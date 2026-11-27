Filippo Bisciglia rompe il silenzio sul suo futuro televisivo e affronta finalmente una delle domande che negli ultimi mesi hanno alimentato maggiormente il gossip: lascerà davvero la conduzione di Temptation Island? Il presentatore romano, volto storico del reality di Canale 5, è tornato a parlare della possibilità di essere sostituito, chiarendo quali siano le sue intenzioni e soprattutto quanto sia ancora legato al programma che gli ha regalato una popolarità enorme. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, il conduttore ha affrontato senza troppi giri di parole anche le indiscrezioni circolate durante la scorsa estate, quando si era parlato di un possibile cambio della guardia alla guida della trasmissione. Le sue parole sembrano mettere un punto alle speculazioni: nonostante la voglia di sperimentare nuovi generi televisivi e di mettersi alla prova con esperienze differenti, non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo ruolo nel reality. Una posizione piuttosto chiara, che farà sicuramente piacere ai tantissimi telespettatori ormai abituati a ritrovarlo ogni estate davanti ai falò di confronto.

Temptation Island, Filippo Bisciglia chiarisce: «Non mollerei mai il programma»

Nel corso dell’intervista, Filippo Bisciglia ha risposto direttamente alla domanda sulla possibilità che qualcuno possa prendere il suo posto alla conduzione. Il presentatore ha spiegato di non aver mai vissuto con particolare preoccupazione l’eventualità di una sostituzione, anche perché i risultati ottenuti negli anni hanno sempre confermato il forte legame tra il pubblico e la trasmissione. «No, è sempre andato bene. Mi sto facendo un segno della croce, sono molto scaramantico, ma no, non ho mai avuto questa paura», ha raccontato con la sua consueta ironia. Una risposta che lascia trasparire una certa serenità rispetto al proprio futuro professionale e alla posizione conquistata all’interno di Mediaset.

Il conduttore, tuttavia, ha voluto anche precisare di non considerarsi una figura indispensabile. Quando gli è stato fatto notare che ormai rappresenta uno dei volti più riconoscibili dell’universo televisivo di Maria De Filippi, Bisciglia ha preferito mantenere i piedi per terra. «Esageriamo! Per me è un onore, sono felice. Ma non sono insostituibile o imprescindibile», ha dichiarato. Una precisazione importante, soprattutto alla luce delle indiscrezioni che nei mesi scorsi avevano ipotizzato un possibile cambiamento alla guida del reality. Il presentatore sembra consapevole del ruolo centrale che ricopre, ma allo stesso tempo riconosce che nessun personaggio televisivo può considerarsi eterno o indispensabile.

La frase più significativa, però, riguarda proprio il suo rapporto con Temptation Island e la possibilità di abbandonarlo per dedicarsi ad altri progetti. Alla domanda su cosa farebbe qualora gli venisse offerta l’opportunità di condurre un programma completamente diverso, Bisciglia non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Ho sempre detto che mi piacerebbe condurre un game show, ma se dovesse palesarsi questa opportunità, non mollerei mai Temptation Island. Il calore del pubblico è tutto, non lo mollerei per nulla». Parole che sembrano rassicurare i fan e allontanare, almeno per il momento, l’ipotesi di un addio volontario. Il conduttore, dunque, vorrebbe ampliare i propri orizzonti professionali, ma senza rinunciare a quella trasmissione che ormai considera una parte fondamentale della sua vita.

Temptation Island, le indiscrezioni sulla sostituzione e le polemiche dell’estate

Per comprendere perché si sia parlato tanto di un possibile addio di Filippo Bisciglia, bisogna tornare alla scorsa estate, quando l’ultima edizione del reality era finita al centro di numerose discussioni. Nonostante gli ascolti straordinari, alcune scelte del conduttore durante i falò di confronto avevano diviso il pubblico e alimentato diverse polemiche sui social. In particolare, alcuni telespettatori avevano criticato il suo coinvolgimento nelle vicende sentimentali dei partecipanti, sostenendo che in determinate occasioni si fosse esposto eccessivamente, andando oltre il semplice ruolo di presentatore e narratore delle storie delle coppie.

A intervenire sulla questione era stata anche Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e collaboratrice di Maria De Filippi. In un’intervista a La Stampa aveva espresso una posizione piuttosto precisa sullo stile di conduzione, spiegando che avrebbe preferito un approccio maggiormente concentrato sul racconto degli avvenimenti, senza prendere posizione sulle vicende personali dei concorrenti. «Personalmente preferirei che ci si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni», aveva dichiarato. Parole che avevano inevitabilmente acceso il dibattito, soprattutto perché arrivate proprio dopo un’edizione nella quale il comportamento di Bisciglia era stato oggetto di numerose discussioni.

