Momento particolarmente difficile per Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a parlare sui social del percorso di crioconservazione degli ovociti che ha deciso di intraprendere, ma questa volta non è riuscita a trattenere le lacrime. Attraverso alcune Instagram Stories, l’influencer ha raccontato ai suoi follower come sta procedendo la stimolazione ovarica, iniziata lo scorso 6 novembre, e soprattutto le sensazioni provate dopo la prima visita di controllo. Un appuntamento che, a quanto raccontato dalla diretta interessata, non avrebbe dato i risultati che sperava. Nilufar Addati aveva già spiegato di essere consapevole della propria situazione di partenza, ma evidentemente conservava la speranza di ottenere una risposta migliore durante questa prima fase del trattamento. La realtà emersa dal controllo, invece, l’ha messa di fronte a una prospettiva che le ha provocato un forte momento di sconforto. «Rabbia e paura», sono queste le due parole che ha scelto per descrivere il proprio stato d’animo. Una confessione particolarmente intima, nella quale l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di mostrarsi senza filtri, condividendo con il pubblico anche le proprie fragilità. La sua testimonianza ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, che hanno manifestato vicinanza e solidarietà nei suoi confronti.

Nilufar Addati, il percorso di crioconservazione degli ovociti e la prima visita di controllo

La decisione di sottoporsi alla crioconservazione degli ovociti era stata raccontata da Nilufar Addati già nei mesi scorsi. L’influencer aveva spiegato di aver scelto questo percorso per preservare una possibilità di maternità futura, considerando la propria situazione personale e medica. In particolare, aveva parlato delle difficoltà legate all’endometriosi e all’adenomiosi, condizioni che, secondo quanto da lei stessa raccontato, incidono sulla sua fertilità. Una scelta ponderata, quindi, che non aveva preso senza essersi prima confrontata con gli specialisti.

La decisione aveva suscitato anche alcune polemiche sui social, soprattutto per la giovane età dell’ex tronista. Nilufar Addati, che ha 28 anni, aveva risposto alle critiche spiegando le motivazioni personali che l’avevano portata a intraprendere questo percorso. L’obiettivo è quello di conservare gli ovociti attraverso una procedura che prevede una fase iniziale di stimolazione ovarica, seguita dal prelievo e dal congelamento delle cellule riproduttive. Una possibilità in più per il futuro, che tuttavia non costituisce una garanzia di gravidanza.

Le stimolazioni sono iniziate il 6 novembre e, dopo alcuni giorni, l’influencer ha effettuato la prima visita di controllo per verificare la risposta delle ovaie al trattamento. In un primo aggiornamento pubblicato su Instagram, Nilufar Addati aveva raccontato di stare abbastanza bene dal punto di vista fisico. Qualche piccolo dolore, un po’ di gonfiore e stanchezza, ma niente di particolarmente preoccupante. Anche le iniezioni, che esegue autonomamente al mattino, fino a quel momento erano risultate praticamente indolori.

Il problema, però, è emerso quando si è trattato di valutare i risultati della stimolazione. Durante la visita, i medici hanno effettuato la conta dei follicoli antrali, un controllo utile per avere indicazioni sulla possibile risposta ovarica e sul numero di ovociti che potrebbero essere recuperati durante il successivo prelievo. Ed è proprio da questa valutazione che è arrivata la delusione. Nilufar Addati ha spiegato che uno dei due ovaî non avrebbe mostrato follicoli utili alla conta, mentre nell’altro ne sarebbero stati individuati due ben visibili e un terzo più piccolo. Una situazione che, almeno in questa fase, potrebbe tradursi in un numero di ovociti inferiore alle sue aspettative.

Nilufar Addati scoppia in lacrime: “Mi aspettavo qualcosa di meglio”

A raccontare il momento più difficile è stata la stessa Nilufar Addati, che ha pubblicato un video nel quale appare visibilmente provata e fatica a trattenere le lacrime. L’ex tronista ha spiegato di essere consapevole delle difficoltà di partenza, ma di aver comunque sperato in un risultato differente dopo i primi giorni di stimolazione. «Oggi non sono proprio al top dell’umore, la visita non è andata benissimo, o meglio, io sono ben consapevole di partire da un brutto, tra virgolette, punto di partenza, però ecco, forse mi ero un po’, non illusa, ma avevo aspettative un po’ più alte», ha raccontato.

