Scoppia il caos tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. Questa volta a finire al centro del gossip sono Chiara Pompei e Simone Florian, la cui relazione, nata dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, si è conclusa ormai da alcuni mesi. Quella che inizialmente sembrava una semplice rottura sentimentale, accompagnata da qualche frecciatina su Instagram, si è trasformata in una vicenda decisamente più delicata, con accuse reciproche, racconti molto pesanti e persino la minaccia di ricorrere alle vie legali. A riaccendere la polemica è stata l’ex tronista, che attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram ha raccontato di aver vissuto un periodo particolarmente difficile a causa dell’ex compagno. Tra le accuse più gravi, quella secondo cui Simone avrebbe condiviso alcune sue fotografie intime senza il suo consenso e avrebbe addirittura parlato con altre persone fingendosi lei.

Uomini e Donne, Chiara Pompei accusa Simone Florian: «Mandava le mie foto nude»

A rompere per prima il silenzio è stata Chiara Pompei, che nelle sue storie Instagram ha pubblicato un lungo sfogo nel quale ha ripercorso alcuni aspetti della relazione con Simone Florian. L’ex tronista ha spiegato di non essere stata fortunata in amore, nonostante abbia sempre cercato di comportarsi con sincerità e rispetto nei confronti delle persone che ha avuto accanto. Nel suo messaggio ha fatto riferimento a una situazione che, secondo il suo racconto, avrebbe avuto conseguenze importanti sulla sua serenità personale e sulla sua quotidianità. «In amore non sono stata fortunata, ma almeno ci ho messo tutta me stessa e tutto il rispetto», ha scritto, lasciando intendere di aver sofferto molto per quanto accaduto.

Il passaggio più delicato del suo sfogo riguarda però un’accusa ben precisa rivolta all’ex compagno. Chiara Pompei ha infatti sostenuto che Simone avrebbe inviato ad altre persone alcune sue fotografie intime, senza aver ricevuto il suo consenso. «Una cosa di cui mi sono un po’ pentita è il fatto che scriveva ad altre ragazze parlando al mio posto e inviando mie foto nude», avrebbe raccontato attraverso le sue storie. Un’affermazione particolarmente grave, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower e dei siti che seguono le vicende degli ex protagonisti del programma. La giovane ha inoltre lasciato intendere di aver valutato la possibilità di rivolgersi alle autorità, spiegando di essere ancora profondamente provata da quanto sarebbe successo.

Uomini e Donne, Simone Florian rompe il silenzio: «La denuncio per diffamazione»

Le parole di Chiara Pompei hanno provocato una reazione immediata da parte di Simone Florian, che ha deciso di pubblicare un lungo video per raccontare la propria versione dei fatti. L’ex corteggiatore ha spiegato di aver mantenuto il silenzio per circa tre mesi, evitando di rendere pubblici i dettagli della separazione e delle successive tensioni con la ragazza. Tuttavia, dopo aver ricevuto le segnalazioni sulle dichiarazioni dell’ex fidanzata, ha deciso di intervenire. «Sono obbligato a fare questa storia anche perché sono tre mesi che sto in silenzio», ha esordito, mostrando tutto il proprio disappunto. Florian ha quindi respinto categoricamente l’accusa relativa alla presunta diffusione delle fotografie intime, sostenendo di avere conservato conversazioni, telefonate e registrazioni che, a suo dire, dimostrerebbero una situazione molto diversa da quella raccontata dalla giovane.

Nel corso del suo intervento, Simone ha parlato anche di presunte telefonate anonime e di minacce che, secondo il suo racconto, andrebbero avanti da mesi. Ha sostenuto che sarebbero stati coinvolti anche sua madre e suo fratello. L’ex corteggiatore ha annunciato di voler procedere legalmente: «Adesso la andrò a denunciare immediatamente, ma di corsa», ha affermato, spiegando di voler tutelare se stesso e la propria famiglia. Ma le dichiarazioni più forti sono arrivate quando ha raccontato alcune presunte minacce che gli sarebbero state rivolte, tra cui quella di essere sfregiato con l’acido e di vedere il proprio locale fatto saltare in aria. Ha inoltre parlato di minacce rivolte ai suoi animali e di frasi particolarmente dolorose che avrebbero coinvolto il padre, ormai scomparso. «Ho paura di questa persona», ha dichiarato, sostenendo di avere materiale per documentare quanto raccontato.

Uomini e Donne, Simone Florian racconta i motivi della rottura: arriva la controreplica di Chiara

Nel lungo sfogo social, Simone Florian non si è limitato a respingere le accuse, ma ha voluto anche raccontare nuovamente i motivi che, secondo la sua versione, avrebbero portato alla fine della relazione. L’ex corteggiatore ha sostenuto che alla base della separazione ci sarebbe stata una divergenza molto importante sul modo di vivere un rapporto sentimentale. In particolare, ha dichiarato che Chiara Pompei avrebbe desiderato una relazione aperta, mentre lui avrebbe sempre preferito una storia esclusiva. «Ci siamo lasciati semplicemente perché la signorina vuole una relazione aperta e io non accettavo tutto ciò», ha raccontato. Florian ha poi aggiunto che, sempre secondo il suo racconto, l’ex tronista gli avrebbe proposto di avere rapporti intimi con alcune sue amiche, una possibilità che lui avrebbe categoricamente rifiutato.

Le affermazioni non sono però rimaste senza risposta. Chiara Pompei ha infatti successivamente pubblicato un nuovo intervento social per contestare proprio questa ricostruzione, smentendo di aver desiderato una relazione aperta e respingendo anche le dichiarazioni riguardanti un presunto interesse per le donne. «Non sono lesbica, non mi piacciono le donne, non voglio una relazione aperta. Non so perché dica queste cose», avrebbe chiarito, prendendo le distanze dalle parole dell’ex fidanzato. Un ulteriore capitolo di una vicenda che sembra dunque destinata a proseguire, con due versioni completamente differenti e accuse che riguardano aspetti estremamente delicati della loro vita privata.

Del resto, la relazione tra i due era terminata già a settembre, dopo appena poche settimane insieme. In quell’occasione, entrambi avevano utilizzato Instagram per raccontare la fine della storia. Nessuno, probabilmente, avrebbe immaginato che a distanza di circa tre mesi si sarebbe arrivati a uno scontro di queste proporzioni. Adesso resta da capire se alle minacce di denuncia seguiranno effettivamente iniziative legali e se emergeranno ulteriori elementi per chiarire quanto accaduto. È fondamentale precisare che, allo stato attuale, le accuse reciproche non risultano accertate e che le dichiarazioni pubblicate sui social rappresentano le versioni personali dei due ex fidanzati.