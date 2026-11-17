Uomini e Donne, chi prenderà il posto di Giovanni Grazioso? Gli insider fanno il nome di Rosario Guglielmi, già protagonista di Temptation Island

Colpo di scena a Uomini e Donne: dopo l’inaspettato addio di Giovanni Grazioso, il pubblico si interroga su chi potrebbe prendere il suo posto sul trono. L’esperienza televisiva dell’ex protagonista di Temptation Island si è conclusa molto prima del previsto e la sua decisione ha inevitabilmente aperto nuovi scenari per il dating show di Maria De Filippi. Ma chi arriverà al suo posto? Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione che sta facendo discutere gli appassionati del programma: il possibile nuovo tronista potrebbe essere Rosario Guglielmi, volto già conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island. A rilanciare questa ipotesi è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione secondo cui il ragazzo si troverebbe a Roma proprio in questi giorni. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato le supposizioni sulla possibilità di un suo ritorno in televisione. Per il momento non esistono conferme da parte della redazione, ma il suo nome è già finito al centro delle discussioni sui social. E non sarebbe nemmeno la prima volta che Rosario viene accostato alla possibilità di sedersi sulla celebre poltrona rossa.

Uomini e Donne: Giovanni Grazioso lascia il trono, ecco perché ha abbandonato

La notizia dell’uscita di scena di Giovanni Grazioso è emersa dopo la registrazione di lunedì 9 novembre 2026. Stando alle anticipazioni diffuse dagli insider, il giovane siciliano avrebbe comunicato direttamente a Maria De Filippi la decisione di interrompere il proprio percorso, rinunciando così alla possibilità di arrivare a una scelta. Una conclusione anticipata che ha sorpreso una parte del pubblico, anche se nelle settimane precedenti non erano mancati dubbi sull’andamento della sua esperienza televisiva.

Il suo arrivo a Uomini e Donne era stato accolto con grande curiosità, soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island, dove aveva fatto parlare di sé per la complicata relazione con Sabrina Soussi. Il passaggio dal reality estivo al dating show di Canale 5 sembrava rappresentare per lui l’occasione giusta per voltare pagina e rimettersi in gioco sentimentalmente. Tuttavia, il percorso sul trono non avrebbe avuto l’evoluzione sperata e le conoscenze con le corteggiatrici non sarebbero riuscite a decollare.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni e dalle anticipazioni di Isa e Chia, Giovanni avrebbe spiegato di non sentirsi ancora pronto per affrontare una nuova relazione. L’esperienza vissuta a Temptation Island avrebbe avuto un impatto importante sulla sua vita, rendendo più complicato gestire la popolarità e le conseguenze della fine della storia con Sabrina. A questo si aggiungerebbero alcune difficoltà nel vivere serenamente il percorso televisivo e nel lasciarsi andare con le ragazze scese per conoscerlo.

La decisione sarebbe quindi maturata dalla consapevolezza di non avere, almeno in questo momento, la giusta predisposizione per continuare. Un addio che lascia inevitabilmente un posto vacante nel parterre dei tronisti di Uomini e Donne. Attualmente, infatti, restano Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre, due percorsi che la trasmissione continuerà a seguire nelle prossime registrazioni. La redazione potrebbe dunque valutare l’inserimento di un nuovo volto per riportare equilibrio e interesse nella componente dedicata alle conoscenze sentimentali.

Uomini e Donne: Rosario Guglielmi nuovo tronista? L’indiscrezione di Deianira Marzano

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce il nome di Rosario Guglielmi. L’ex protagonista di Temptation Island 2025 è finito nuovamente sotto i riflettori dopo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Il messaggio, rilanciato dall’esperta di gossip sui social, faceva riferimento alla sua presenza a Roma, accompagnata da una domanda piuttosto esplicita: «In questi giorni è a Roma, ipotesi trono?».

Un’indiscrezione che ha immediatamente acceso la fantasia dei fan di Uomini e Donne, soprattutto perché Rosario aveva già avuto un precedente contatto con il programma di Maria De Filippi. Il suo nome, infatti, era stato preso in considerazione per il ruolo di tronista nella passata stagione, ma la sua esperienza si era interrotta praticamente sul nascere a causa di una segnalazione della sua ex fidanzata Lucia Ilardo.

I telespettatori ricorderanno che Rosario e Lucia avevano partecipato insieme a Temptation Island, dove la loro relazione era terminata tra confronti e polemiche. Successivamente, quando Guglielmi era arrivato nello studio di Uomini e Donne per iniziare la sua avventura sul trono, Lucia aveva raccontato alcuni retroscena relativi ai loro contatti dopo la fine del reality, sostenendo che tra loro ci fosse stata ancora intimità a ridosso della sua partecipazione al programma. Una circostanza che aveva spinto Maria De Filippi a interrompere il percorso del ragazzo, ritenendo necessario fare chiarezza sulla situazione sentimentale.

Adesso, a distanza di tempo, potrebbe presentarsi una seconda occasione. La possibile candidatura di Rosario avrebbe già diviso il pubblico: c’è chi sarebbe curioso di rivederlo alle prese con nuove conoscenze e chi, invece, preferirebbe un volto completamente inedito, senza precedenti televisivi e dinamiche già conosciute. La sua partecipazione a Temptation Island gli ha comunque garantito una certa notorietà e un pubblico che potrebbe seguirlo anche in questa nuova avventura.

Per il momento, però, bisogna mantenere la cautela. La presenza a Roma non rappresenta una prova del suo ingresso nel cast e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della redazione. Anche gli insider che hanno rilanciato la notizia parlano di un’ipotesi, non di una decisione già presa.

Uomini e Donne, chi arriverà sul trono dopo Giovanni? Attesa per le prossime registrazioni

La domanda che circola tra gli appassionati è quindi una sola: sarà davvero Rosario Guglielmi il nuovo tronista? L’eventuale ritorno del ragazzo rappresenterebbe un piccolo colpo di scena per Uomini e Donne, considerando il precedente tentativo interrotto e le polemiche che avevano accompagnato il suo ingresso in studio. Una seconda opportunità potrebbe consentirgli di dimostrare di essere pronto a conoscere nuove persone, questa volta senza situazioni sentimentali rimaste in sospeso.

D’altra parte, la redazione potrebbe anche decidere di puntare su un personaggio completamente diverso, magari proveniente dal mondo di Temptation Island oppure un volto sconosciuto al pubblico televisivo. Non sarebbe una scelta insolita per Uomini e Donne, che nel corso degli anni ha alternato tronisti già conosciuti a ragazzi e ragazze arrivati alla prima esperienza davanti alle telecamere.

La partenza di Giovanni Grazioso ha comunque cambiato gli equilibri del programma e le prossime registrazioni saranno particolarmente importanti per capire quali decisioni verranno prese. Maria De Filippi dovrà valutare se lasciare temporaneamente due tronisti oppure inserire rapidamente un nuovo protagonista per animare le dinamiche del parterre. Intanto, il pubblico continua a seguire le indiscrezioni diffuse dagli esperti di gossip, in attesa di scoprire se il nome di Rosario troverà effettivamente conferma.

Insomma, dopo un percorso durato poche settimane, l’avventura di Giovanni sembra ormai arrivata al capolinea, mentre per Rosario potrebbe aprirsi una porta che in passato si era chiusa bruscamente. Il suo eventuale ritorno sarebbe sicuramente uno degli sviluppi più curiosi della stagione. Per adesso, tuttavia, non resta che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne: soltanto allora si potrà capire se l’indiscrezione degli insider si trasformerà in realtà oppure se la redazione sorprenderà tutti con un nome completamente diverso.