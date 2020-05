Muccino denuncia la movida Milanese. IRRESPONSABILI O FAKE?

Nel primo sabato dopo la riapertura per fase due, nelle grandi città non si sono fatti mancare proprio niente. Se infatti a Napoli in molti hanno parlato di “notte di follia”, assembramenti e bivacchi sono segnalati anche a Brescia e Milano. Scene che il regista Gabriele Muccino ha documentato, postando una foto e scrivendo: “Milano abbiamo un problema”.

