Uomini e Donne, Diego Daddi fa la proposta di matrimonio a Barbara Santagati e lei risponde sì! La romantica dedica della futura sposa emoziona i fan

Fiori d’arancio in arrivo per un ex protagonista di Uomini e Donne! Diego Daddi ha deciso di compiere un passo importante nella sua nuova storia d’amore, chiedendo alla compagna Barbara Santagati di diventare sua moglie. La risposta della donna è stata un emozionatissimo sì, che apre ufficialmente un nuovo capitolo nella vita sentimentale dell’ex corteggiatore e tronista del dating show di Maria De Filippi. La proposta è stata accompagnata da parole particolarmente romantiche, affidate a un messaggio social nel quale Barbara ha raccontato tutta la felicità e l’emozione provate in un momento destinato a rimanere per sempre nei suoi ricordi. «Ci sono momenti che rimarranno impressi nel cuore per sempre… e questo è uno di quelli. Non dimenticherò mai i tuoi occhi, il tuo sorriso e l’emozione che…», ha scritto, condividendo con i propri follower la gioia per la sorpresa ricevuta. Una notizia che non è passata inosservata tra gli appassionati di Uomini e Donne, soprattutto considerando il percorso sentimentale che Diego ha attraversato negli ultimi mesi. Dopo la fine del lungo matrimonio con Elga Enardu, l’ex protagonista del programma sembra aver ritrovato la serenità accanto a Barbara, tanto da volerle fare una promessa importante. E adesso, dopo la proposta e il sì, per i due si apre la prospettiva di un matrimonio.

Uomini e Donne, Diego Daddi volta pagina dopo Elga Enardu: la nuova vita con Barbara

La notizia assume un significato ancora più particolare se si ripercorre la storia sentimentale di Diego. Il pubblico di Uomini e Donne lo ricorda soprattutto per la relazione con Elga Enardu, conosciuta proprio all’interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi. I due avevano iniziato a frequentarsi dopo il percorso televisivo, costruendo una relazione durata sedici anni e culminata con il matrimonio celebrato nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento. Per molto tempo sono stati considerati una delle coppie più solide nate nel programma, condividendo con i follower numerosi momenti della loro quotidianità.

La separazione, annunciata alla fine del 2025, aveva quindi sorpreso parecchi telespettatori. Era stata proprio Elga a comunicare pubblicamente la fine del matrimonio, spiegando di attraversare un momento particolarmente complesso e chiedendo rispetto e discrezione. Una notizia che aveva inevitabilmente riacceso l’attenzione sulla coppia, soprattutto perché i due avevano sempre raccontato sui social il loro rapporto, mostrandosi molto uniti.

Successivamente Diego aveva iniziato una nuova frequentazione con Barbara Santagati, rendendo pubblica la relazione attraverso alcuni scatti condivisi sui social. La novità aveva immediatamente alimentato il gossip, anche per la relativa vicinanza temporale tra la separazione e l’ufficializzazione del nuovo legame. In tanti avevano ipotizzato che potesse esserci stato un tradimento, ma l’ex protagonista di Uomini e Donne aveva respinto categoricamente queste ricostruzioni.

Intervistato da Fanpage, Daddi aveva chiarito: «Non c’è stato alcun tradimento. E Barbara non è amica di Elga». Anche la nuova compagna aveva successivamente voluto intervenire per fare chiarezza, spiegando che lei e l’ex moglie di Diego non erano mai state amiche. Una precisazione importante, arrivata dopo le numerose polemiche nate sui social.

La stessa Barbara Santagati aveva raccontato che lei e Diego si conoscevano già da tempo attraverso amicizie in comune, ma che inizialmente non avevano mai approfondito la loro conoscenza. Il loro avvicinamento sarebbe avvenuto in un periodo delicato per entrambi, quando si erano ritrovati a confrontarsi e a sostenersi reciprocamente. Soltanto dopo la conclusione delle rispettive situazioni sentimentali precedenti avrebbero deciso di frequentarsi davvero.

Una ricostruzione che aveva contribuito a chiarire diversi aspetti della loro relazione e che oggi assume un significato ancora più importante alla luce della proposta di matrimonio. Quello che inizialmente sembrava un nuovo capitolo sentimentale per l’ex volto di Uomini e Donne si è trasformato in un progetto di vita condiviso, con la decisione di promettersi amore anche davanti all’altare.

Uomini e Donne, Barbara Santagati dice sì: le nozze dopo la proposta romantica

A rendere ancora più speciale questo momento sono state proprio le parole scelte da Barbara per raccontare la proposta. La futura sposa ha voluto condividere la propria emozione attraverso una dedica che lascia trasparire tutta la felicità per quanto accaduto. «Non dimenticherò mai i tuoi occhi, il tuo sorriso e l’emozione che…»: un messaggio romantico, nel quale ogni dettaglio sembra essere legato al ricordo di un istante particolarmente intenso.

Il sì di Barbara Santagati rappresenta una svolta importante per la coppia, che ha deciso di rendere ancora più solido il proprio legame. Per Diego, invece, si tratta della possibilità di ricominciare davanti all’altare dopo la fine del matrimonio con Elga. Una nuova promessa che arriva dopo mesi nei quali la sua vita privata è stata costantemente sotto i riflettori.

Non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli relativi all’organizzazione delle nozze, né un’eventuale data della cerimonia. Per il momento, però, la notizia più importante è arrivata direttamente dai protagonisti: il matrimonio si farà e Barbara ha accettato la proposta del compagno. I fan di Uomini e Donne potranno quindi seguire anche questo nuovo percorso, che inevitabilmente attirerà l’attenzione sui social.

La storia di Diego, del resto, continua a essere seguita con grande interesse da chi lo ha conosciuto televisivamente tanti anni fa. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi aveva rappresentato l’inizio di un percorso sentimentale che sembrava destinato a durare per sempre. Oggi, dopo la separazione e la nuova relazione, arriva un’altra decisione importante, che dimostra come l’ex protagonista abbia intenzione di costruire un futuro accanto alla nuova compagna.

Anche Barbara Santagati, che negli ultimi mesi ha imparato a convivere con l’attenzione mediatica legata alla sua relazione, si prepara dunque a vivere un momento particolarmente importante. Modella, attrice ed ex finalista di Miss Italia 2016, ha sempre cercato di rispondere direttamente alle curiosità dei follower, soprattutto quando sono circolate indiscrezioni sulla sua conoscenza con Diego e sul rapporto con Elga.

Adesso, però, l’attenzione è tutta rivolta alla proposta e alle nozze. Per gli appassionati di Uomini e Donne, questa notizia rappresenta un nuovo capitolo di una vicenda che ha fatto discutere parecchio negli ultimi mesi. E mentre sui social arrivano le prime reazioni alla romantica dedica, i due possono finalmente godersi la felicità di questo momento.

Dopo la fine di un matrimonio importante, Diego Daddi ha scelto di rimettersi in gioco e di costruire una nuova relazione. Con la proposta a Barbara Santagati e il suo sì, la coppia sembra pronta a guardare avanti, lasciandosi alle spalle le polemiche e le discussioni che hanno accompagnato la nascita della loro storia. Un nuovo matrimonio è quindi all’orizzonte per un ex protagonista di Uomini e Donne, che questa volta sembra aver trovato nuovamente la voglia di pronunciare una promessa d’amore davanti alla donna che ha scelto di avere accanto.