giovane, portandola a chiedere più volte un confronto anticipato con il compagno.

Quando finalmente i due si erano ritrovati faccia a faccia al falò, Rosario aveva ridimensionato il rapporto instaurato con la tentatrice, manifestando anche il desiderio di uscire insieme alla fidanzata. Alessandra, però, aveva deciso di mettere al primo posto se stessa e di lasciare il programma da sola, stanca di alcuni comportamenti del compagno e della mancanza di attenzioni ricevute durante il loro percorso. La storia, tuttavia, non si era conclusa immediatamente con quell’addio televisivo. Dopo la fine delle registrazioni, infatti, i due avevano tentato un riavvicinamento, tornando insieme per un breve periodo, prima di annunciare nuovamente la rottura attraverso i rispettivi canali social.

Oggi, a distanza di mesi da quell’esperienza, Alessandra sembra concentrata su se stessa e sulla propria vita lontano dalle dinamiche del reality. Tra aggiornamenti personali, risposte alle curiosità dei fan e cambiamenti estetici, continua a mantenere un rapporto diretto con il pubblico che l’ha conosciuta proprio grazie a Canale 5. La scelta di rimuovere il filler è diventata così un’altra occasione per raccontare una decisione personale senza filtri, spiegando apertamente cosa non la convinceva del risultato precedente e quali sono le sue intenzioni per il futuro. E mentre i follower attendono di vedere il risultato definitivo del prossimo trattamento, una cosa è certa: l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di cambiare nuovamente look, questa volta puntando su labbra più naturali e proporzionate.