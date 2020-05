U&D – Armando: “Preso in giro per i miei capelli? Il mio era un segnale, un messaggio…”

Il cavaliere del trono over di Uomini e donne spiega così la sua particolare acconciatura, oggetto di ironie sui social

Tra gli aspetti più chiacchierati del ritorno in onda di Uomini e donne in studio, dopo la breve parentesi sperimentale delle chat di Gemma e Giovanna, ci sono sicuramente… i capelli di Armando Incarnato.

Il cavaliere del trono over, infatti, è stato oggetto di ironie e prese in giro per l’acconciatura mostrata nelle prime ‘nuove’ puntate del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Intervistato dal magazine della trasmissione, Armando ha ostentato fair play, assicurando di essersi presentato così davanti alle telecamere con l’obiettivo di lanciare un messaggio profondo e di non essere stato per nulla ferito dai commenti ironici e in alcuni casi offensivi: