Uomini e donne: ecco il vero volto dell’alchimista. La reazione dei presenti…

1 Finalmente nella prossima puntata di Uomini e donne vedremo il vero volto di Alchimista. Ecco come reagiranno tutti i presenti.

Sono appena uscite le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne, quella in onda mercoledì 27 maggio e abbiamo una notizia bomba che farà felici in tanti: Alchimista si toglie la maschera!

Domani, infatti, ci sarà spazio per Giovanna Abate e il suo percorso che dovrebbe arrivare alla fine nel mese di giugno (noi almeno lo speriamo). E quindi ci saranno anche i suoi corteggiatori: Sammy, Alessandro e Alchimista. Ma, come riferisce il video mostrato su Canale 5 e anche sulla piattaforma Witty TV, questa volta Alchimista arriverà in studio senza maschera. Tutti finalmente potranno vedere il suo volto.

La felicità per gli opinionisti e i presenti in studio è tanta. E dalle facce di tutti, soprattutto Gianni, Valentina e Roberta, capiamo che il responso è decisamente positivo. L’opinionista stesso conferma il fatto che il misterioso corteggiatore sia davvero bello e si sente Giovanna dire “ve lo avevo detto che era bello”.

Quindi cambio di programma per il ragazzo che l’ultima volta aveva detto che, nel caso Giovanna non lo scegliesse, lui non si mostrerà al pubblico e ai presenti in studio. Cosa è cambiato quindi? Forse Alchimista ha voluto rispondere alle accuse di Sammy e Alessandro che non apprezzavano il fatto che lui si confrontasse con la tronista sempre da solo?

Come si pensava, l’Alchimista è Davide Basolo. Si tratta di un bartender di La Spezia di cui da settimane si ipotizzava. Ecco la foto e il video dell’entrata pubblicati dal profilo Instagram di Uomini e donne

Vi piace? E soprattutto lui e Giovanna vi piacciono insieme?