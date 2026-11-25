Valeria Marini è fidanzata, ma non vuole svelare chi è l'uomo che frequenta: a Verissimo confessa le sue paure in amore e rivela un desiderio sul futuro che sorprende tutti!

Sorpresa nella vita sentimentale di Valeria Marini. La showgirl, da sempre abituata a vivere sotto i riflettori e a raccontarsi senza troppi filtri davanti alle telecamere, ha finalmente fatto una confessione sulla propria situazione sentimentale, rivelando di avere una relazione. Una notizia che ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, soprattutto perché arriva dopo un periodo particolarmente movimentato per la sua vita televisiva e personale. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 22 novembre, la soubrette ha parlato apertamente dei suoi sentimenti, delle delusioni vissute in passato e del desiderio di trovare finalmente una stabilità affettiva. Ma c’è un particolare che non è passato inosservato: nonostante abbia confermato di frequentare qualcuno, ha scelto di non svelare l’identità dell’uomo che oggi fa parte della sua vita. Una decisione che racconta un lato forse meno conosciuto della showgirl, abituata da decenni a condividere con il pubblico successi professionali, momenti di gioia e persino situazioni personali particolarmente delicate.

Valeria Marini è fidanzata, la confessione a Verissimo: «Ho una relazione»

La rivelazione è arrivata durante una lunga intervista con Silvia Toffanin, nella quale Valeria Marini ha deciso di affrontare anche uno degli argomenti che negli ultimi tempi aveva preferito tenere lontano dalle telecamere: l’amore. Dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip, la showgirl ha fatto un bilancio del proprio percorso, soffermandosi soprattutto sulle esperienze sentimentali che l’hanno segnata e sulle aspettative per il futuro. Quando la conduttrice le ha chiesto come stesse andando la sua vita privata, la risposta ha sorpreso il pubblico: «Non ho un compagno ufficiale, ma ho una relazione». Una precisazione importante, perché la diretta interessata ha voluto confermare la presenza di una persona speciale senza però attribuire pubblicamente un’etichetta definitiva al rapporto.

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La showgirl ha spiegato di avere oggi un atteggiamento molto più prudente rispetto al passato, soprattutto quando si tratta di raccontare le proprie frequentazioni. «Con quello che ho passato ho timore di parlarne. Spero di trovare una stabilità che sia tale», ha aggiunto, lasciando intendere che le esperienze precedenti abbiano inevitabilmente condizionato il suo modo di vivere i sentimenti. Non si conoscono, dunque, il nome e l’identità dell’uomo che sta frequentando, né sono stati forniti particolari sulla durata della relazione. Quello che emerge dalle sue parole è però il desiderio di proteggere qualcosa che, almeno per il momento, preferisce custodire lontano dalla curiosità mediatica.

Una scelta che potrebbe sembrare insolita per un personaggio come Valeria Marini, da sempre protagonista del mondo dello spettacolo e spesso al centro delle cronache rosa. Eppure, proprio dopo tanti anni trascorsi davanti alle telecamere, la showgirl sembra aver maturato la consapevolezza che non tutto debba necessariamente diventare di dominio pubblico. La sua nuova frequentazione potrebbe quindi rappresentare un capitolo da vivere con maggiore tranquillità, senza pressioni esterne e senza il rischio che ogni gesto venga trasformato in un caso di gossip. Per lei, oggi, la priorità sembra essere quella di capire se questa relazione possa davvero trasformarsi in qualcosa di stabile e duraturo.

Valeria Marini e gli amori del passato: da Vittorio Cecchi Gori a Gimmi Cangiano

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Valeria Marini ha ripercorso anche alcune delle storie più importanti della propria vita, ammettendo di non essere sempre stata fortunata in amore. «Sentimentalmente ho fatto delle scelte sbagliate e sono caduta in trappole di persone che mi hanno ingannato», ha confessato con una certa amarezza. Parole che restituiscono il ritratto di una donna che, nonostante l’immagine pubblica brillante e sicura di sé, ha dovuto affrontare anche delusioni e situazioni sentimentali complicate. Tra i rapporti più significativi della sua vita c’è sicuramente quello con Vittorio Cecchi Gori, imprenditore e produttore cinematografico con cui ha condiviso una relazione importante nei primi anni Duemila. Anche parlando di lui, la showgirl ha utilizzato parole affettuose, sottolineando di conservare un sentimento di stima e vicinanza nei suoi confronti.