A rendere ancora più insistenti le voci su un possibile cambiamento era stata anche un’indiscrezione rilanciata da Amedeo Venza, secondo cui alcuni addetti ai lavori non sarebbero stati particolarmente soddisfatti della conduzione dell’ultima stagione. Si era parlato persino di una possibile sostituzione in vista della successiva edizione, con l’ipotesi di un nuovo volto alla guida del reality. Tuttavia, è importante sottolineare che queste ricostruzioni non sono mai state accompagnate da una conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione. Le dichiarazioni rilasciate adesso dal diretto interessato contribuiscono quindi a fare chiarezza, almeno sulle sue intenzioni personali.

Del resto, i risultati ottenuti dal programma raccontano una realtà difficilmente contestabile. L’edizione 2026 ha registrato ascolti eccezionali, con il gran finale del 29 luglio che ha raggiunto il 35,5% di share e oltre 4,2 milioni di spettatori. Numeri che hanno confermato ancora una volta la forza del format e il suo enorme seguito televisivo e social. Lo stesso Bisciglia, parlando con l’ANSA, aveva sottolineato quanto fosse emozionante vedere il pubblico seguire le puntate persino nei villaggi turistici, sulle spiagge e nei locali, dove venivano organizzate vere e proprie serate dedicate alla trasmissione. Un successo che, secondo il conduttore, nasce soprattutto dalla capacità degli spettatori di riconoscersi nelle storie raccontate.

Temptation Island, il futuro di Filippo Bisciglia tra un nuovo game show e il debutto a teatro

Se da una parte Filippo Bisciglia non vuole assolutamente rinunciare alla sua esperienza televisiva più importante, dall’altra non nasconde il desiderio di esplorare nuove strade. Da tempo, infatti, il presentatore ha manifestato la volontà di cimentarsi con un game show tutto suo, un genere televisivo che gli permetterebbe di mostrare al pubblico un lato differente della propria personalità. Non si tratterebbe quindi di una fuga dal reality di Canale 5, ma piuttosto di un’opportunità per arricchire il proprio percorso professionale e dimostrare di poter affrontare anche format diversi da quello che lo ha reso celebre.

Nel frattempo, il conduttore ha già iniziato una nuova avventura lontana dagli studi televisivi. Il 13 novembre ha infatti debuttato a teatro con lo spettacolo Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti, un progetto personale nel quale racconta episodi della propria vita, ricordi, fragilità ed esperienze che hanno contribuito a renderlo l’uomo che è oggi. Si tratta di una novità importante per la sua carriera, considerando che per anni il pubblico lo ha conosciuto soprattutto attraverso le esperienze televisive, prima al Grande Fratello e successivamente alla guida del reality di Canale 5.

Intervistato da Fanpage.it, Bisciglia ha spiegato di vivere questa nuova esperienza con grande entusiasmo, considerandola non un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso diverso. Sul palco, inoltre, ha la possibilità di raccontarsi direttamente, senza interpretare il ruolo di colui che ascolta e accompagna le vicende sentimentali degli altri. Un cambiamento significativo per un personaggio che, per oltre un decennio, è stato abituato a raccogliere confessioni, assistere a tradimenti e gestire confronti particolarmente delicati davanti alle telecamere.

Nel corso della stessa intervista è emerso anche un dettaglio sulla sua vita privata. Dopo la fine della lunga relazione con Pamela Camassa, durata circa diciassette anni, il conduttore aveva fatto parlare di sé per alcune indiscrezioni riguardanti una nuova frequentazione. Interrogato direttamente sulla possibilità che ci fosse ancora una persona nella sua vita, ha risposto in maniera piuttosto esplicita: «No, non c’è più. Sono un uomo libero». Una confessione che conferma come, almeno in questo momento, le sue attenzioni siano rivolte soprattutto alla carriera e ai nuovi progetti professionali.

Insomma, nessun addio annunciato e nessuna intenzione di abbandonare il programma che lo ha accompagnato per dodici anni. Filippo Bisciglia guarda al futuro con la voglia di mettersi in gioco, ma il suo legame con la trasmissione di Maria De Filippi appare ancora solidissimo. Resta naturalmente da attendere la conferma ufficiale sulla prossima edizione e sulle future scelte della produzione, ma le sue dichiarazioni rappresentano un segnale importante per tutti gli appassionati. Il conduttore vorrebbe un game show tutto suo, desidera continuare a crescere professionalmente e adesso si sta godendo anche il teatro. Ma una cosa, almeno per il momento, sembra non essere in discussione: non ha alcuna intenzione di dire addio al suo ruolo di padrone di casa del viaggio nei sentimenti più seguito della televisione italiana.