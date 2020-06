Incidente per la d’Urso,ustione: sarà in diretta domenica? Leggi il suo messaggio…

Un bicchiere di vino, il sorriso (quello che non perde mai) e una mano con doppia fasciatura. Così Barbara d’Urso, 62 anni, comunica ai follower su Instagram di essere incappata in un incidente che le ha provocato una ustione di secondo grado. “Non avrei voluto dirvelo, ma ve ne sareste accorti in diretta, dunque ho pensato che era giusto farlo”, spiega la conduttrice in un video.

Ustione per Barbara d’Urso, ma sarà in diretta

Barbara si immortala in cucina, mentre sorseggia un bicchiere di bianco (“per dimenticare”) e spiega di essere sotto antidolorifici. “Io non è che condivida tutto con voi, evito le cose private – prosegue – Ma è successa una cosa ieri pomeriggio. Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male. La cosa è bella pesantuccia e quindi sono costretta domenica sera ad andare in onda così (fa vedere il polso, ndr). Quando mi sono resa conto che questa cosa qui dovrò portarla esattamente così e dovrò coprirla con un guanto, tanto valeva dire la verità”.

“Qui sotto ho un’ustione bella importante – conclude – è stato un momento molto doloroso, sto sotto anti dolorifici, ma le cose brutte sono altre”.

La disavventura non ferma però Barbara che, come ci tiene a sottolineare, tornerà in diretta con Live – Non è la d’Urso, il contenitore di prima serata in onda ogni domenica su Canale 5.

Nel pomeriggio l’annuncio del video

Poco prima di condividere il video in cui spiegava quali fossero le sue condizioni, la conduttrice ha invitato tutti i follower a restare collegati sui suoi canali social, da Twitter ad Instagram, creando apprensione su quanto le potesse essere capitato. La situazione, per fortuna, si è rivelata meno grave di quanto qualcuno aveva ipotizzato. “Ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare – aveva annunciato – Perché con voi amo condividere la gioria, la solarità, l’allegria, ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sarete ovviamente accorti inevitabilmente, per cui tra un po’ indosso un bel sorriso e con un goccio di vino vi racconterò”.