Eros Ramazzotti sorpreso al maneggio con l’ex tronista Sonia Lorenzini?

Il settimanale Chi ha sorpreso l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini in compagnia di Eros Ramazzotti all’interno di un maneggio. Smentito il flirt con Roberta Morise, il cantante sarebbe single e lo stesso varrebbe per Sonia. Secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, Eros sarebbe arrivato sul posto in cui è stato fotografato insieme a Sonia in compagnia solo dei suoi figli, Gabrio Tullio e Raffaela, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. Una volta arrivato al maneggio avrebbe conosciuto Sonia, che si trovava in compagnia di alcune amiche.

Sonia Lorenzini conferma la rottura con Federico Piccinato

“Ci siamo lasciati da pochissimo” conferma lei al settimanale, riferendosi alla storia con Federico Piccinato. I due si erano conosciuto a Uomini e Donne ma all’epoca la tronista non lo aveva scelto. Si sono ritrovati e innamorati solo a telecamere spente. Ma adesso quella relazione sarebbe terminata. Federico non ha rilasciato alcuna dichiarazione per il momento, né ha pubblicato sui social nulla che faccia riferimento alla relazione con Sonia. L’ultima foto di coppia caricata dalla Lorenzini su Instagram risale al 1° aprile scorso. Federico, invece, ha postato l’ultimo scatto insieme alla ex il 27 febbraio.

Sonia Lorenzini nega il flirt con Eros Ramazzotti

Ma Sonia nega il flirt con Eros. “L’ho conosciuto al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata” avrebbe detto lei, smentendo sia accaduto qualcosa con il celebre cantante. Poi ha chiesto sorpresa: “Ma come hanno fatto a farci fotografie?”. Eros, invece, non ha aggiunto alcun commento. Ufficialmente single dal momento in cui ha divorziato dall’ex moglie Marica Pellegrinelli, si sarebbe concentrato solo sulla carriera e sui suoi figli.