Giovanni Grazioso rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e Donne e svela perché lasciare il trono è stato così difficile

L’addio di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne continua a far discutere e, dopo aver comunicato la sua decisione davanti a Maria De Filippi, l’ex tronista ha deciso di rompere nuovamente il silenzio per raccontare meglio quello che ha vissuto durante la sua esperienza nel dating show di Canale 5.

Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, accompagnato da una fotografia scattata negli studi Elios, il ragazzo ha ripercorso le emozioni provate fin dal suo ingresso in trasmissione, spiegando quanto sia stato difficile rinunciare a un’esperienza che desiderava da quando era bambino. Una scelta che non sarebbe arrivata a cuor leggero, ma che si è resa necessaria dopo essersi reso conto di non essere più sereno e di avere bisogno di ritrovare sé stesso. «La mia vita è cambiata in pochissimo tempo, ma l’emozione di quel bambino è rimasta sempre la stessa», ha scritto, ricordando il momento in cui si è seduto per la prima volta sulla celebre poltrona rossa. Il suo percorso, iniziato dopo la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Sabrina Soussi, si è concluso molto prima del previsto.

E proprio il cambiamento radicale vissuto negli ultimi mesi avrebbe avuto un peso importante nella decisione di interrompere il trono. Giovanni Grazioso ha voluto sottolineare di essersi sempre mostrato per quello che è, senza costruire un personaggio e senza nascondere il proprio carattere. «Durante il mio percorso sono sempre stato vero, me stesso, senza filtri. Forse a volte anche troppo», ha ammesso, aggiungendo di essere una persona schietta, abituata a dire quello che pensa. Una sincerità che, nel corso delle puntate, lo aveva portato anche a confrontarsi con Maria De Filippi e con gli opinionisti, finendo spesso al centro delle discussioni. Nonostante le difficoltà, però, il ragazzo non rinnega assolutamente l’opportunità ricevuta e ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato in questa avventura televisiva.

Uomini e Donne, Giovanni Grazioso confessa: «Lasciare il trono è stato difficile»

Nel suo messaggio, Giovanni Grazioso è entrato nel dettaglio delle motivazioni che lo hanno portato a prendere una decisione così importante. L’ex tronista ha spiegato che, dopo essere entrato nel mondo della televisione, si è ritrovato a vivere cambiamenti molto veloci, che non sempre è riuscito a metabolizzare.

La notorietà arrivata con Temptation Island e successivamente con il dating show di Maria De Filippi avrebbe modificato profondamente la sua quotidianità, rendendo più complicate anche alcune situazioni che prima considerava assolutamente normali. «La mia vita è cambiata così in fretta che a volte facevo fatica a rendermi conto di quello che stavo vivendo. Forse è anche per questo che lasciare il trono è stato così difficile», ha raccontato. Parole che confermano quanto l’esperienza televisiva abbia rappresentato per lui qualcosa di molto più grande di una semplice partecipazione a un programma. Il ragazzo ha poi ammesso di essersi reso conto, con il passare delle settimane, di non essere pronto per iniziare una nuova relazione e di avere bisogno di tempo per fare chiarezza dentro di sé.

«Mi sono reso conto che avevo bisogno di tempo per capire come stavo, rimettere in ordine i miei pensieri e ritrovarmi», ha aggiunto. Una confessione che si collega direttamente a quanto aveva già raccontato in studio durante la puntata del 20 novembre, quando aveva spiegato davanti a Maria De Filippi di non sentirsi più sereno con sé stesso. In quell’occasione aveva pronunciato parole particolarmente significative: «Io non sto bene, non sono sereno con me stesso e ho perso le abitudini di un ragazzo normale». Aveva anche ammesso che persino andare al lavoro era diventato complicato, segno di quanto i cambiamenti degli ultimi mesi avessero inciso sulla sua vita privata.

A questo si aggiungeva il peso della precedente relazione con Sabrina Soussi, terminata dopo l’esperienza condivisa a Temptation Island. Lo stesso Giovanni Grazioso aveva confessato di portarsi dietro un dolore importante, spiegando di avere difficoltà a fidarsi nuovamente dopo quanto accaduto. «Vengo anche da una storia molto importante che mi ha lasciato un trauma e oggi non riesco a fidarmi in generale, faccio fatica», aveva dichiarato durante il suo discorso di addio. Non si sarebbe trattato, quindi, soltanto di una mancanza di interesse nei confronti delle corteggiatrici, ma di una condizione personale che lo avrebbe portato a comprendere di non avere ancora la serenità necessaria per rimettersi in gioco sentimentalmente.

Uomini e Donne, il ringraziamento a Maria De Filippi e alla redazione: la reazione di Tina Cipollari

Nonostante la decisione di abbandonare il trono, Giovanni Grazioso ha voluto dedicare una parte importante del suo messaggio alle persone che hanno reso possibile questa esperienza. In particolare, il ragazzo ha rivolto parole di grande riconoscenza a Maria De Filippi, che gli aveva già dato la possibilità di farsi conoscere dal pubblico attraverso Temptation Island e successivamente gli aveva affidato il ruolo di tronista.

«Grazie, Maria, per avermi dato la possibilità di sedermi su quel trono e di conoscere tante persone meravigliose», ha scritto. Non sono mancati i ringraziamenti alla produzione, ai costumisti, alla squadra audio e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, alcune delle quali, a suo dire, sono riuscite a farlo sentire a casa. Un rapporto che ha descritto come particolarmente importante, tanto da aver definito la produzione una sorta di famiglia. Già durante il confronto in studio, infatti, aveva spiegato di non riuscire a nascondere il proprio stato d’animo proprio perché non voleva mancare di rispetto a chi aveva creduto in lui. «Da un anno a questa parte faccio parte di questa produzione, che è anche un po’ la mia famiglia, a cui non riesco a dire bugie», aveva dichiarato davanti alla conduttrice. E poi la frase che ha probabilmente riassunto meglio il suo stato d’animo: «Un giorno lo rimpiangerò, però oggi non mi sento di proseguire questo percorso in cui non mi sento Giovanni. Non è giusto».

Una decisione che ha trovato anche la comprensione di Tina Cipollari, che dopo averlo spesso criticato durante le precedenti puntate ha riconosciuto la sincerità del suo gesto. «Meriti un applauso e credo che possa capitare», ha commentato l’opinionista, mostrando di apprezzare il fatto che il ragazzo abbia preferito fermarsi piuttosto che portare avanti un percorso senza essere realmente convinto. Nel frattempo, il suo abbandono ha inevitabilmente diviso il pubblico: da una parte c’è chi ha apprezzato la scelta di mettere al primo posto il proprio benessere personale, dall’altra chi ritiene che avrebbe dovuto valutare meglio la possibilità di accettare il trono prima di iniziare questa avventura.

Nel suo messaggio, però, l’ex tronista ha voluto rivolgere un pensiero anche a tutte le persone che lo hanno sostenuto, ringraziandole per i messaggi ricevuti e per l’affetto dimostrato anche dopo la sua uscita dal programma. Per il momento, dunque, nessun nuovo progetto televisivo all’orizzonte: la priorità sembra essere quella di recuperare la quotidianità, tornare alle proprie abitudini e ritrovare quella serenità che negli ultimi mesi è venuta a mancare. L’esperienza a Uomini e Donne si chiude così con un pizzico di amarezza, ma anche con la consapevolezza di aver realizzato un sogno che coltivava da tantissimo tempo. E chissà che, una volta superato questo momento complicato, Giovanni non possa tornare a parlare anche della sua vita sentimentale e di quello che è successo dopo la fine della storia con Sabrina.