Nel suo sfogo, Nilufar Addati ha cercato anche di spiegare ai follower che cosa sia emerso durante il controllo, illustrando il funzionamento della conta dei follicoli antrali. Si tratta di piccole strutture presenti nelle ovaie che vengono osservate per ottenere indicazioni sulla possibile risposta alla stimolazione. «Uno dei due ovaî non ha dato niente, quindi non sta molto funzionando. L’altro ovaio, un po’ meglio, ne ha due ben visibili e un terzo un po’ più piccolo», ha spiegato, cercando di rendere comprensibile anche a chi non conosce queste procedure quello che sta affrontando.

La prospettiva di riuscire a recuperare soltanto due o tre ovociti, però, l’ha particolarmente scoraggiata. «L’idea di riuscire a prelevare 2-3 ovuli a 28 anni, aspettavo un po’ di meglio, diciamo che questo corpo mi sta facendo dei brutti scherzi», ha ammesso con la voce rotta dall’emozione. Parole che raccontano tutta la delusione di una ragazza che aveva affrontato questo percorso con la speranza di ottenere un risultato più soddisfacente.

Ancora più significative sono state le considerazioni che Nilufar Addati ha condiviso nel suo aggiornamento scritto. L’influencer ha spiegato di aver sentito spesso altre donne raccontare di aver provato una sensazione di tranquillità dopo aver congelato gli ovociti, proprio perché consapevoli di aver conservato una possibilità in più per il futuro. Lei, almeno per il momento, non riesce ancora a provare quella serenità. «Non lo so cosa proverò alla fine di questo primo ciclo, ora so solo che se dovessi dare un nome alle sensazioni che ho addosso le parole che userei sarebbero due e solo due: rabbia e paura».

Ha poi precisato il significato di queste due emozioni: «Rabbia perché quest’ingiustizia io non la volevo e paura perché l’idea di riuscire a prelevare così pochi ovociti mi spaventa terribilmente». Una confessione nella quale non ha nascosto quanto sia difficile accettare una situazione che non dipende dalla propria volontà. Nilufar Addati ha comunque riconosciuto che riuscire a recuperare anche pochi ovociti sarebbe meglio che non averne nessuno, ma ha ammesso di non essere ancora pronta a parlare di tranquillità e serenità.

Nilufar Addati, il pick-up previsto la prossima settimana: “Un passetto alla volta”

Nonostante il momento di sconforto, Nilufar Addati ha voluto rassicurare le persone che la seguono, precisando che, al di là della delusione per i risultati della visita, sta affrontando il trattamento abbastanza serenamente. Dal punto di vista fisico, infatti, i sintomi sono rimasti per ora contenuti: un po’ di gonfiore, stanchezza e qualche episodio di nausea, senza particolari complicazioni da lei segnalate.

Il prossimo appuntamento importante sarà il pick-up, ovvero il prelievo degli ovociti, previsto per la settimana successiva rispetto al suo aggiornamento. La data precisa, però, non è ancora stata stabilita e dipenderà dall’andamento dei prossimi controlli. Saranno quindi le successive visite a fornire indicazioni più chiare sulla risposta alla stimolazione e sul momento più opportuno per procedere.

Nilufar Addati ha anche raccontato di essersi concessa questo momento di fragilità dopo aver cercato di trattenere le emozioni durante la giornata precedente. Non voleva nascondere ai follower quello che stava provando e ha preferito condividere apertamente anche la parte meno semplice di un’esperienza così personale. «Quello di questa mattina è stato il mio primo vero momento di sconforto durante questo percorso, prima o poi sarebbe arrivato, lo sapevo. Va bene così, un passetto alla volta», ha scritto nel suo messaggio.

La testimonianza dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha suscitato numerose reazioni e ha riportato l’attenzione su un tema che spesso viene affrontato con superficialità. La crioconservazione degli ovociti, infatti, non rappresenta soltanto una procedura medica, ma può essere anche un percorso emotivamente impegnativo, fatto di aspettative, attese e risultati che non sempre corrispondono a ciò che si desidera. Nilufar Addati ha scelto di raccontare tutto questo proprio per non mostrare esclusivamente il lato positivo della sua esperienza.

Resta adesso da capire quale sarà la risposta delle ovaie nei prossimi giorni e quanti ovociti sarà effettivamente possibile recuperare. La prima visita ha rappresentato una doccia fredda per l’influencer, ma il percorso non è ancora terminato e saranno i prossimi controlli a fornire ulteriori indicazioni. Nel frattempo, Nilufar Addati ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto da parte di chi la segue fin dai tempi del programma di Maria De Filippi. Un sostegno importante in una fase delicata, nella quale ha deciso di condividere anche le proprie paure, con la speranza di affrontare un passaggio alla volta questa esperienza.