Clamoroso a Uomini e Donne: Barbara De Santi e Giovanni si sono già lasciati dopo appena due giorni fuori dal programma.

La notizia arriva dalle registrazioni di lunedì 23 novembre 2026 e riserva un colpo di scena inaspettato: Barbara De Santi e Giovanni sono già tornati nel parterre del Trono Over, appena due giorni dopo aver deciso di lasciare insieme la trasmissione per conoscersi lontano dalle telecamere. A mettere fine alla frequentazione sarebbe stato proprio il cavaliere, che in studio ha ammesso di essersi reso conto di non provare un reale coinvolgimento sentimentale nei confronti della dama. Una rottura lampo che arriva dopo un percorso piuttosto movimentato e che riapre inevitabilmente le discussioni sulla loro conoscenza.

Per capire cosa è successo bisogna tornare alla registrazione di sabato 21 novembre, quando i due protagonisti avevano sorpreso il pubblico prendendo una decisione importante. Dopo settimane di frequentazione, confronti e momenti di incertezza, avevano scelto di abbandonare il dating show di Maria De Filippi per provare a costruire qualcosa lontano dallo studio televisivo. L’intenzione era quella di concedersi la possibilità di conoscersi nella quotidianità, senza le continue interferenze del parterre e senza dover rendere conto delle proprie scelte davanti alle telecamere.

La loro uscita insieme aveva rappresentato un momento significativo soprattutto per Barbara, che sembrava intenzionata a investire nella conoscenza e a capire se con Giovanni potesse finalmente nascere una relazione concreta. La decisione aveva suscitato curiosità anche tra gli opinionisti e il pubblico a casa, considerando le numerose discussioni che avevano accompagnato il loro percorso. In molti si aspettavano di rivederli soltanto in caso di difficoltà importanti oppure, al contrario, di un eventuale ritorno in studio per raccontare i primi sviluppi positivi della frequentazione.

Uomini e Donne anticipazioni: Giovanni confessa di non essere preso da Barbara

E invece il colpo di scena è arrivato praticamente subito. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e riportate da Lollo Magazine, nella nuova registrazione Barbara De Santi e Giovanni sono ricomparsi entrambi in studio, tornando a sedersi nel rispettivo parterre. Una situazione che ha immediatamente fatto intuire come qualcosa fosse andato storto durante i primi giorni trascorsi insieme lontano dalle telecamere. A prendere la parola è stato il cavaliere, che ha deciso di spiegare quanto accaduto e di chiarire la situazione davanti a Maria De Filippi.

Giovanni avrebbe raccontato che, nonostante apparentemente fosse andato tutto bene, durante il tempo trascorso insieme è arrivato a una consapevolezza importante: non si sentiva realmente coinvolto dal punto di vista sentimentale. In altre parole, avrebbe capito di non provare per Barbara quel sentimento necessario per proseguire una relazione. Una presa di coscienza che ha portato inevitabilmente alla conclusione della frequentazione, senza lasciare spazio, almeno per il momento, a ulteriori tentativi.

Secondo quanto riportato nelle anticipazioni, il cavaliere avrebbe sostanzialmente comunicato di aver compreso di non essere preso nei confronti della dama. La conoscenza, dunque, si sarebbe conclusa definitivamente dopo appena due giorni dall’uscita dal programma. Un epilogo decisamente rapido, soprattutto considerando che soltanto nella registrazione precedente i due avevano scelto di mettersi alla prova lontano dalle dinamiche televisive, dimostrando di voler dare una possibilità concreta al loro rapporto.

Resta ora da capire come abbia reagito Barbara De Santi davanti alla decisione di Giovanni e se la dama abbia avuto modo di spiegare il proprio punto di vista sulla fine della frequentazione. Il ritorno nel parterre segna comunque un nuovo capitolo per una delle protagoniste storiche del Trono Over, che ancora una volta si ritrova a fare i conti con una conoscenza sentimentale che non ha avuto l’esito sperato. Per il pubblico del programma si tratta sicuramente di una sorpresa, soprattutto perché la scelta di uscire insieme aveva lasciato immaginare sviluppi ben differenti.

Uomini e Donne, non solo Barbara e Giovanni: le altre anticipazioni della registrazione

La registrazione del 23 novembre non ha riservato soltanto la rottura tra i due protagonisti del Trono Over. Nel corso della giornata si è parlato anche di Mario Cusitore, nuovamente al centro dello studio per la situazione con Ludovica. Dopo ulteriori discussioni e confronti, il cavaliere ha confermato la propria intenzione di interrompere definitivamente la conoscenza con la dama. Una decisione che arriva dopo settimane caratterizzate da incomprensioni e momenti di tensione e che sembra mettere definitivamente la parola fine a questo capitolo.

Novità anche per Chiara, la dama che in precedenza aveva frequentato proprio Mario. Nel corso della registrazione ha infatti deciso di dare l’esclusiva a Ignazio, interrompendo così ogni altra possibilità di conoscere nuovi cavalieri. Una scelta importante che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova coppia all’interno del parterre. Per Marina Brochetta, invece, è sceso un nuovo pretendente, mentre anche Gemma Galgani ha avuto l’opportunità di conoscere un cavaliere arrivato appositamente per lei. La dama torinese, tuttavia, non sarebbe apparsa particolarmente convinta e si sarebbe presa del tempo prima di decidere se proseguire oppure interrompere la conoscenza.

Un’altra chiusura ha riguardato Fabio Conte e Roberta. Dopo aver condiviso anche due notti di passione, i due hanno deciso di interrompere definitivamente la frequentazione, sorprendendo chi pensava che tra loro potesse nascere qualcosa di più importante. Una registrazione, quindi, particolarmente movimentata per il parterre degli over, dove diverse conoscenze sono arrivate al capolinea nel giro di pochissimo tempo.

Spazio anche al Trono Classico, con Giacomo Vacalebre protagonista di due esterne decisamente movimentate. Il tronista ha infatti incontrato sia Martina Patella sia Alessandra e con entrambe è scattato un bacio. Una situazione che inevitabilmente potrebbe creare nuove tensioni tra le corteggiatrici e rendere ancora più complicato il suo percorso verso la scelta. Presente in studio anche Giorgia Angeloni, ma durante questa registrazione non si è parlato del suo trono.

Insomma, le nuove anticipazioni di Uomini e Donne raccontano una giornata ricca di sorprese, tra frequentazioni interrotte, nuove conoscenze e baci inaspettati. Ma il vero colpo di scena resta sicuramente quello che riguarda Barbara e Giovanni: dopo aver lasciato insieme il programma con l’intenzione di costruire una relazione lontano dalle telecamere, i due hanno già fatto marcia indietro. Una storia durata appena quarantotto ore e che lascia soprattutto una domanda: Barbara De Santi deciderà di rimettersi subito in gioco oppure preferirà prendersi una pausa dopo questa nuova delusione?