Uomini e Donne, Sabrina Soussi perde la pazienza e replica duramente ad Armando Incarnato: «A 60 anni cosa hai concluso?»

Nuovo scontro social tra Sabrina Soussi e Armando Incarnato. Questa volta a finire al centro della polemica sono i due ex protagonisti di Temptation Island, Sabrina e Giovanni Grazioso, finiti nel mirino dell’ex cavaliere del Trono Over. Le dichiarazioni di Armando, affidate a un video diventato rapidamente virale, hanno provocato una durissima reazione da parte della ragazza, che ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un lungo messaggio sui social. Parole decisamente poco concilianti, nelle quali non si è limitata a difendere se stessa e Giovanni, ma ha anche riservato all’ex volto di Uomini e Donne una serie di frecciate particolarmente velenose. Tra le espressioni utilizzate, anche quella che dà il titolo alla vicenda: «Sei un poverino frustrato». Una replica che ha immediatamente riacceso il dibattito tra gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, dove le vicende dei protagonisti continuano a far discutere anche lontano dagli studi televisivi.

Per ricostruire la vicenda bisogna partire dal percorso televisivo di Sabrina e Giovanni. I due avevano partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, uscendo dal villaggio separatamente dopo un’esperienza sentimentale piuttosto travagliata. La loro storia, però, non si è conclusa con l’ultimo falò e ha continuato a far parlare anche successivamente. Giovanni, infatti, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco accettando il ruolo di tronista a Uomini e Donne, dove ha iniziato a conoscere alcune ragazze interessate a lui. Un’esperienza che, tuttavia, è durata decisamente meno del previsto.

Dopo le prime conoscenze, Grazioso ha scelto di interrompere il proprio percorso, spiegando di non attraversare un momento psicologicamente semplice. Secondo quanto riportato da Isa e Chia, il ragazzo avrebbe raccontato che la partecipazione a Temptation Island aveva stravolto improvvisamente le sue abitudini e la sua quotidianità, portandolo a desiderare di isolarsi e a non voler vedere nessuno. Una decisione che aveva suscitato diverse reazioni, soprattutto considerando che alcune corteggiatrici avevano deciso di raggiungere gli studi proprio per conoscerlo.

Nel frattempo, la situazione personale di Sabrina è diventata particolarmente delicata a causa di un ricovero ospedaliero. Proprio in questo periodo, secondo quanto riferito da Isa e Chia, Giovanni sarebbe tornato a farle visita, mostrando un gesto di vicinanza nei suoi confronti. Una circostanza che ha nuovamente alimentato le indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra i due ex fidanzati. Ed è proprio questa situazione ad aver attirato l’attenzione di Armando Incarnato, che ha deciso di intervenire pubblicamente con un video nel quale non ha risparmiato critiche ai due ragazzi.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha cominciato il proprio intervento facendo riferimento alla popolarità conquistata da Sabrina dopo la partecipazione al reality, utilizzando un paragone con Belén Rodriguez. Le parole pronunciate sono state particolarmente pesanti e hanno riguardato soprattutto l’aspetto fisico della ragazza prima e dopo l’esperienza televisiva. Successivamente, Armando ha spostato l’attenzione su Giovanni, contestandogli il comportamento avuto con le corteggiatrici e la decisione di abbandonare il trono dopo averle fatte arrivare in trasmissione.

«La gente fuori vi conosce, sa chi siete. Quella che è diventata come Belen, dopo che è entrata là dentro che era un c*sso. Quell’altro che si è permesso il lusso di dire alle ragazze di andare a casa e poi non era pronto», ha dichiarato Incarnato. Non si è trattato, dunque, di una semplice osservazione sul percorso televisivo dei due ex protagonisti di Temptation Island, ma di un attacco che ha coinvolto anche la sfera personale di Sabrina.

Uomini e Donne, Sabrina Soussi replica: «La cattiveria ti brucia dentro!»

La risposta di Sabrina Soussi non si è fatta attendere. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’ex cavaliere, la ragazza ha deciso di affidare ai social un lungo sfogo, nel quale ha contestato duramente il modo in cui Armando si è rivolto a lei e a Giovanni. La replica è stata particolarmente accesa fin dalle prime righe, con un riferimento diretto alla popolarità raggiunta dai due dopo la partecipazione televisiva. «La cattiveria ti brucia dentro! In soli tre mesi di televisione siamo diventati più conosciuti noi di quanto tu lo sia stato in otto anni a Uomini e Donne», ha scritto Sabrina.

