Un video pubblicato sui social ha riportato Valerio Scanu al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo progetto musicale o televisivo. A catturare lo sguardo degli utenti è stato soprattutto il suo aspetto fisico, apparso decisamente diverso rispetto a quello a cui il pubblico era abituato. Il cantante sardo, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici e successivamente vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, è apparso visibilmente dimagrito, tanto da suscitare sorpresa e preoccupazione tra i suoi follower. Le immagini, diventate rapidamente virali, hanno dato origine a numerosi commenti e a diverse supposizioni sulle ragioni del cambiamento. Qualcuno si è chiesto se dietro la trasformazione ci fossero eventuali problemi di salute, mentre altri hanno avanzato ipotesi sull’utilizzo di farmaci per perdere peso. Una serie di indiscrezioni che ha spinto direttamente l’artista a intervenire, affidando alle proprie Instagram Stories un messaggio molto chiaro. Nessun mistero, nessuna intenzione di alimentare ulteriori pettegolezzi: il cantante ha deciso di raccontare come stanno realmente le cose e soprattutto di rassicurare chi, vedendolo così diverso, aveva manifestato una sincera preoccupazione.

Valerio Scanu, il video virale nel salone di parrucchiere e la trasformazione fisica che sorprende il web

Tutto è cominciato con una breve clip girata all’interno del salone di parrucchiere che l’artista gestisce a Roma. Nel filmato, il cantante è impegnato in una situazione apparentemente normalissima: sta sistemando i capelli di una cliente, scherza con lei e si diverte a mostrare il risultato del proprio lavoro. Un momento di quotidianità che, però, si è trasformato in un vero e proprio caso social. A colpire gli utenti non sono state tanto le battute o il siparietto con la cliente, quanto il suo nuovo aspetto, con un viso più asciutto e una silhouette decisamente diversa rispetto al passato. In pochissimo tempo, il filmato è stato condiviso e ripreso da diverse pagine, facendo aumentare la curiosità intorno alla sua trasformazione.

Non è la prima volta che il cantante parla del proprio rapporto con il peso e dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. La sua trasformazione fisica era già stata notata in precedenza e lui stesso aveva raccontato di aver intrapreso un percorso caratterizzato da una maggiore attività fisica e dalla passione per il ballo. Negli ultimi tempi, inoltre, la danza è diventata una componente importante delle sue giornate, con allenamenti che richiedono impegno e costanza. Questa volta, tuttavia, le immagini hanno generato una reazione ancora più forte, anche perché alcuni utenti hanno cominciato a formulare ipotesi senza avere alcuna informazione concreta sulle sue condizioni personali. Tra i commenti sono circolate anche supposizioni riguardanti possibili farmaci dimagranti, ma nessuna di queste indiscrezioni è stata confermata dal diretto interessato. Proprio per questo motivo, l’artista ha deciso di prendere la parola e mettere un freno alle ricostruzioni circolate in rete.

«Sto bene»: la risposta di Valerio Scanu a chi ha fatto illazioni sul suo dimagrimento

Dopo le numerose reazioni, Valerio Scanu ha deciso di intervenire personalmente attraverso una Instagram Story, utilizzando parole decisamente dirette. «Volevo rassicurare tutti: STO BENE! Ho solo un’amica che fa dei video di mer**!», ha esordito con ironia, riferendosi proprio alla clip che aveva fatto discutere il web. Subito dopo, però, ha affrontato apertamente la questione del peso, confermando di aver perso ulteriormente chili rispetto al passato: «Sì, sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa, ma non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web». Una replica che non lascia spazio a interpretazioni e che dimostra quanto il cantante abbia poco gradito le supposizioni circolate sul suo conto. L’artista ha voluto distinguere chiaramente tra chi si è preoccupato sinceramente per lui e chi, invece, ha approfittato del cambiamento fisico per avanzare giudizi e teorie personali.

Nel suo messaggio ha anche spiegato quali siano le ragioni che, secondo il suo racconto, contribuiscono al nuovo aspetto. «Ho una vita piena di impegni e, soprattutto, di cose belle», ha scritto, raccontando di lavorare moltissimo tra musica, televisione e altri settori. Non soltanto spettacolo, dunque, ma anche numerosi progetti personali che occupano gran parte delle sue giornate. Tra questi c’è anche lo studio: il cantante ha infatti rivelato di essere impegnato nel percorso per conseguire una seconda laurea. A tutto questo si aggiungono la danza e gli allenamenti, ai quali dedica diverse ore, consumando parecchie calorie. Una quotidianità particolarmente intensa che, stando alle sue parole, lascia poco spazio al riposo. E proprio a proposito delle occhiaie evidenziate dagli utenti nel video, ha voluto precisare: «Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie!». Una spiegazione accompagnata da una buona dose di ironia, ma anche dalla volontà di non dover rendere conto a nessuno delle proprie abitudini.

Dalla preoccupazione dei fan alla replica agli haters: il messaggio dell’artista

La parte conclusiva del messaggio è stata dedicata proprio alle persone che hanno commentato il suo cambiamento fisico. Il cantante ha voluto ringraziare chi si è sinceramente preoccupato, dimostrando di apprezzare l’affetto ricevuto in queste ore. «A chi si preoccupa sinceramente per me, grazie di cuore», ha scritto, prima di rivolgersi a chi ha preferito avanzare illazioni e sentenze senza conoscere la sua situazione. In questo caso il tono è diventato decisamente più duro: «A chi invece preferisce fare illazioni e sentenze sulla vita altrui, ricordo che io non rompo i coglioni a nessuno. Provate a fare lo stesso!». Insomma, nessuna intenzione di lasciare correre davanti a commenti che l’artista considera invadenti e fuori luogo. La sua replica ha immediatamente attirato l’attenzione, venendo ripresa da diverse testate come Fanpage, Adnkronos e Tgcom24.

Del resto, il rapporto tra personaggi pubblici e social network è ormai sempre più complicato. Basta una fotografia o un breve filmato per trasformare un particolare dell’aspetto fisico in un argomento di discussione, con utenti pronti a formulare ipotesi anche su questioni estremamente personali. Nel caso del cantante, il cambiamento è stato evidente agli occhi del pubblico, ma questo non significa che ci sia necessariamente qualcosa di preoccupante. È importante sottolineare che non sono state fornite informazioni cliniche né conferme sulle ipotesi circolate online: l’unica dichiarazione sulle sue condizioni arriva direttamente da lui, che ha assicurato di stare bene.

Dopo il successo ad Amici e la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Per tutte le volte che…, l’artista ha costruito negli anni un percorso professionale che non si è limitato alla musica. La laurea in Giurisprudenza, il matrimonio con Luigi Calcara nel settembre 2023, l’attività imprenditoriale nel settore della bellezza e i nuovi interessi personali raccontano una quotidianità ricca di impegni e passioni. Oggi, quindi, il cantante sembra voler concentrare le proprie energie sui progetti che lo rendono felice, senza lasciare che le discussioni sul suo corpo diventino il centro della sua vita pubblica.

Per il momento, il messaggio sembra essere arrivato forte e chiaro: Valerio Scanu non ha intenzione di giustificare ogni cambiamento del proprio aspetto e non vuole che le supposizioni degli utenti condizionino la sua serenità. Chi lo segue può dunque tirare un sospiro di sollievo dopo le sue parole rassicuranti, mentre resta da vedere se nelle prossime settimane deciderà di raccontare qualcosa in più dei suoi nuovi progetti. Una cosa, però, è certa: questa volta a far parlare non è stata una nuova canzone, ma una trasformazione fisica che ha acceso un acceso dibattito sui social.