Un altro capitolo significativo è quello legato a Gimmi Cangiano, una persona che la showgirl ha ricordato con particolare tenerezza. Rispondendo alla domanda su quale amore del passato salverebbe, ha indicato proprio lui, raccontando di aver vissuto una relazione passionale durata alcuni mesi. La storia, tuttavia, si era conclusa per una ragione ben precisa: l’uomo era sposato e non c’erano le condizioni per vivere serenamente quel rapporto. «Siamo stati insieme un po’ di mesi. Ho deciso io di chiudere perché non c’era serenità», ha spiegato. Nonostante la fine della frequentazione, i due sono rimasti in buoni rapporti e la showgirl ha raccontato persino di aver conosciuto l’ex moglie di Gimmi, con la quale avrebbe instaurato un rapporto di amicizia.

Impossibile, poi, non ricordare il matrimonio con Giovanni Cottone, celebrato nel 2013 e terminato dopo meno di un anno. Una vicenda particolarmente complessa, conclusasi con l’annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota. Un’esperienza che ha inevitabilmente lasciato il segno nella vita privata della soubrette, contribuendo probabilmente alla prudenza che oggi manifesta quando si tratta di presentare pubblicamente una nuova persona. Guardando al proprio passato, Valeria Marini non ha nascosto di aver sofferto e di aver commesso degli errori, ma ha anche dimostrato di non aver perso la voglia di innamorarsi. La sua speranza è quella di riuscire finalmente a costruire un rapporto nel quale sentirsi amata, rispettata e soprattutto serena.

Valeria Marini sogna una famiglia e l’adozione: «Vorrei diventare mamma»

La parte forse più emozionante dell’intervista a Verissimo ha riguardato il futuro e il desiderio di maternità. Al di là della nuova relazione, infatti, la showgirl ha raccontato di avere ancora un sogno molto importante da realizzare: costruire una famiglia. «Il mio desiderio più grande è quello di cercare di fare una famiglia, magari cercare di adottare un bambino», ha dichiarato davanti a Silvia Toffanin. Una confessione che ha mostrato un lato particolarmente intimo della sua personalità e che ha riportato l’attenzione su un desiderio di cui aveva già parlato in passato. Per la soubrette, diventare madre rappresenterebbe un progetto di vita importante, indipendentemente dal percorso attraverso il quale potrebbe realizzarlo.

Nel raccontare questo desiderio, Valeria Marini ha ricordato anche un episodio molto delicato della propria adolescenza, quando rimase incinta a soli 15 anni. Un’esperienza che ha inevitabilmente segnato la sua storia personale e che oggi sembra aver contribuito a rendere ancora più profonda la riflessione sul significato della maternità. La possibilità dell’adozione rappresenta quindi una strada che la showgirl guarda con interesse, nella speranza di poter realizzare un progetto familiare che continua ad avere un posto speciale nei suoi pensieri.

Durante l’intervista, però, è emerso anche un altro problema che riguarda la sua quotidianità: il rapporto con il lavoro. La soubrette si è definita una vera stakanovista, raccontando di aver spesso sacrificato il tempo da trascorrere con le persone care a causa dei numerosi impegni professionali, dei viaggi e delle continue corse tra un appuntamento e l’altro. «Mi sento prigioniera degli impegni, delle corse, dei viaggi. È una prigione dorata», ha ammesso. Per fare un esempio, ha raccontato che sua sorella abita vicinissimo a lei, ma che nonostante la distanza minima riescono a vedersi raramente. Una situazione che l’ha portata a interrogarsi sulle proprie priorità e sulla necessità di ritagliarsi più momenti per gli affetti.

Ed è proprio in questo nuovo momento della sua vita che la scelta di mantenere segreta l’identità del suo attuale compagno assume un significato particolare. Dopo anni di esposizione mediatica, Valeria Marini sembra voler proteggere maggiormente la propria sfera privata, concedendosi il tempo necessario per capire se la relazione appena raccontata possa diventare qualcosa di importante. Nessuna presentazione ufficiale, nessuna fotografia di coppia e nessun dettaglio sull’identità dell’uomo: per ora la showgirl preferisce mantenere il riserbo. Resta però una certezza, quella di non aver rinunciato all’amore e di desiderare ancora un futuro fatto di serenità, stabilità e affetti. E chissà che questa nuova frequentazione non possa rappresentare proprio l’inizio di quel capitolo felice che sta cercando da tempo.