Una risposta che colpisce proprio uno degli aspetti sui quali Incarnato aveva concentrato il proprio intervento: la notorietà ottenuta grazie ai programmi televisivi. Sabrina ha voluto sottolineare come, a suo giudizio, la partecipazione a Temptation Island abbia dato a lei e Giovanni una visibilità che l’ex cavaliere non sarebbe riuscito a ottenere durante la sua lunga esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Una frecciata diretta, alla quale ha fatto seguito una presa di posizione ancora più dura sulle parole pronunciate nei suoi confronti.

La ragazza ha infatti contestato soprattutto il paragone con Belén e l’espressione offensiva utilizzata per descrivere il suo aspetto fisico prima della partecipazione al reality. «Un uomo che si permette di dire a una ragazza che è entrata in un programma televisivo come un cesso ed è uscita come Belén, lascia ben intendere il tipo di persona che è. E pensare che hai anche una figlia…», ha aggiunto. Un passaggio nel quale Sabrina ha voluto evidenziare quanto ritenga fuori luogo utilizzare l’aspetto fisico di una donna per attaccarla pubblicamente.

Ma lo sfogo non si è fermato qui. Sabrina Soussi ha anche respinto l’idea che il pubblico possa conoscere davvero una persona soltanto attraverso quello che vede in televisione. Secondo la ragazza, infatti, chi ha avuto modo di frequentarli lontano dalle telecamere avrebbe un’opinione decisamente diversa rispetto a quella descritta da Armando. Il riferimento è chiaramente alle critiche rivolte sia a lei sia a Giovanni, accusati dall’ex cavaliere di aver cambiato atteggiamento dopo aver conquistato una certa popolarità.

La replica ha così trasformato una polemica inizialmente innescata dalle dichiarazioni di un ex protagonista di Uomini e Donne in un vero e proprio botta e risposta social. E mentre il video di Armando continuava a circolare, le parole di Sabrina hanno attirato l’attenzione di chi segue le vicende dei protagonisti di Temptation Island e del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Sabrina affonda Armando: «A 60 anni cosa hai concluso?»

La parte più dura del messaggio pubblicato da Sabrina Soussi è arrivata quando la ragazza ha deciso di rispondere alle critiche sulla carriera televisiva di Incarnato. Senza risparmiare frecciate, ha puntato il dito contro gli otto anni trascorsi dall’ex cavaliere nel parterre del Trono Over, mettendo in discussione i risultati raggiunti durante la sua esperienza nel programma. «A 60 anni, dopo otto anni di televisione, cosa hai concluso? Nulla! Hai soltanto riscaldato una sedia e cercato di rubare il lavoro a Gianni e Tina, adesso addirittura ti permetti di fare la morale a due ragazzi», ha scritto.

Un attacco decisamente personale, che tira in ballo anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti della trasmissione. Sabrina ha quindi ribaltato le accuse ricevute, sostenendo che Armando non sarebbe nella posizione di giudicare il percorso televisivo e le scelte personali di due ragazzi che hanno semplicemente vissuto un’esperienza in un reality e successivamente partecipato a Uomini e Donne.

La ragazza ha poi rincarato la dose, lasciando intendere di non aver mai nutrito particolare simpatia nei confronti dell’ex cavaliere. «Il consiglio è semplice, faresti meglio a stare zitto. Ti regalo anche un po’ di visibilità, visto che mi stai sul cazzo da una vita e questa è finalmente l’occasione per dirtelo pubblicamente», ha aggiunto. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che rende evidente quanto le dichiarazioni di Armando l’abbiano infastidita.

Nel finale del suo intervento, Sabrina ha voluto anche affrontare una questione più generale, quella relativa alla libertà di espressione e al rispetto delle persone. «Perché un conto è esprimere un’opinione, un altro è usare la televisione per offendere, umiliare e ferire le persone. La libertà di parola non è un lasciapassare per la cattiveria e la mancanza di rispetto», ha concluso.

La vicenda ha così riportato sotto i riflettori Armando Incarnato, che nonostante non faccia più parte da tempo del parterre continua a intervenire sulle dinamiche dei protagonisti di Uomini e Donne. Questa volta, però, la sua presa di posizione ha provocato una risposta particolarmente dura, con Sabrina che ha deciso di non lasciar correre le offese ricevute.

Resta da capire se l’ex cavaliere deciderà di replicare nuovamente alle parole della ragazza oppure se la polemica si fermerà qui. Anche Giovanni Grazioso, al momento, non risulta essere intervenuto direttamente nel botta e risposta. Intanto, sui social, la discussione continua e il pubblico si divide tra chi sostiene la reazione di Sabrina e chi ritiene che le dichiarazioni di Armando facciano parte delle dinamiche del gossip televisivo. Una cosa è certa: anche lontano dagli studi di Uomini e Donne, i protagonisti del programma continuano a regalare discussioni e colpi di scena.